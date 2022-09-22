Командиры Азова: «Редис», «Калина» и «Волына» освобождены из российского плена

Герой Украины Денис Прокопенко (Реддис) – командир Азова,

Сергей Волынский (Волина) из 36-й бригады морской пехоты,

Святослав Паламарь (Азов),

Олег Хоменко (Азов),

Денис Шлега из Нацгвардии Украины,

Герой Украины Евгений Бова.

Помните историю с задержанием СБУ «кума Пыни», украинского политика и лидера уже ликвидированной «Оппозиционной Партии За Жизнь» Виктора Медведчука? РБК-Украина пишет, что Медведчука обменяли в том числе на командира «Азова» Дениса «Редиса» Прокопенко, его зама Святослава «Калину» Паламара и Сергея «Волыну» Волынского. При этом Володин в мае заявлял, что «военные преступники не должны подлежать обмену». В ультрапатриотических каналах по этому поводу уже начался сущий кошмар. - пишет российское издание Двач.

Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова"

Украинские бойцы, державшие оборону Мариуполя от российских оккупантов почти 90 дней, вернулись домой. Сегодня в среду, 21 сентября, состоялся важнейший обмен пленными. Украина освободила 215 пленных, среди которых 124 офицера, включая героев с «Азовстали».Среди освобожденных, например, пятеро наиболее известных командиров с Азовстали. В частности:Также возвращается Екатерина Полищук (Пташка). В списках есть и беременные военнослужащие, которые находились в плену. Взамен россия получила коррупционера-политика Медведчука, от которого наши правоохранители получили максимум информации уже. А также еще 55 россиян-ноунеймов.Фото уволенных героев уже опубликовали в Сети.Украинские бойцы держали оборону город Мариуполь свободной от российских оккупантов более 86 дней. 20 мая россияне сообщили, что на "Азовстале" не осталось военных.Командира полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламарь последними покинули территорию "Азовстали", которая была последним пунктом сопротивления. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына тоже воевал до конца.Напомним, ранее сообщалось, что среди уволенных - руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Катерина Полищук с позывным "Пташка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Среди тех, кого удалось вернуть домой, есть также воины "Азова", которые защищали Мариуполь.

Об этом сообщает "Суспильне".

Среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети, — руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Птичка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Также сообщают, что Марьяна Мамонова, медик из "Азовcтали", попавшая в плен, будучи беременной, тоже уже на территории свободной Украин.

Из российского плена вернулся и украинский защитник Дмитрий "Орест" Казацкий, известный на весь мир своими фотографиями разрушенной "Азовстали".

Кроме того, судя по соцсетям, из российского плена вернулись заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис"), а также Сергей "Волына" Волынский - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, также защищавшего "Азовсталь".

Известно, что обмен прошел в Черниговской области. Подробности пока неизвестны.