Президент Турции унизил Кремль, позволив командирам «Азова» вернуться в Украину

В Украину из Турции вернулись пять командиров, защищавших «Азовсталь», в том числе командиры полка «Азов». На родину они вылетели вместе Владимиром Зеленским, летавшим в Турцию на переговоры с Реджепом Эрдоганом.



Ранее украинский президент говорил, что по договоренности с турецким президентом они останутся в Турции до конца войны. Это унизительное для Кремля завершение истории с пленными, которых он изначально собирался показательно судить как военных преступников и согласился обменять только на Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

Командиры Азова уже в Украине

В Украину вернулись комадир «Азова» Денис Прокопенко, его зам Святослав Паламар, и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский, нацгвардейцы Олег Хоменко и Денис Шлега. Зеленский опубликовал видео, на котором он встречается с военными, а затем они садятся в самолет, предоставленный Чехией.

Это последние вернувшиеся в Украину участники обмена 21 сентября 2022 года, когда 215 украинцев обменяли на 55 россиян и Медведчука. Зеленский тогда рассказывал, что за пятерых командиров Украине «пришлось побороться больше, дольше и сложнее всего». Он сообщил, что договорился с Эрдоганом о том, что бойцы будут находиться в Турции под личной протекцией турецкого президента до конца войны.

Секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Анкара нарушила договоренности и не поставила в известность Россию.

Защитников «Азовстали» собирались показательно судить

После захвата в плен защитников «Азовстали» российские власти собирались их показательно судить: в захваченном Мариуполе специально для этого процесса смонтировали судебные «клетки». Одновременно в Госдуме обсуждали возможность принятия документа, который запретил бы обмен «нацистских преступников». Замглавы МИД Андрей Руденко говорил, что обмен будет возможен только после суда. Новость о сделке по обмену «азовцев» на Медведчука в сентябре вызвала бурю критики в провоенных телеграм-каналах.

В этот раз реакция была намного спокойнее. «Кажется, Султану испортили прибыльный бизнес в лице зерновой сделки и он начал выжимать свои рычаги давления. Посмотрим к чему приведет, наблюдаем», — пишет канал «Повернутые на Z-войне». Часть телеграм-каналов написали, что сегодняшние события – это часть изначальных условий сделки. Близкий к Минобороны канал «Рыбарь» написал, не нужно было устраивать «очень-очень хитрых схем с передачей пленников третьей стране». Блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что «все договоренности» были еще в прошлом году. Канал «МИГ России» написал, что вывоз защитников «Азовстали» был заложен в изначальные договоренности.

Впрочем, были и те, кто возмутился возвращению бойцов «Азова» в Украину. Прокремлевский политолог Сергей Марков возмутился «грубым нарушением договоренностей» и «прямым оскорблением России» и призвал «отвечать так, чтобы боялись нарушать». Егор Холмогоров написал, что если Эрдоган отпустил «азовцев» без согласия Москвы, то «у нас на физиономии смачный плевок». Сотрудник ВГТРК Андрей Медведев написал, что Эрдоган «кинул» Россию, и что, как показывает история, «русский человек может простить власти ошибки» и глупость, но не прощает, «когда ему кажется, что власть слабая или лукавая».

Зеленский договорился с Эрдоганом

Зеленский вывез «азовцев» из Турции после переговоров с Эрдоганом вечером в пятницу. После этого разговора турецкий президент сказал, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Также Эрдоган сказал, что Владимир Путин приедет в Турцию в августе, и у них будет возможность лично поговорить об обмене пленными между Россией и Украиной. К такому повороту событий оказался не готов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что «контакты» Путина и Эрдогана возможны, но точных дат пока нет.

На ближайшей встрече с Путиным Эрдоган среди прочего намерен обсудить продление «зерновой сделки», которая заканчивается 17 июля. Президент Турции сказал, что Анкара надеется на продление соглашения на три месяца. В российском МИД говорили, что не видят оснований продлевать сделку, так как в Москве считают, что ее условия не выполняются.