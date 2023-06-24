Пригожин объявил войну Шойгу: ЧВК Вагнер захватила Ростов, под Воронежем авиация наносит удары по наемникам. ФОТО, ВИДЕО

В России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

В ответ власти объявили план "Крепость", а в Ростове, Воронежской и Смоленской областях замечено большое количество военной техники, на улицах начались перестрелки. Об этом пишут российские СМИ, а президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением к россиянам и заявил о "измене".

Еще с вечера 23 июня в центр Ростова-на-Дону стянули бронетехнику. Ее заметили на Буденновском проспекте, а на близлежащих улицах появились вооруженные патрули полиции в тяжелой экипировке. Силовики объявили план "Крепость": личный состав оповестили о необходимости пребывать в полной готовности.

Колонна военной техники была замечена и в Воронежской области. Ее увидели на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон". Местные власти обратились к жителям с просьбой "временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон" и индивидуальными транспортными средствами".

Впоследствии стали появляться сообщения о стрельбе в регионе. Согласно сообщениям росСМИ, на рассвете в районе Павловска в Воронежской области продолжался стрелковый бой, весь платный участок трассы М4 закрыт, на нем колонна военной техники, в том числе танки, на трассе горела фура.

"Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области", – гласит сообщение правительства Воронежской области.

А издание Reuters сообщило, что "пригожинцы" могли захватить также военные объекты в Воронеже, правда, подтверждений этой информации журналистам найти не удалось.

"Один источник в российской службе безопасности сообщил Reuters, что боевики Вагнера также взяли под свой контроль военные объекты в городе Воронеже, который находится примерно в 500 км к югу от Москвы. Reuters не смогло независимо подтвердить это утверждение или многие подробности, предоставленные Пригожиным", – отмечено в публикации.

Появилась военная техника и на улицах Смоленска.

Тем временем ранним утром российские СМИ начали сообщать, что в сторону штаба Южного военного округа по центральной улице Ростова-на-Дону движутся танки и БТР.

"Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая, Новочеркасска перекрыты спецтехникой. Также сообщается о закрытии трассы М4 "Дон". На месте дежурят сотрудники полиции. Образовалась огромная пробка", – пишет один из российских пабликов.

Спустя некоторое время в Ростове по улицам начали передвигаться наемники ЧВК "Вагнер". Они, как пишут российские СМИ, приступили к штурму штаба Южного военного округа.

Впоследствии российские СМИ начали сообщать о том, что "неизвестные люди в камуфляже" заинтерсовались еще несколькими зданиями в городе.

"В Ростове-на-Дону оцеплены неизвестными людьми в камуфляже штаб ЮВО, отдел полиции на Буденновском, главк МВД, управление ФСБ, городская администрация", – пишет местное издание, ссылаясь на присланные читателями видео с места событий.

При этом пропагандисты кремлевского ТАСС идентифицировали "неизвестных в камуфляже" как "вагнеровцев". Именно так они подписали фото из Ростова.

А основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев утверждает, что люди в камуфляже на видео и фотографиях из центра Ростова-на-Дону — военнослужащие минобороны РФ.

"Они не „окружают своих", а занимают позиции вокруг здания, чтобы оборонять его. При этом противник уже может быть рядом, поэтому надо контролировать ситуацию вокруг, крыши домов, окна", — написал Левиев.

В качестве аргумента он приводит наличие у вооруженных людей машин военной полиции. А разношерстную форму Левиев объяснил тем, что военнослужащих поднимали по тревоге: "Кто успел во что одеться, тот в том и приехал. Всех поднимали по тревоге".

Со странным заявлением выступил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он пообещал "сохранять нормальное функционирование всех городских систем" и "регулярно заслушивать доклады".

"Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады. Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", – написал Голубев.

Испугались возможного прихода "героев СВО" из числа наемников ЧВК "Вагнер" и в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", — заявил он.

Позже стало известно, что на въезде в Москву разворачивают блокпосты.

А около 9 утра в российской столице и Московской области было объявлено о начале контртеррористической операции.

"В Москве и Мособласти введён режим контртеррористической операции — НАК. По данным Национального антитеррористического комитета, это сделано в целях пресечения возможных терактов", – пишут российские СМИ.

Тем временем Пригожин заявил уже о трех сбитых вертолетах ВС России. Один из них, заверил олигарх, "догорает в посадке", другой "вагнеровцы" вроде бы сбили после того, как он "развалил автобус с гражданскими", когда атаковал наемников.

Подтверждают информацию о трех сбитых вертолетах и провоенных пабликах РФ. Поражены, по их данным, два Ми-8 и один Ми-35.

В минобороны РФ эти сообщения никак не прокомментировали.

Также Пригожин заявил, что на сторону наемников переходят российские солдаты, росгвардейцы и полиция.

"Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам и поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, то они руками машут радостные и многие из них говорят: "Мы хотим пойти с вами". Уже человек 60-70 те кто к нам присоединился, хотя мы прошли еще небольшой путь. Я думаю, пол-армии готовы пойти с нами", – заявил главарь "вагнеровцев".

По его словам, наемники контролируют военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

Также Пригожин выдвинул ультиматум властям: если в штаб МО РФ в Ростове-на-Дону не прибудут министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов, наемники будут блокировать Ростов и отправятся в Москву.

Олигарх при этом обвинил российских военных в ударах по российскому населению и в том, что они "развалили автобус с гражданскими", когда атаковали с вертолета наемников.

Между тем, российские топпропагандисты до сих пор не определились, как комментировать последние события без методичек из Кремля. Так, Владимир Соловьев внезапно передумал говорить о "провокации Пригожина", решив сконцентрироваться на обсуждении дня молодежи, взаимоотношений США и Китая и детских суицидов.

Интересно, что на сторону Пригожина стал представитель российской оппозиции Михаил Ходорковский. Он призвал помогать главарю наемников дойти до Москвы и "помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду".

Около 10 часов утра на события отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он выступил со срочным обращением к россиянам и, в частности, к российским военнослужащим и наемникам "Вагнера".

Путин заявил, что Россию предали из-за "неумеренных амбиций" и заявил, что "смута" угрожает РФ , ведущей войну против Украины.

Диктатор отметил, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину", в то же время имени Пригожина он не упомянул ни разу в обращении.

Он призвал "прекратить участие в преступных действиях" и пообещал "жесткие действия" и "неминуемое наказание" тем, кто осуществляет вооруженное восстание и помогает ему.

"Любая внутренняя смута — смертельная угроза нашей государственности... Все, кто сознательно встал на путь мятежа, понесут наказание", — заявил Путин.

Помимо прочего, в выступлении Путин сказал, что ситуация в Ростове-на-Дону остаётся "сложной".

"Как бы из-за тебя город не разъе*али. Слышал, что Путин сказал?" – кричит один человек другому на площади Ростова.

Около 11 часов стало известно, что колонны "вагнеровцев" отправились из Воронежа на Москву. В ответ армейская авиация РФ начала наносить удары по трассе, по которой движутся наемники. На трассу якобы сбрасывают ФАБы.

"Авиация начала работать по трассе М4. Это плохо для Крыма, сухопутный коридор в Крым будет закрыт. ВСУ этого не смогло добиться, а внутренняя смута ликвидировала его менее чем за сутки. Важно оптимизировать работу паромов и Крымского моста", – начал сокрушаться крымский предатель Александр Талипов.

Между тем в российских пабликах ширится сообщение, что "вагнеровцы" якобы сбили еще один военный вертолет ВС РФ.

"Вертолет, который пытался нас атаковать только что был сбит", — заявляют в ЧВК "Вагнер"

Напомним, накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнера", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".