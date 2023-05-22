7 украинских разведчиков взяли в плен 22 российских спецназовца из подразделения «Шторм Z» - Мадяр





Сегодня днем, семь украинских разведчиков из 59-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен 22 российских спецназовца (!) из подразделения "Шторм Z". Видео эпичной сдачи в плен опубликовал командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным Роберт Мадяр."Бригада Барсуков е*ашит хробаков. 22 спецназовца группировки «Шторм» демилитаризованы, ВНИМАНИЕ- 7 разведчиками разведроты нашей 59 ОМПБр. Семь (7), вы верно прочли. Рота Казака, бригада Барсука. Глаза, конечно, Мадяра. Казакам Честь!", - написал Мадяр

Кто такие "Шторм Z"?

ВСУ взяли в плен бойцов из "Шторма Z"

Россия вербует для войны в Украине роты "Шторм Z". Это отдельные подразделения заключенных из "красных" колоний, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур и которые работают в соответствии с собственным уставом. Они могут покинуть фронт только после окончания полугодового контракта, а раненых с поля боя не забирают."Подразделения имеют отдельный устав, согласно которому раненых с поля боя никто не забирает. Командиры имеют право применять оружие для дисциплины. Узник-добровольец может быть выведен из зоны боевых действий только после окончания полугодового контракта или тяжелого ранения, смерти", – заметил он.Также, сегодня 2-й штурмовой батальон на Бахмутском направлении взял в плен трех россиян из ППК «Шторм Z». Соответствующее видео обнародовал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.«На видео – захват штурмовым батальоном трех пленных из ПВК «Шторм Z», прикомандированным к уже всем известной 72 бригаде. Их еще называют "аналогом Вагнера". Какой «Вагнер», такие и аналоги», – написал Билецкий.Оккупанты откровенно удивили своим жалким видом. Так, в каске и бронежилете был только один из пленных. Другой же вообще взялся воевать в гражданской одежде.