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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июнь » 8 » 09:48:48
 

Подполковник Веневитин рассказал про издевательства «Вагнеров»: один «опущенный» солдат совершил суицид

Сегодня, 12:07:48 445 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подполковник Веневитин рассказал про издевательства «Вагнеров»: один «опущенный» солдат совершил суицид

Подполковник ВС РФ Роман Винивитин, которого ранее задержал ЧВК Вагнер за обстрел своей машины, записал видеообращение. В нем офицер заявляет о пытках со стороны наемников, регулярных похищениях российских военных, а Пригожина уличает в политическом пиаре. Вот что он говорит:
 
— Как произошло мое пленение “Вагнером”? Я объезжал свои подразделения, когда путь мне пригородили сотрудники ЧВК. Так как для этого не было оснований, а подчиняюсь я Минобороны, наемники были разоружены и направлены в известном направлении. Н***й они были посланы. Впоследствии меня пленили, держали в подвале и издевались. Не давали спать, три раза за ночь выволакивали и пытались расстрелять. Распространённое ЧВК видео — это результат давления.
 
— Напряженность с вагнерами у моей бригады были с первых дней нашей переброски. ЧВК провоцировал наших бойцов на конфликты, угрожал убийством, заставляли подписывать контракты с компанией, похищали военную технику, считая это военным трофеем. Имело место похищение бойцов, которых потом истязали. Одного военного, например, держали в холодном подвале, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином и угрожали сжечь. В апреле-мае другого бойца “опустили”, и тот покончил с собой.
 
— ВС РФ не минировали тылы ЧВК — это продукт воспаленного сознания пиар-службы “Вагнера”, это все п****ж. У наемников нет тылов, они есть у моей (теперь бывшей) бригады. В момент контрнаступления вы не просто мочили Генштаб, но и открыто подыгрывали врагу. Евгений Викторович, вы занимаетесь открытой дискредитацией ВС РФ. Это обращение никем не инспирировано. Я отдаю отчет в своих действиях и не рассчитываю на поддержку руководства.
 
“Осторожно, новости” прислали это видео в предложку с неизвестного аккаунта. По версии Пригожина, Винивитина не брали в плен, а задержали и после передали для следственных действий. Также напомним — ранее мы публиковали обращение военных из отряда “Шторм”, которые обвиняли Винивитина в преступных приказах.

Угрожали «обнулить»

Вагнера с самого начала провоцировали моих военнослужащих на конфликты, угрожали их "обнулить", похищали солдат, требуя обменять их на боеприпасы, избивали и унижали. Один из подвергнутых унижениям и "опущенный" совершил суицид. 
 
Также, бойцы ЧВК похитили два танка, четыре пушки, КАМАЗ и БМП.

Был случай, когда Вагнера наших РЕБ-овцев окружили и угрожали обнулить, потому что работали они не так как нужно их командирам. Имели место издевательства и пытки по отношению к командному составу подразделений нашей бригады, о чем есть свидетельства бойцов.
Тэги: издевательства, армия РФ, убийство, ЧВК Вагнер
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