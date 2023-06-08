Подполковник Веневитин рассказал про издевательства «Вагнеров»: один «опущенный» солдат совершил суицид

— Как произошло мое пленение “Вагнером”? Я объезжал свои подразделения, когда путь мне пригородили сотрудники ЧВК. Так как для этого не было оснований, а подчиняюсь я Минобороны, наемники были разоружены и направлены в известном направлении. Н***й они были посланы. Впоследствии меня пленили, держали в подвале и издевались. Не давали спать, три раза за ночь выволакивали и пытались расстрелять. Распространённое ЧВК видео — это результат давления.

— Напряженность с вагнерами у моей бригады были с первых дней нашей переброски. ЧВК провоцировал наших бойцов на конфликты, угрожал убийством, заставляли подписывать контракты с компанией, похищали военную технику, считая это военным трофеем. Имело место похищение бойцов, которых потом истязали. Одного военного, например, держали в холодном подвале, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином и угрожали сжечь. В апреле-мае другого бойца “опустили”, и тот покончил с собой.

— ВС РФ не минировали тылы ЧВК — это продукт воспаленного сознания пиар-службы “Вагнера”, это все п****ж. У наемников нет тылов, они есть у моей (теперь бывшей) бригады. В момент контрнаступления вы не просто мочили Генштаб, но и открыто подыгрывали врагу. Евгений Викторович, вы занимаетесь открытой дискредитацией ВС РФ. Это обращение никем не инспирировано. Я отдаю отчет в своих действиях и не рассчитываю на поддержку руководства.

“Осторожно, новости” прислали это видео в предложку с неизвестного аккаунта. По версии Пригожина, Винивитина не брали в плен, а задержали и после передали для следственных действий. Также напомним — ранее мы публиковали обращение военных из отряда “Шторм”, которые обвиняли Винивитина в преступных приказах.





Угрожали «обнулить»

Вагнера с самого начала провоцировали моих военнослужащих на конфликты, угрожали их "обнулить", похищали солдат, требуя обменять их на боеприпасы, избивали и унижали. Один из подвергнутых унижениям и "опущенный" совершил суицид.

Также, бойцы ЧВК похитили два танка, четыре пушки, КАМАЗ и БМП.



Был случай, когда Вагнера наших РЕБ-овцев окружили и угрожали обнулить, потому что работали они не так как нужно их командирам. Имели место издевательства и пытки по отношению к командному составу подразделений нашей бригады, о чем есть свидетельства бойцов.