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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Май » 22 » 20:12:00
 

7 украинских разведчиков взяли в плен 22 российских спецназовца из подразделения «Шторм Z» - Мадяр

Сегодня, 20:37:00 229 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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7 украинских разведчиков взяли в плен 22 российских спецназовца из подразделения «Шторм Z» - Мадяр

Сегодня днем, семь украинских разведчиков из 59-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен 22 российских спецназовца (!) из подразделения "Шторм Z". Видео эпичной сдачи в плен опубликовал командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным Роберт Мадяр.

"Бригада Барсуков е*ашит хробаков. 22 спецназовца группировки «Шторм» демилитаризованы, ВНИМАНИЕ- 7 разведчиками разведроты нашей 59 ОМПБр. Семь (7), вы верно прочли. Рота Казака, бригада Барсука. Глаза, конечно, Мадяра. Казакам Честь!", - написал Мадяр.

 

 

 

Кто такие "Шторм Z"?

Россия вербует для войны в Украине роты "Шторм Z". Это отдельные подразделения заключенных из "красных" колоний, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур и которые работают в соответствии с собственным уставом. Они могут покинуть фронт только после окончания полугодового контракта, а раненых с поля боя не забирают.

"Подразделения имеют отдельный устав, согласно которому раненых с поля боя никто не забирает. Командиры имеют право применять оружие для дисциплины. Узник-добровольец может быть выведен из зоны боевых действий только после окончания полугодового контракта или тяжелого ранения, смерти", – заметил он.

ВСУ взяли в плен бойцов из "Шторма Z"

Также, сегодня 2-й штурмовой батальон на Бахмутском направлении взял в плен трех россиян из ППК «Шторм Z». Соответствующее видео обнародовал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

«На видео – захват штурмовым батальоном трех пленных из ПВК «Шторм Z», прикомандированным к уже всем известной 72 бригаде. Их еще называют "аналогом Вагнера". Какой «Вагнер», такие и аналоги», – написал Билецкий.

Оккупанты откровенно удивили своим жалким видом. Так, в каске и бронежилете был только один из пленных. Другой же вообще взялся воевать в гражданской одежде.

 
Тэги: Мадяр, плен, война в Украине
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