Турция начала поставлять Украине кассетные артиллерийские DPICM-боеприпасы, запрещённые конвенцией

Как сказано в публикации, Турция отправляет Украине так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения(DPICM), которые производились в этой стране во времена холодной войныпо соглашению с США. Эти снаряды предназначены для уничтожения танков, при выстреле каждый из них разлетается на 88 более мелких боеприпасов.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция США и Россия к ней не присоединились.

Главная опасность кассетных боеприпасов – в том, что такие снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения.

Американские законы запрещают экспорт DPICM– именно из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, объясняет Foreign Policy.

По данным авторов публикации, власти Турции в течение нескольких месяцев пытались скрыть поставки таких снарядов Украине. Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя.

"После того, как США отказали [Украине] в поставках кассетных боеприпасов, Турция стала единственным местом, где они их могли получить, - цитирует журнал одного из своих источников. – Это показывает, что Турция хоть и пытается в некоторых отношениях угодить России, но предоставляет Украине очень важную военную поддержку".

Турецкое посольство в Вашингтоне и министерство обороны Украины не ответили на просьбы Foreign Policy прокомментировать данные о поставках кассетных боеприпасов.

По данным журнала, Турция производила как 155-милимметровые кассетные боеприпасы (они применяются во многих системах стран НАТО), так и 122-миллметровые – они более привычны для советского, российского и украинского оружия.

Авторы публикации пишут, что кассетные заряды нужны Украине в том числе, чтобы пробивать российские заграждения на открытых пространствах Донбасса. Кроме того, такие снаряды могут в некоторой степени компенсировать нехватку обычных боеприпасов в условиях интенсивных боев.

Foreign Policy цитирует Дэна Райса – советника украинских военных и руководителя компании Thayer Leadership, по словам которого "на каждые четыре [артиллерийских снаряда] кто-то гибнет". "Думаю, что DPICM, вероятно, сможет улучшить эти показатели в 20 раз. Так что на каждый залп будет приходиться 10 мертвых россиян", – считает Райс.

Впрочем, в публикации также приводится мнение представителей армии США, которые на основе своего опыта вторжения в Ирак в 2003 году описали DPICM-боеприпасы как крайне ненадежные в условиях уличных боев.

Представитель правозащитной организации Human Rights Watch заявил изданию, что они "печально известны своей ненадежностью и неточностью".

По данным американских журналистов и правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения.

Журнал Foreign Policy сообщает со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, что в конце прошлого года Турция начала отправлять Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. По данным издания, ранее Киев безуспешно пытался добиться таких поставок от США.