Командиры Азова: «Редис», «Калина» и «Волына» освобождены из российского плена

Украинские бойцы, державшие оборону Мариуполя от российских оккупантов почти 90 дней, вернулись домой. Сегодня в среду, 21 сентября, состоялся важнейший обмен пленными. Украина освободила 215 пленных, среди которых 124 офицера, включая героев с «Азовстали».
Среди освобожденных, например, пятеро наиболее известных командиров с Азовстали. В частности:
- Герой Украины Денис Прокопенко (Реддис) – командир Азова,
- Сергей Волынский (Волина) из 36-й бригады морской пехоты,
- Святослав Паламарь (Азов),
- Олег Хоменко (Азов),
- Денис Шлега из Нацгвардии Украины,
- Герой Украины Евгений Бова.
Также возвращается Екатерина Полищук (Пташка). В списках есть и беременные военнослужащие, которые находились в плену. Взамен россия получила коррупционера-политика Медведчука, от которого наши правоохранители получили максимум информации уже. А также еще 55 россиян-ноунеймов.
Фото уволенных героев уже опубликовали в Сети.
Помните историю с задержанием СБУ «кума Пыни», украинского политика и лидера уже ликвидированной «Оппозиционной Партии За Жизнь» Виктора Медведчука? РБК-Украина пишет, что Медведчука обменяли в том числе на командира «Азова» Дениса «Редиса» Прокопенко, его зама Святослава «Калину» Паламара и Сергея «Волыну» Волынского. При этом Володин в мае заявлял, что «военные преступники не должны подлежать обмену». В ультрапатриотических каналах по этому поводу уже начался сущий кошмар. - пишет российское издание Двач.
Украинские бойцы держали оборону город Мариуполь свободной от российских оккупантов более 86 дней. 20 мая россияне сообщили, что на "Азовстале" не осталось военных.
Командира полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламарь последними покинули территорию "Азовстали", которая была последним пунктом сопротивления. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына тоже воевал до конца.
Напомним, ранее сообщалось, что среди уволенных - руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Катерина Полищук с позывным "Пташка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова"
Среди тех, кого удалось вернуть домой, есть также воины "Азова", которые защищали Мариуполь.
Об этом сообщает "Суспильне".
Среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети, — руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
Также сообщают, что Марьяна Мамонова, медик из "Азовcтали", попавшая в плен, будучи беременной, тоже уже на территории свободной Украин.
Из российского плена вернулся и украинский защитник Дмитрий "Орест" Казацкий, известный на весь мир своими фотографиями разрушенной "Азовстали".
Кроме того, судя по соцсетям, из российского плена вернулись заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис"), а также Сергей "Волына" Волынский - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, также защищавшего "Азовсталь".
Известно, что обмен прошел в Черниговской области. Подробности пока неизвестны.