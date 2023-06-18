Заключенный из Челябинска Алексей Замалиев - откровения бывшего наемника ЧВК «Вагнер» про убийства, пытки, мародерство

Руководитель правозащитной организации «Гулагу.нет» Владимир Осечкин публикует откровения очередного бывшего наемника ЧВК «Вагнер». На этот раз он поговорил с экс-инструктором по боевой подготовке и командир разведгруппы 5 Штурмового Отряда "ЧВК Вагнер" Алексеем Замалиевым.
Замалиев был заключенным. Его завербовали в ЧВК в ИК-2 Челябинской области в начале октября 2022 года для участия в "Проекте 42174" ("небесная тысяча", "спецназ ЧВК"), после чего Владимир Путин 10 октября 2022 года подписал указ о помиловании Замалиева. С 27 октября 2022 по 27 апреля 2023 года на протяжении 6 месяцев Алексей принимал участие в боях под Бахмутом, направление Зайцево.
Замалиев утверждает, что стал свидетелем многочисленных военных преступлений, совершенных «вагнеровцами», включая убийства мирного населения, мародерство, пытки пленных, расстрела отказавшихся выполнять приказы в ЧВК, убийства из миномётов и пулемётов тех, кто получил контузию и по ошибке пошёл в сторону позиций ВСУ.
Замалиев воевал под позывным "Сцепа" (жетон К 205-070) сначала в 5 взводе 5 ШО, а потом в 2 взводе 5-го ШО "ЧВК Вагнер".
За это время он стал свидетелем убийств и расстрелов наёмниками "ЧВК Вагнер" более 90 россиян-вагнеровцев как якобы "грешников" и нарушителей "контракта" с "ЧВК Вагнер" (в ИГИЛ тоже расстреливали за попытку выйти из этой терр.организации).
Также Алексей Замалиев сообщает о большом количестве убитых «вагнеровцев», которых объявляли «без вести пропавшими». Их складировании после гибели в чёрных мешках прямо на улицах. Позже эти тела увозили в крематорий либо котельную в Светлодарске, где их уничтожали без какого-либо официального решения. Их семьи не получали никаких выплат, так как их смерть не была подтверждена.
Ранее мы уже публиковали на нашем канале показания экс-"вагнеровцев" Андрея Медведева, Азамата Улдарова, Алексея Савичева, Ивана Котелевского. Всякий раз пиарщики Пригожина пытались дискредитировать показания и шокирующие свидетельства.
Видео
В этом видео - фото с места событий из-под Бахмута и Зайцево, документы за подписью одного из главарей "ЧВК Вагнер" Андрея Трошева с положительной характеристикой Алексею, гос.награды и медали самой "ЧВК Вагнер", а также документ из ФСИН о помиловании Замалиева А.В. 10 октября 2022 года. Эти документы и материалы подтверждают достоверность показаний Алексея и обязывают теперь СК России, СУ ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ организовать проверку изложенных сведений и начать уголовное преследование в отношении Пригожина Е.В., Уткина Д., Трошева А.Н., Китаева В.М. и их сообщников по факту убийств россиян (ч.2 ст.105УК РФ) и военных преступлений, в том числе убийств мирного населения в Украине.