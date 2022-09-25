Юлия Мала, медик морской пехоты, рассказала о жизни женщин на фронте, Мариуполе и своем первом боевом опыте

Юлия Мала, сержант и боевой медик 503-го батальона Морской пехоты рассказала в интервью Еспресо о жизни на фронте, своей любви, сыне, Мариуполе в первые дни полномасштабного вторжения, о женщинах на фронте и своем первом опыте в роли боевого медика

Расскажите о своем пути на войну. Что стало толчком? Ваши мысли в этот момент, эмоции. Насколько сильной была мотивация? Какова была ваша жизнь до 24 февраля?

Я из Николаевской области. Из села Ульяновка. С самого детства хотела быть медиком. В 2014 году после окончания медицинского колледжа стала фельдшером. Сначала я работала не по специальности, прошло какое-то время и как-то увидела, что 36-я набирает медиков, потому что медиков недостаточно на фронте. Потому и пошла. Я подписала контракт ровно в 24 года в свой день рождения.

В армии я с 2016 года. Сначала прошла учебный центр. И по распределению меня направили в Морскую пехоту 36-й бригады. Тогда наш батальон еще относился к 36-й бригаде и не был отдельным, а линейным. После 23 дней в учебном центре меня распределили медиком в наш батальон. Я очень этому рада и благодарю Бога за этот день, что именно в наш батальон я попала. Тогда он только начинал формироваться. Только пришел наш комбат Сухаревский. Батальон состоял из резервистов. Контрактников только начинали набирать. Поэтому можно сказать, что в нашем батальоне я с самого начала его формирования. Затем был полигон. Осенью мы уже вышли на ротацию, и можно сказать, что с тех пор, с 2016 года, я уже была на войне. Поначалу было очень сложно, немного пугающе, необычно. Я была довольно юной.

В 2017 году мы вышли на ротацию, поехали на прыжки с парашютом, я еще выполнила 5 прыжков. На тот момент я была медиком в десантно-штурмовой роте. Потому и я прыгала. В 2018 году я на три года ушла в декретный отпуск. Муж меня отговаривал возвращаться на службу. Но без службы уже не могла. Батальон вышел на ротацию. Все знают, что 503-й формировался в Мариуполе. И я осталась боевым медиком на ППД заниматься документацией, помогать проходить ВЛК и все такое…

Как пришел к вам новый день 24 февраля 2022 года? Где вы находились?

24 февраля 2022 года Россия напала на нас. Мариуполь был самой горячей точкой. В этот момент я находилась в Мариуполе. 24-го числа в 5 ч утра мне позвонил командир и говорит: "Юля, Одессу обстреливают, Мариуполь…" Мы также слышали, что обстреливают. Я скоро собрала своего ребенка и увезла в Днепр. Оставила сына у друзей в Днепре, а сама вернулась обратно в часть, поскольку военнообязанная, еще и медик. 25-го числа Мариуполь уже был в окружении. Я благодарю Бога, что успела вывезти своего ребенка. В Мариуполе у нас было очень мало людей. В основном, так как батальон был на ротации, это были люди, которые списывались по состоянию здоровья, и те, которые должны были увольняться по завершению действия контракта. В Мариуполе становилось много раненых гражданских. Гражданским оказывали помощь. Самое страшное, это, конечно, оказывать помощь детям. Потому что когда видишь эти окровавленные тела и когда ребенок смотрит на тебя такими глазками, плачет и просит о помощи, это очень сложно на самом деле… У меня есть награда - орден "За мужество". Именно этот орден мне дали, когда я находилась в Мариуполе. По сути, орден за Мариуполь.

Мы держали оборону как могли. Перемещались с места на место. Оружия у нас как такового не было. 25 марта командиром было принято решение, что нам нужно выходить. Мы поняли, что помощи не будет, а Мариуполь останется в блокаде. Переоделись в гражданскую одежду и уезжали через 32 российских блокпоста. Благодарю Бога, что мы не попали в плен, остались живы. Выбрались оттуда и присоединились к своему батальону.

Сейчас батальон находится в зоне проведения боевых действий. Меня перевели медиком в минометную батарею, где я и сейчас остаюсь нести службу.

Профессия медика на фронте – несколько иная профессия в украинской медицине. С какими вызовами сегодня больше всего сталкивается военный медик?

Когда я пришла в 2016 году, медицина была гораздо хуже, чем сейчас. Сейчас у нас больше возможностей, больше медиков. Да, есть еще определенные потребности, еще набирают медицинских работников. Но по сравнению с 2016 годом нас уже стало много. И у многих уже есть боевой опыт. У ребят и девушек. Не скажу, что медицина сейчас на фронте на 100 процентов суперклассная, но наши медики в госпиталях и находящиеся на передовой оказывают квалифицированную помощь бойцам, первую медицинскую помощь, справляются со своими обязанностями. Есть еще и санинструкторы, тоже имеющие боевой опыт.

У вас маленький ребенок – расскажите о своих материнских чувствах и ощущениях, эмоциях, любви, отчаянии, защите и т.д. Сдерживало ли наличие малыша поход на войну или, наоборот, – стало стимулом идти и защищать всех детей Украины и их будущее?

Своего сына я видела еще 24 февраля, когда его эвакуировала и везла к своим друзьям в Днепр. Сейчас он находится с бабушкой за границей. Мне так проще, когда он за границей. Поскольку мы знаем, что в Украине нигде пока нет безопасного места. Он мог бы находиться и на Западе Украины, но мы не знаем, что будет завтра там или сегодня здесь. Поэтому я решила, что безопаснее будет сыну за границей. Общаюсь с ним по видеосвязи, очень скучаю по нему. Но понимаю, что нужна здесь как медик, поэтому пока так…

Ваш супруг также служит вместе с вами. Облегчает ли такой тандем на фронте в нравственном смысле? Расскажите об истории вашей любви и ощущении сильного плеча рядом.

Муж мой тоже военный и тоже несет службу на войне. Познакомилась с ним на войне, когда эвакуировала раненого. Он мне помогал. Сказать, что мне легче… С одной стороны, и легче, что есть поддержка. Он, конечно, не совсем рядом со мной. Он чуть дальше. Но есть возможность хоть иногда видеться. Так может от этого немного легче. А сказать, что очень легко было бы… Нет, не легко. Все равно есть переживание за него. Тревога за него. Но мы держимся вместе. Пытаемся поддерживать друг друга.

Какая история особенно тронула за это время? Такая, что запечатлелась в памяти навсегда. Может быть, несколько историй.

Первые дни. Первый раненый. Эвакуация происходила очень необычно. Командир мой первый впервые на ротации был, и я в первый раз. Для нас все это было ново, но ничего… эвакуация прошла успешно.

А дальше у меня самые сложные были раненые. Однажды я сидела на связи, потому что кроме того, что была медиком, я жила на КСП роты, иногда готовила еду, иногда сидела на связи. Старалась быть полезной и во всем помогать.

Однажды мне передают по связи, что у нас два 300-х. И я срочно выехала туда, прибежала к ребятам на позицию и смотрю… Этот случай запомнился мне на всю жизнь. Один парень лежал без сознания. А другой чуть дальше, он кричал, просил помочь. Без сознания парень имел ранение в шею. И пуля вышла через бочину. Я так подозреваю, что у него были перемолочены внутренние органы и внутреннее кровотечение. На тот момент после оказания первой помощи, когда я его передавала дальше, он был еще жив. Я уколола ему кровоостанавливающее, перемотала, передала ребятам. Ребята эвакуировали дальше к медикам на КСП батальона, а я уже занималась вторым парнем. Второй был ранен в живот. Пуля вошла и застряла у него в тазобедренном суставе. Мы его транспортировали на КСП батальона и оказали помощь.







Когда я прибежала к ребятам, мне стало не по себе, я испугалась. Но они надеялись на меня. И я собралась, я думала только о том, что ребята ждут моей помощи, они знают, что у них есть медик, который им поможет. И я быстро начала оказывать помощь. Тот мальчик, который был ранен в шею, умер. К сожалению. А второй – он до сих пор жив. Когда после той истории прошел почти год, я его встретила. Он поблагодарил меня, что спасла ему жизнь. Это очень приятно, когда можешь оказать кому-то помощь, когда можешь кого-то спасти.

Расскажите о своих боевых подругах. Много ли женщин на фронте сейчас рядом с вами? Что для вас означает фронтовое посестримство?

В армии женщин сейчас очень много. Ни для кого это уже не новость. Снова сравню. В 2016 году, когда я пришла в батальон, это была одна только женщина, впоследствии еще присоединились к нам женщины. На сегодняшний день в моем бате очень много женщин, занимающих разные специальности. Все держимся. Все верим в Победу. У всех есть семьи, которые мы хотим видеть. И искренне надеемся, что скоро эта война закончится. И мы сможем быть рядом со своими семьями.

Видела ваши фото с военным капелланом Андреем Зелинским. Что больше всего запомнилось после этой встречи?

С отцом Андреем я познакомилась в 2016 году. На войне. Он приезжал к нам как военный капеллан. Для меня это светлый человек. Очень умный, начитанный. Общаться с ним всегда приятно, потому что всегда есть о чем поговорить. И если нужна была помощь, он всегда умеет выслушать военных. И мне лично помогал. Только положительные воспоминания о нем.

Переоценка ценностей с началом войны. Что отпало, а что, напротив, стало сверхважным? Кем вы видите себя в мирной жизни? Мечты и планы на будущее после Победы?

После этой полномасштабной войны все очень сильно переосмыслилось в моей голове. После этой войны я буду гораздо больше ценить время, проведенное со своей семьей. Буду ценить гораздо больше еду, хлеб. Когда мы были в Мариуполе, это было очень сложно. Буду больше времени проводить со своей семьей и наслаждаться жизнью. Не буду откладывать отпуск, который мы привыкли откладывать на потом. Надо жить и кайфовать от жизни, которая у тебя есть, и никогда не буду откладывать что-то на потом. Мы живем в то время, как оказалось, когда не знаем, что будет с нами завтра.

Если честно, то я до последнего сомневалась, что Россия нападет на нас так широкомасштабно. Мы ведь живем в XXI веке, и для меня это что-то невероятное, когда такое количество невинных людей погибло. Такое множество людей осталось без домов. Я бы никогда не подумала, что такое может произойти. Верю, что враг понесет свое наказание. А жизнь – бумеранг.

Верю, скоро мы победим, а после Победы Украина будет долгое время восстанавливаться. Но я думаю, у нас такой сильный народ… совместными усилиями построим нашу страну, и она расцветет, и будут нам все завидовать.

Я думаю, что остались у нас люди только те, кто действительно достоин нашей страны. А те, кто кричал за "русский мир", - они отсеялись автоматически. Надеюсь, что мы отвоюем наш Мариуполь украинский и заберем все наши земли, и Донецк, и Луганск, и обязательно Крым… Но все это будет со временем. Главное – сейчас держать врага и не давать ему продвигаться дальше.

Помним о наших погибших. Они в нашем сердце останутся навсегда. Мы победим. Вместе к Победе! Слава Украине!



Чернинька Елена, 14 сентября, Espreso