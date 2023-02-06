Под Бахмутом боевики ЧВК «Вагнер» зарубили своего командира - дрон ВСУ снял расправу

Под Бахмутом, который оккупанты безуспешно штурмуют несколько месяцев, "вагнеровцы" зарубили топором собственного командира. В Сети появилось очередное доказательство "подвигов" новых "героев" РФ – наемников ЧВК "Вагнер". В военной компании Евгения Пригожина с людьми действительно никогда не считались, однако бесчеловечность, с которой бывшие заключенные расправляются со своими же сослуживцами, поражает.Как сообщает телеграм канал "Ищи своих", "вагнеровцы" зарубили своего командира топором после того, как он получил ранение. Инцидент произошел в окрестностях Бахмута Донецкой области, когда боевики пытались наступать. Кадры публикует ТГ-канал "Украина 365".После ранения командира сослуживцы отнесли его за сарай и жестоко расправились. Убийство снял дрон ВСУ. Наемники ЧВК "Вагнер" штурмуют Бахмут несколько месяцев, не считая потери. Украинские военные рассказывают, что оккупанты бросают на поле боя не только тела убитых сослуживцев, но и не эвакуируют своих раненых. Кроме этого, они отправляются в бой без запасов провизии, понимая, какая судьба их ожидает.Также известно о нескольких случаях казней "вагнеровцев" за "провинности". Одного заключенного убили кувалдой за то, что он сдался в плен ВСУ. Видео опубликовали в ТГ-канале, связанном с "Вагнером". Позже хозяин ЧВК Пригожин заявил, что казненный встретился с "плохими, но справедливыми людьми". Позже он же отправил кувалду в скрипичном футляре в Европарламент, однако один элемент гравировки выдал приверженность современной РФ к идеям нацизма.