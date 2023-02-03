В феврале 2023 США оценили потери России в Украине почти 200 тысяч человек

Российские вооруженные силы потеряли почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на оценки американских и других западных чиновников. Оценки США свидетельствуют, что потери России удвоились всего за три месяца.

Оценка Вашингтона основана на спутниковых снимках, перехватах переговоров, социальных сетях и местных СМИ, а также официальных репортажах властей России и Украины. Установить точные цифры чрезвычайно сложно, и оценки варьируются даже в правительстве США, отмечает NYT.

По словам американских чиновников, сотни военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно в районе Бахмута. Высокопоставленный американский военный чиновник назвал «дикими» бои вокруг города: обе стороны ежедневно обмениваются несколькими тысячами артиллерийских выстрелов, а «ЧВК Вагнера» начала использовать заключенных в качестве «пушечного мяса».

По словам американских военных чиновников, ЧВК завербовала около 50 тысяч человек, тысячи заключенных были убиты. Как пишет NYT, это шокировало американских чиновников, которые говорят, что стратегическая ценность Бахмута просто не соответствует цене, которую заплатила Россия.



Еще в ноябре глава объединенный комитет начальников штабов США Марк Милли оценивал потери России убитыми и ранеными в 100 тысяч человек. Таким образом, согласно оценкам Вашингтона, за последние три месяца российская армия потеряла столько же военных, сколько за первые восемь месяцев «спецоперации». NYT отмечает, что в частном порядке чиновники в ноябре говорили, что российские потери ближе к 120 тысячам человек.

В январе главы Минобороны Норвегии и Великобритании озвучивали оценку потерь российской армии в 180 тысяч человек.

Россия в последний раз официально сообщала о потерях 21 сентября, в день объявления мобилизации: тогда, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в Украине погибли 5937 человек.

Норвежский министр обороны в январе также сообщал, что Украина потеряла 100 тысяч военных убитыми или ранеными, а также 30 тысяч гражданских.