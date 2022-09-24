Рина Резник - девушка-госпитальерка на «нуле»: как попала в «горячую точку» и что ждет женщину в армии

Как-то в Twittere красивая молодая девушка Рина Резник сокрушалась, что, раз никто не зовет ее на свидание, то она пойдет кодить. А перед интервью эта девушка радовалась, что успела уже покрасить волосы и похвасталась веселым маникюром.

На самом деле эта милашка на «нуле» вместе с командой бесстрашных добровольцев спасает раненых и ночует под обстрелами. Они ездят на пикапе в самые «трындецы», куда соглашаются отправляться далеко не все кадровые военные.

За неделю отпуска, который у нее получается между ротациями, она хочет в первую очередь покушать что-то, что не в банке и что не нужно заливать кипятком на 10 минут, выпить пива и снять форму.

Рина рассказала dev.ua, как она попала в «горячую точку», что ждет женщину в армии, какой язык программирования выбрала, и что будет делать после победы.

Из студенток в госпитальерки

Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона, большую часть времени работает как медик 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Рина жила в Харькове, но родом из Донецкой области, и много времени проводила в Донецке и в Краматорске.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

Говорит, вспоминая 2014 год, что у нее «с детства такие приколы в виде взрывов». Под первый обстрел девушка попала, когда занималась эвакуацией детских домов на границе Донецкой и Луганской областей. По образованию 22-летняя девушка био-физик, закончила в этом году бакалавриат.

«Прекрасно защищала диплом под обстрелами. Никто не делал поблажек, но это и правильно!», — рассказывает Рина.



После начала полномасштабной войны 24 февраля девушка пошла в ТрО.

«Меня спросили, умею ли я шить ранки и останавливать кровотечение. И положительный ответ определил распределение», — сказала Рина.

Так она стала военным медиком, хотя опыт «штопать» раны Рина на тот момент имела только из университетского курса хирургии, а практику там проходили на животных.

Откуда взялось программирование

В университете кафедра, на которой училась девушка, красиво называется «Биофизика и медицинская информатика». Только вот, как говорит Рина, медицинской информатики по факту никогда не было.

«Это оказалось использование старого и ужасного софта для обработки данных из нулевых. Это было просто издевательство», — рассказывает она.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

Вместе с одногруппниками еще тогда они решили сами написать софт, но не сложилось. Кроме того, очень много методов для обработки данных в биофизике, для которых еще не написаны скрипты, и эта тема продолжает ее интересовать.

И вот, находясь на «нуле» Рина изучает Python, потому что считает его самым логичным языком для анализа данных.

На «нуле»

На вопрос, как же это возможно в тех условиях, девушка говорит, что активность боевых действий слегка преувеличена. «Когда ты находишься на „нуле“ то 90% времени ты чего-то ждешь. Или своего наступления, или чужого наступления, или чего-то еще», — утверждает она.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

Да, по словам девушки, это не перманентные обстрелы и периодичность выездов иногда полтора-два дня. «А значит, — говорит Рина. — В перерывах есть возможность почитать, поучиться, поиграть в шахматы». Смотреть кино, по ее словам, за последние полгода надоедает, все партии в шахматы сыграны, поэтому развлекается изучением программирования.



Фото из личного архива Рины Резник

Кроме того, девушке очень повезло и она сама так считает. Ведь находится в хорошей бригаде, у них есть Starlink и выход в интернет есть практически всегда.

«Даже пехота всегда в окопах смотрит кино», — смеется она.



Кроме того, в команде Рины все ребята так или иначе связаны с наукой: водитель учился на кафедре биоинформатики, второй парамедик закончил биофак и сейчас работает бизнес-аналитиком. Поэтому иногда задачки по программированию девушке помогают решать все коллективно.

Девушка в кругу военных

Рина говорит, что ей всегда было привычнее находится в мужском обществе. Но на войне мужчины в принципе женщин видят достаточно редко, особенно женщин около пехоты. А значит нужно быть готовой ко всему. Тут мужчины могут и приставать.

«Я без розовых очков и не ждала в украинской армии английских лордов», — акцентирует она.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

Молодого человека у Рины нет, но в армии она всем сказала, что есть.

«Причем, иногда говорю, что у меня есть молодой человек, а иногда, что у меня есть девушка. На кого что сработает», — смеется Рина.



Говорит, что это не особо пресекает дальнейшие поползновения, но снимает ряд диалогов, в которые ей не хочется вступать.

Кроме того, девушка уверена, что с людьми нужно общаться на их же языке, и принимать правила игры. В итоге у нее выстроились отличные отношения с батальоном.

«Нужно просто уметь играть в эту партию», — утверждает она.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

Хотя, конечно, есть и приятные моменты.

«Все самые теплые вещи у меня, самые вкусные шоколадки тоже», — говорит девушка.

Быт

Первое, что хочется сделать на гражданке, как говорит девушка, это покушать, а еще пива. Там же ничего этого нет. Иногда местные пытаются продать самогон, но это «no way», как говорит Рина.

Еще очень хотелось снять и постирать форму.

«За время ротации форма у меня уже даже не двигается», — смеется девушка.



Женские гигиенические вопросы в виде критических дней девушка решает с помощью гормональных таблеток.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

«Наличие душа — это большая редкость, За полуторамесячную ротацию я была в душе три раза, и это очень много», — говорит она.

Спасает огромное количество сухого шампуня, влажных салфеток, при возможности она обливается водой из бутылок. В некоторых местах даже нет колодцев, и вода только та, что привезли с собой.

Семья

Отец Рины сейчас в Харькове, поехал посмотреть на дом, а мама давно выехала в Грузию, там же сейчас и бабушка.

Та часть семьи, которая была из Донецка, переехала оттуда еще в 2014 году.

То, что девушка пошла в армию, для них было абсолютно ожидаемо. «У них нет нездоровых ожиданий и переживаний в отношении меня. Они все прекрасно понимают», — уверена Рина.



Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

Мама держит благотворительный фонд в Грузии, и при необходимости отправляет дефицитные медикаменты, а отец перегоняет для них машины из Европы.

«Когда я была в Соледаре, мама позвонила и сказал купить ей пачку «Артемсоли». Говорит, «ни у кого нет, а у меня будет», — шутит девушка.

Реакция на взрывы

Рина говорит, что те, кто находится в самых горячих местах, переживают происходящее менее драматично. А с тыла все выглядит гораздо страшнее.

«Но нам нужно очень активно спасать свою „крышу“, поэтому помогает юмор, а еще — принимать, что есть качественная жизнь даже в тех условиях», — рассказывает Рина.

Рина Резник, госпитальерка добровольческого батальона (фото из личного архива)

И в какой-то момент, по словам девушки, приходит полное абстрагирование от ситуации. Как-то, как она говорит, лежали все вместе, смотрели кино и начало прилетать. «В подвал не пойдем, пока штукатурка не осыпалась, давай досмотрим», — вспоминает девушка.

По ее словам, реакция на взрывы, даже у новых бойцов, которые никогда не участвовали в боевых действиях, проходит уже через два часа.

Смерть

Смерть девушка увидела в первый же день, когда попала в ТрО. И по ее словам, тут страшнее переживаются не эмоции, а их отсутствие.

В тот же день Рина переночевала на полу на ипподроме, а уже с утра упаковывала людей в пакеты. «Аккуратно срезала ножницами гранаты, чтоб они не упали», — вспоминает она.



Фото из личного архива Рины Резник

Вторая встреча со смертью была более драматичной. У девушки погиб друг, ей пришлось за ним ехать, самостоятельно упаковывать и хоронить.

«В этот момент мне стало понятно, что я не буду больше этого боятся, стало все равно. Через полчаса после этого мы сидели с бригадой, смеялись и говорили о том, какого черта он поперся без бронника туда», — рассказывает Рина.





Фото из личного архива Рины Резник

Большинство военных очень спокойно относятся к своей смерти, они ее не боятся. Поэтому переживания по поводу смерти других людей тоже нет.

«В какой-то момент мысли о том, что, блин блинский, он тяжелый и холодный, пересилили, — как говорит парамедик. — Когда его ночью тащишь под обстрелами, то думаешь только, как бы поскорее свалить».

Когда закончится война

Как ни странно, но после окончания войны, Рина хочет «побыть тут», как она выразилась. Причем это желание разделяет и ее команда.

«Мы хотим пережить разный опыт, пусть даже и травматический, но нам это важно. Хотим поехать туда с гуманитарной миссией на поддержку гражданского населения, когда будет освобожден Мариуполь», — делится девушка.

А после, отгуляв какое-то количество пьянок и отдыха, как говорит девушка, ведь «нужно же отпраздновать со всеми батальонами, с которыми служили», она хочет поехать в Японию и защитить магистерскую диссертацию. 3-го марта Рина должна была лететь в Акинаву, защищать научную работу по тестированию противовирусных препаратов на мозге.

«Как раз у меня будет там хороший повод попрактиковаться в написании кода», — уверена она.

Кроме того, девушка уверена, что когда-то напишет научную работу по нейрофизиологии речи, где тоже планирует применить опыт анализа данных.