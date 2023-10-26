Военные преступления России в Украине будут расследовать в Германии

Как сообщает Forbes, в октябре 2023 года Фонд Клуни за справедливость (CFJ), неправительственная организация, основанная Амаль и Джорджем Клуни, подал в Федеральную прокуратуру Германии три иска с требованием расследовать преступления, совершенные в Украине.CFJ представляет интересы 16 пострадавших и семей жертв. Заявления касаются преступлений, совершенных российскими солдатами на территории Украины после полномасштабного нападения России 24 февраля 2022 года.С самого начала войны Docket — отдельный проект фонда, состоящий из международных юристов и следователей, — собирал доказательства и готовил материалы, подробно описывающие преступления, совершенные российскими войсками на территории Украины.Их работа включала многочисленные полевые расследования в Украине, а также обширный анализ данных из открытых источников. Собранные доказательства были использованы для возбуждения дела в Германии в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.Как отмечает CFJ, все три дела были возбуждены против командиров высшего и среднего звена, которые были определены в качестве вероятных подозреваемых.Как поясняет CFJ, «если немецкие власти сочтут доказательства, представленные против конкретных людей, убедительными, они могут начать уголовное расследование и выдать ордер на арест подозреваемых, что позволит произвести их задержание, экстрадицию и судебное преследование. Ордера на арест могут быть исполнены в странах за пределами Германии через системы Европола и Интерпола. Международный уголовный суд также может выдавать ордера на арест главных подозреваемых».Немецкие суды занимают лидирующие позиции в мире по расследованию международных преступлений в соответствии с принципом универсальной юрисдикции – то есть преступлений, совершенных за пределами Германии независимо от гражданства подозреваемых или потерпевших.Они расследовали преступления, совершенные запрещенной во многих странах мира, в том числе в России, группировкой «Исламское государство» против езидов — этноконфессионального меньшинства в Ираке.