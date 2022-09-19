«Россия готова нанести ядерный удар, но не по Украине», – в Госдуме РФ выступили с заявлением

Свое заявление он сделал в прямом эфире в программе пропагандиста Соловьева.

На вопрос Соловьева член Госдумы РФ заявил, что Россия "обязательно победит". При этом другие варианты в Кремле и не рассматривают. Гурулев даже подчеркнул, что РФ готова достичь победы "любым путем и чего бы ей этого не стоило".

С его слов, на Харьковском направлении больше 50% бойцов – это "наемники", а значит у Киева якобы попросту нет человеческого ресурса, чтобы праздновать победу.

Вспомнил он и слова Байдена о том, что США ответят, если РФ применит против Украины ядерное оружие. Однако Кремль, со слов Гурулева, если и будет применять ядреное оружие, то только против Германии. Он заявил, что именно в Берлине сегодня находится "центр принятия всех решений" по событиям в Украине. Тогда государству придет конец.

После депутат переключился на Британию, пообещав в течение трех минут сделать из Королевства "марсианскую пустыню".

При этом в Госдуме признали, что потенциал у НАТО в три раза больший, чем у РФ. На сегодняшний день российская армия в войне против НАТО может только оборонятся. Но если в Альянсе примут решение вступить в войну, то необходимо нанести ядерный удар.

Андрей Гурулев родился в Москве в 1967 году. Экс-командующий 58-й общевойсковой армией, замкомандира ЮВО, генерал-лейтенант запаса. С 2021 года – депутат Госдумы РФ от "Единой России".

Ранее Джо Байден пригрозил РФ вмешаться в войну в Украине, если Кремль примет решение нанести ядерный удар по стране.

Накануне в прямом эфире на одном из пропагандистских телеканалов член комитета Госдумы РФ по обороне Гурулев предложил нанести ядерный удар не по Украине, а по "центру принятия решений" – Германии и Британии.