Украина вернула из плена 215 военных - вместо кума Путина Медведчука. СПИСОК

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а всех командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Так, сегодня в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Произошел большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек", — отметил руководитель ОП.
По его словам, это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники, гражданские. Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники «Азовстали» и беременные военные.
В частности, среди освобожденных — командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко. Они уже находятся в безопасности.
Как сообщил Ермак, их освобождение – это результат личных договоренностей президента Зеленского с главой Турции Эрдоганом. Первый командир "Азова" Андрей Белецкий отметил, что командиры "Азовстали" некоторое время будут находиться "в третьей стране".
Также среди уволенных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.
- 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию.
- 5 героев-командиров "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, "которые не имеют для Украины никакого интереса.
"Это был сложный процесс. Есть 215 освобожденных — это весомый результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", — подытожил Ермак.
Список оборонців України яких звільнили
1. АВРАМЕНКО Ольга Вікторівна 30.06.1981
2. АЛХІМОВ Арсеній Євгенійович 15.03.1992
3. АМБРУСЕВИЧ Олександр Антонович 22.02.1964
4. АНДРЮЩЕНКО Дмитро Дмитрович 31.05.1989
5. АНІСІМОВ Олег Євгенійович 27.05.1994
6. АСЛІН Ейден Деніель Джон Марк 07.01.1994
7. АСМАЧКІН Андрій Ігорович 22.11.1981
8. АФЕНДІКОВ Олександр Олександрович 21.08.1987
9. АЧКАСОВ Віктор Володимирович 22.10.1990
10. БАБАЄВ Рустам Аріф Огли 18.10.1999
11. БАКЛАНОВ Сергій Миколайович 04.09.1994
12. БІЛИЙ В’ячеслав Володимирович 24.07.1992
13. БЕНЗЕРУК Ігор Валерійович 10.02.1990
14. БЕРКАЛЬ Кирило Олександрович 08.05.1988
15. БЕСПАЛОВ Євгеній Михайлович 03.02.1991
16. БОВА Євгеній Петрович 11.03.1993
17. БОРДУН Олексій Станіславович 25.06.1993
18. БРАТЧЕНКО Олексій Євгенійович 04.10.1988
19. ВЕРШИНІН Михайло Олександрович 22.09.1973
20. ВОВК Ігор Вікторович 18.08.2000
21. ВОЛОВИК Артем Юрійович 29.08.1993
22. ВОЛИНСЬКИЙ Сергій Ярославович 31.01.1992
23. ВОРОНА Василь Михайлович 27.01.1985
24. ВОРОНЕНКО Олександр Вікторович 16.09.1982
25. ГАЛЕЦЬКИЙ Володимир Володимирович 27.09.1977
26. ГЕРАСИМЕНКО Євгеній Петрович 13.05.1961
27. ГЛУХЕНЬКИЙ Дмитро Васильович 15.02.1983
28. ГОДОВАНЮК Богдан В’ячеславович 05.07.1991
29. ГОРБАТЕНКО Єгор Володимирович 11.10.1993
30. ГОРДІЄНКО Максим Вікторович 26.01.1993
31. ГОРОХОВ Сергій Миколайович 06.01.1962
32. ГОРОШАНСЬКА Юлія Володимирівна 30.10.1989
33. ГРИГОРОВИЧ Сергій Анатолійович 01.07.1974
34. ГРИНЦЕВИЧ Назарій Андрійович 10.03.2003
35. ГРИЦЕНЯК Микола Олександрович 19.12.1985
36. ГРИШИН Олександр Миколайович 20.10.1993
37. ГРІШЕНКОВ Богдан Сергійович 08.08.1976
38. ГУБІН Сергій Ігорович 07.07.1994
39. ГУСТАВССОН Матіас 03.06.1975
40. ДАВИДЕНКО Ігор Володимирович 07.08.1990
41. ДАНИЛЕВИЧ Віталій Миколайович 24.07.1978
42. ДАШКОВСЬКИЙ Владислав Вікторович 30.08.1995
43. ДВОРАК Максим Юрійович 30.01.1992
44. ДЕМЧЕНКО Олександр Олександрович 26.04.1991
45. ДЕРЕВЯНКО Валерій Васильович 08.04.1991
46. ДЗИСЬ Євгеній Романович 26.07.1992
47. ДІАНОВ Михайло Олександрович 01.05.1980
48. ДІБЛЕНКО Артем Костянтинович 20.04.1983
49. ДМИТРИК Арсен Володимирович 31.03.1994
50. ДРОЗДОВ Денис Сергійович 24.09.1991
51. ДРЮКЕ Александер 1983
52. ДУТЧАК Владислав Васильович 30.06.1975
53. ЄГОРОВ Олександр Ігорович 23.06.1999
54. ЄГОРОВ Анатолій Ігорович 05.09.1991
55. ЄМЕЛЬЯНЕНКО Максим Сергійович 27.04.1996
56. ЄРМОНОВ Святослав В’ячеславович 11.08.1989
57. ЄРШОВ Олексій Сергійович 03.02.1987
58. ЖАРКОВ Михайло Валерійович 05.12.1994
59. ЖУЧКОВ Денис Едуардович 16.08.1995
60. ЗВОНАР Ігор Васильович 11.12.1964
61. ЗЕМЛЯК Євгеній Ігорович 02.10.1991
62. ЗУБКО Валентина Вікторівна 19.08.1992
63. ІВАНЕНКО Олександр Романович 03.04.1999
64. ІВАНОВ Дмитро Андрійович 11.08.1989
65. ІГНАТЬЄВ Іван Анатолійович 28.11.1986
66. КАЛІБЕРДА Сергій Володимирович 20.10.1972
67. КАНДАУРОВ Олександр Ігорович 06.10.1993
68. КАРАМОВ Олег Олегович 27.02.1992
69. КАСАТКІН Давид Георгійович 02.12.1996
70. КАШИРІН Артем Геннадійович 26.07.1991
71. КІСІЛІШИН Олександр Григорович 11.07.1972
72. КІЧКІР Євгеній Анатолійович 24.10.1990
73. КІЯЩЕНКО Віталій Юрійович 03.08.1980
74. КЛИМЕНКО Ян Олександрович 24.03.1986
75. КМЕТЬ Андрій Олегович 22.01.1989
76. КОВКРАК Андрій Володимирович 22.10.1990
77. КОЖЕКІН Костянтин Олександрович 09.02.1973
78. КОЗАЦЬКИЙ Дмитро Олександрович 11.11.1995
79. КОЗДРОВСЬКИЙ Дмитро Вікторович 31.08.1975
80. КОЗІНСЬКИЙ Дмитро Олександрович 13.08.1987
81. КОПАНЬ Василь Юрійович 13.11.1995
82. КОПИЛОВ Олег Олегович 21.10.1991
83. КОРИНЕВИЧ Андрій Вікторович 05.12.1992
84. КОРНЕТ Сергій Віталійович 19.03.1990
85. КОРНЮШКО Віктор Олександрович 27.04.1985
86. КОСТРИЦЯ Артем Костянтинович 24.11.1982
87. КРАВЦОВ Олександр Олександрович 21.05.1986
88. КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович 11.09.1988
89. КРАВЧЕНКО Сергій Сергійович 20.09.1995
90. КРОТЕВИЧ Богдан Олександрович 26.03.1993
91. КУБРЯК Дмитро Володимирович 12.10.1988
92. КУЛІКОВ Андрій Вікторович 13.12.1991
93. КУЧЕР Ігор Васильович 22.05.1981
94. КУЩ Микола Миколайович 23.07.1978
95. ЛАВРОВ Дмитро Павлович 09.10.1984
96. ЛАКОЗА Андрій Андрійович 22.08.2001
97. ЛОЗОВСЬКИЙ Денис Юрійович 10.06.1986
98. ЛОСЄВ Вадим Вікторович 27.10.1974
99. ЛУЧКО Володимир Олександрович 08.09.1996
100. ЛЯШУК Олексій Михайлович 30.11.1992
101. МАДІН Юрій Олександрович 11.02.1981
102. МАМОНОВА (ЧЕРЕПУШКО) Мар’яна Володимирівна 12.10.1991
103. МАРТИНЮК Андрій Олександрович 30.10.1977
104. МАРТЯШКІНА Олена Анатоліївна 27.12.2000
105. МАРЧЕНКО Костянтин В’ячеславович 14.08.1985
106. МАРЧИНСЬКИЙ Андрій Анатолійович 01.06.1983
107. МАСАЛІТІН Кирило Геннадійович 21.06.1994
108. МАЦКЕВИЧ Володимир Володимирович 14.05.1975
109. МИХАЙЛЕНКО Володимир Яковлевич 02.11.1962
110. МИХАЙЛЕНКО Данило Володимирович 04.11.1990
111. МІХІЛЬОВ Андрій Дмитрович 17.03.1990
112. МОРДІК Олена Вікторівна 17.12.1974
113. МОСКАЛЕНКО Олександр Володимирович 23.03.1996
114. МУДРАК Олег Васильович 20.08.1987
115. МУЗИКА Віктор Романович 08.12.1962
116. МУЗИНСЬКИЙ Олександр Миколайович 17.01.1963
117. МУРДЗА Віталій Володимирович 21.02.1995
118. НЄМКОВ Олександр Сергійович 20.09.1986
119. НИЗИЦЬКИЙ Ростислав Олегович 08.04.1994
120. НІКІТЕНКО Костянтин Юрійович 29.05.2002
121. НОВОСЯДЛО Юрій Володимирович 22.05.1998
122. НОМЕРОВСЬКИЙ Максим Павлович 08.11.1996
123. ОВДІЄНКО Максим Анатолійович 05.05.1993
124. ОЗЕРОВ Микола Олександрович 28.06.1962
125. ПАВЛЕНКО-КРИЖЕШЕВСЬКИЙ Дмитро Миколайович 05.10.1988
126. ПАВЛОВСЬКИЙ Руслан Іванович 11.09.1974
127. ПАВЛЮК Сергій Леонідович 28.12.1982
128. ПАДИТЕЛЬ Валерій Борисович 26.07.1978
129. ПАЛАМАР Святослав Ярославович 10.10.1982
130. ПАЛІЙЧУК Сергій Віталійович 28.02.1998
131. ПАСТЕРНАК Олег Петрович 08.01.1993
132. ПАСТУХ Олександр Володимирович 20.11.1978
133. ПАШКО Лев Валерійович 21.05.1999
134. ПІННЕР Шон 27.09.1973
135. ПІПЕНКО Олександр Анатолійович 02.12.1970
136. ПІСКОВЕЦЬ Вадим Олегович 25.07.1993
137. ПЛАТОШКІН Юрій Олегович 10.10.1965
138. ПОЛІЩУК (ПТАШКА) Катерина Олександрівна 31.03.2001
139. ПОЛУПАНОВ Максим Анатолійович 16.04.1975
140. ПОЛЯКОВ Павло Іванович 16.07.1977
141. ПОНАР Андрій Васильович 03.09.1995
142. ПОНОМАРЕНКО Ігор Вікторович 21.08.1978
143. ПОЩЄВ Микола Андрійович 01.06.1993
144. ПРАВДОЛЮБОВ Іван Сергійович 02.02.1999
145. ПРЕБЕГ Векослав 05.06.1982
146. ПРОКОПЕНКО Денис Геннадійович 27.06.1991
147. ПУЗІКОВ Олександр Юрійович 20.08.1990
148. ПУЧКОВ Борис Михайлов 19.09.1998
149. ПИШНИЙ Євген Валерійович 04.09.1986
150. РЕПЕЦЬКА Зоряна Ігорівна 25.11.1978
151. РОДОЛЄС Олександр Ігорович 07.12.2001
152. РОМАЩЕНКО Андрій Миколайович 28.11.1985
153. РУДЕНКО Іван Васильович 10.12.1976
154. РУССУ Віктор Іванович 11.02.1991
155. РИБАЧОК Андрій Юрійович 10.10.1996
156. СААДУН Брагім 25.08.2000
157. САДИК Олег Анатольович 08.01.1994
158. САЄНКО Олександр Олександрович 03.02.1999
159. САЛАМАТІН Роман Олександрович 07.06.1977
160. САЛІВОН Мирослав Віталійович 01.05.1987
161. САМОЙЛЕНКО Ілля Сергійович 10.07.1994
162. САМОХІН Олег Олександрович 05.09.1991
163. СЕМЕНЕНКО Юрій Євгенович 08.03.1971
164. СЕМЕНЕЦЬ (ЗАРИЦЬКИЙ) Богдан Володимирович 14.04.1991
165. СИДОРЕНКО Михайло Сергійович 17.11.1995
166. СКОРИЙ Віктор Ігорович 05.11.1998
167. СКУМІН Олександр Олександрович 18.11.1983
168. СКУРТОЛ Олександр Романович 08.04.1970
169. СЛЯДНЄВ Артур Ігорович 04.02.1996
170. СОВЕНКО Олег Володимирович 24.04.1997
171. СОВІНСЬКИЙ Сергій Євгенович 18.09.1972
172. СТРАТІЧУК Сергій Миколайович 15.08.1992
173. СТРАШКО Андрій Миколайович 24.06.1982
174. СТРЕБКОВ Олексій Вікторович 23.09.1979
175. СТРУК Максим Володимирович 21.01.2001
176. СТРУТИНСЬКА Валентина Валеріївна 23.12.1990
177. СУМБАТЯН Сергій Радікович 06.09.1991
178. ТАЙ Хюінь Енді 1995
179. ТИМЧУК Віталій Леонідович 17.11.1975
180. ТОПУЗОВ Олександр Сергійович 29.12.1988
181. ТОСХОПОРАН Олександр Володимирович 06.02.1995
182. ТРАХАНКОВ Володимир Борисович 25.01.1969
183. ТРУБІЧИН Богдан Ігорович 08.01.1995
184. ТИМЧАК Михайло Віталійович 12.04.1998
185. ФІЛІППОВА Олена Олександрівна 24.05.1976
186. ФРОЛОВ Степан Сергійович 10.12.1990
187. ХАРДІНГ Джон 19.04.1963
188. ХІЛІ Ділан 2000
189. ХІЛЛ Ендрю Джеймс 25.09.1986
190. ХОМЕНКО Олег Сергійович 24.10.1972
191. ХОХЛОВ Сергій Михайлович 25.07.1967
192. ЦЕБРИК Віктор Юрійович 28.04.1994
193. ЧЕПУРКО Олександр Михайлович 13.08.1991
194. ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олег Васильович 16.05.1964
195. ЧЕРЕШНЯ Сергій Олександрович 23.11.1991
196. ЧОРНЕНЬКА Анастасія Олегівна 24.09.1990
197. ЧЕРНОБАЙ Юрій Олександрович -
198. ЧЕХ Юрій Олександрович -
199. ЧОЛОВСЬКИЙ Олександр Миколайович 07.10.1985
200. ЧОРНОБАЙ Олександр Олександрович 07.05.1979
201. ШАБРОВ Олександр Миколайович 20.05.1982
202. ШАЛЕПО Сергій Михайлович 06.06.1982
203. ШЕРЕКІН Сергій Євгенович 17.06.1980
204. ШЛЕГА Денис Олексійович 01.05.1982
205. ШУМАКОВ Андрій Володимирович -
206. ШУМОВЕЦЬКА Яна Олексіївна 12.06.1982
207. ЮДІН Сергій Олексійович 21.12.1972
208. ЮРЧАК Юрій Миколайович 31.05.1983
209. ЮРЧИШИН Юрій Олександрович 26.05.1992
210. ЯВОРСЬКИЙ Євген Володимирович 07.02.1994
211. ЯЛИНСЬКИЙ Олександр Васильович 24.11.1977
212. ЯНКОВСЬКИЙ Микола Васильович 12.01.1987
213. ЯРЕМКО Олег Ігорович 10.06.1986
214. ЯСЮК Олександр Михайлович 02.04.1982
215. ЯЦЮК Олександр Миколайович 24.04.1993