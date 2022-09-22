Украина вернула из плена 215 военных - вместо кума Путина Медведчука. СПИСОК

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а всех командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Так, сегодня в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Произошел большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек", — отметил руководитель ОП.



По его словам, это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники, гражданские. Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники «Азовстали» и беременные военные.

В частности, среди освобожденных — командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко. Они уже находятся в безопасности.

Как сообщил Ермак, их освобождение – это результат личных договоренностей президента Зеленского с главой Турции Эрдоганом. Первый командир "Азова" Андрей Белецкий отметил, что командиры "Азовстали" некоторое время будут находиться "в третьей стране".

Также среди уволенных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию.

5 героев-командиров "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, "которые не имеют для Украины никакого интереса.

"Это был сложный процесс. Есть 215 освобожденных — это весомый результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", — подытожил Ермак.

Список оборонців України яких звільнили

1. АВРАМЕНКО Ольга Вікторівна 30.06.1981

2. АЛХІМОВ Арсеній Євгенійович 15.03.1992

3. АМБРУСЕВИЧ Олександр Антонович 22.02.1964

4. АНДРЮЩЕНКО Дмитро Дмитрович 31.05.1989

5. АНІСІМОВ Олег Євгенійович 27.05.1994

6. АСЛІН Ейден Деніель Джон Марк 07.01.1994

7. АСМАЧКІН Андрій Ігорович 22.11.1981

8. АФЕНДІКОВ Олександр Олександрович 21.08.1987

9. АЧКАСОВ Віктор Володимирович 22.10.1990

10. БАБАЄВ Рустам Аріф Огли 18.10.1999

11. БАКЛАНОВ Сергій Миколайович 04.09.1994

12. БІЛИЙ В’ячеслав Володимирович 24.07.1992

13. БЕНЗЕРУК Ігор Валерійович 10.02.1990

14. БЕРКАЛЬ Кирило Олександрович 08.05.1988

15. БЕСПАЛОВ Євгеній Михайлович 03.02.1991

16. БОВА Євгеній Петрович 11.03.1993

17. БОРДУН Олексій Станіславович 25.06.1993

18. БРАТЧЕНКО Олексій Євгенійович 04.10.1988

19. ВЕРШИНІН Михайло Олександрович 22.09.1973

20. ВОВК Ігор Вікторович 18.08.2000

21. ВОЛОВИК Артем Юрійович 29.08.1993

22. ВОЛИНСЬКИЙ Сергій Ярославович 31.01.1992

23. ВОРОНА Василь Михайлович 27.01.1985

24. ВОРОНЕНКО Олександр Вікторович 16.09.1982

25. ГАЛЕЦЬКИЙ Володимир Володимирович 27.09.1977

26. ГЕРАСИМЕНКО Євгеній Петрович 13.05.1961

27. ГЛУХЕНЬКИЙ Дмитро Васильович 15.02.1983

28. ГОДОВАНЮК Богдан В’ячеславович 05.07.1991

29. ГОРБАТЕНКО Єгор Володимирович 11.10.1993

30. ГОРДІЄНКО Максим Вікторович 26.01.1993

31. ГОРОХОВ Сергій Миколайович 06.01.1962

32. ГОРОШАНСЬКА Юлія Володимирівна 30.10.1989

33. ГРИГОРОВИЧ Сергій Анатолійович 01.07.1974

34. ГРИНЦЕВИЧ Назарій Андрійович 10.03.2003

35. ГРИЦЕНЯК Микола Олександрович 19.12.1985

36. ГРИШИН Олександр Миколайович 20.10.1993

37. ГРІШЕНКОВ Богдан Сергійович 08.08.1976

38. ГУБІН Сергій Ігорович 07.07.1994

39. ГУСТАВССОН Матіас 03.06.1975

40. ДАВИДЕНКО Ігор Володимирович 07.08.1990

41. ДАНИЛЕВИЧ Віталій Миколайович 24.07.1978

42. ДАШКОВСЬКИЙ Владислав Вікторович 30.08.1995

43. ДВОРАК Максим Юрійович 30.01.1992

44. ДЕМЧЕНКО Олександр Олександрович 26.04.1991

45. ДЕРЕВЯНКО Валерій Васильович 08.04.1991

46. ДЗИСЬ Євгеній Романович 26.07.1992

47. ДІАНОВ Михайло Олександрович 01.05.1980

48. ДІБЛЕНКО Артем Костянтинович 20.04.1983

49. ДМИТРИК Арсен Володимирович 31.03.1994

50. ДРОЗДОВ Денис Сергійович 24.09.1991

51. ДРЮКЕ Александер 1983

52. ДУТЧАК Владислав Васильович 30.06.1975

53. ЄГОРОВ Олександр Ігорович 23.06.1999

54. ЄГОРОВ Анатолій Ігорович 05.09.1991

55. ЄМЕЛЬЯНЕНКО Максим Сергійович 27.04.1996

56. ЄРМОНОВ Святослав В’ячеславович 11.08.1989

57. ЄРШОВ Олексій Сергійович 03.02.1987

58. ЖАРКОВ Михайло Валерійович 05.12.1994

59. ЖУЧКОВ Денис Едуардович 16.08.1995

60. ЗВОНАР Ігор Васильович 11.12.1964

61. ЗЕМЛЯК Євгеній Ігорович 02.10.1991

62. ЗУБКО Валентина Вікторівна 19.08.1992

63. ІВАНЕНКО Олександр Романович 03.04.1999

64. ІВАНОВ Дмитро Андрійович 11.08.1989

65. ІГНАТЬЄВ Іван Анатолійович 28.11.1986

66. КАЛІБЕРДА Сергій Володимирович 20.10.1972

67. КАНДАУРОВ Олександр Ігорович 06.10.1993

68. КАРАМОВ Олег Олегович 27.02.1992

69. КАСАТКІН Давид Георгійович 02.12.1996

70. КАШИРІН Артем Геннадійович 26.07.1991

71. КІСІЛІШИН Олександр Григорович 11.07.1972

72. КІЧКІР Євгеній Анатолійович 24.10.1990

73. КІЯЩЕНКО Віталій Юрійович 03.08.1980

74. КЛИМЕНКО Ян Олександрович 24.03.1986

75. КМЕТЬ Андрій Олегович 22.01.1989

76. КОВКРАК Андрій Володимирович 22.10.1990

77. КОЖЕКІН Костянтин Олександрович 09.02.1973

78. КОЗАЦЬКИЙ Дмитро Олександрович 11.11.1995

79. КОЗДРОВСЬКИЙ Дмитро Вікторович 31.08.1975

80. КОЗІНСЬКИЙ Дмитро Олександрович 13.08.1987

81. КОПАНЬ Василь Юрійович 13.11.1995

82. КОПИЛОВ Олег Олегович 21.10.1991

83. КОРИНЕВИЧ Андрій Вікторович 05.12.1992

84. КОРНЕТ Сергій Віталійович 19.03.1990

85. КОРНЮШКО Віктор Олександрович 27.04.1985

86. КОСТРИЦЯ Артем Костянтинович 24.11.1982

87. КРАВЦОВ Олександр Олександрович 21.05.1986

88. КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович 11.09.1988

89. КРАВЧЕНКО Сергій Сергійович 20.09.1995

90. КРОТЕВИЧ Богдан Олександрович 26.03.1993

91. КУБРЯК Дмитро Володимирович 12.10.1988

92. КУЛІКОВ Андрій Вікторович 13.12.1991

93. КУЧЕР Ігор Васильович 22.05.1981

94. КУЩ Микола Миколайович 23.07.1978

95. ЛАВРОВ Дмитро Павлович 09.10.1984

96. ЛАКОЗА Андрій Андрійович 22.08.2001

97. ЛОЗОВСЬКИЙ Денис Юрійович 10.06.1986

98. ЛОСЄВ Вадим Вікторович 27.10.1974

99. ЛУЧКО Володимир Олександрович 08.09.1996

100. ЛЯШУК Олексій Михайлович 30.11.1992

101. МАДІН Юрій Олександрович 11.02.1981

102. МАМОНОВА (ЧЕРЕПУШКО) Мар’яна Володимирівна 12.10.1991

103. МАРТИНЮК Андрій Олександрович 30.10.1977

104. МАРТЯШКІНА Олена Анатоліївна 27.12.2000

105. МАРЧЕНКО Костянтин В’ячеславович 14.08.1985

106. МАРЧИНСЬКИЙ Андрій Анатолійович 01.06.1983

107. МАСАЛІТІН Кирило Геннадійович 21.06.1994

108. МАЦКЕВИЧ Володимир Володимирович 14.05.1975

109. МИХАЙЛЕНКО Володимир Яковлевич 02.11.1962

110. МИХАЙЛЕНКО Данило Володимирович 04.11.1990

111. МІХІЛЬОВ Андрій Дмитрович 17.03.1990

112. МОРДІК Олена Вікторівна 17.12.1974

113. МОСКАЛЕНКО Олександр Володимирович 23.03.1996

114. МУДРАК Олег Васильович 20.08.1987

115. МУЗИКА Віктор Романович 08.12.1962

116. МУЗИНСЬКИЙ Олександр Миколайович 17.01.1963

117. МУРДЗА Віталій Володимирович 21.02.1995

118. НЄМКОВ Олександр Сергійович 20.09.1986

119. НИЗИЦЬКИЙ Ростислав Олегович 08.04.1994

120. НІКІТЕНКО Костянтин Юрійович 29.05.2002

121. НОВОСЯДЛО Юрій Володимирович 22.05.1998

122. НОМЕРОВСЬКИЙ Максим Павлович 08.11.1996

123. ОВДІЄНКО Максим Анатолійович 05.05.1993

124. ОЗЕРОВ Микола Олександрович 28.06.1962

125. ПАВЛЕНКО-КРИЖЕШЕВСЬКИЙ Дмитро Миколайович 05.10.1988

126. ПАВЛОВСЬКИЙ Руслан Іванович 11.09.1974

127. ПАВЛЮК Сергій Леонідович 28.12.1982

128. ПАДИТЕЛЬ Валерій Борисович 26.07.1978

129. ПАЛАМАР Святослав Ярославович 10.10.1982

130. ПАЛІЙЧУК Сергій Віталійович 28.02.1998

131. ПАСТЕРНАК Олег Петрович 08.01.1993

132. ПАСТУХ Олександр Володимирович 20.11.1978

133. ПАШКО Лев Валерійович 21.05.1999

134. ПІННЕР Шон 27.09.1973

135. ПІПЕНКО Олександр Анатолійович 02.12.1970

136. ПІСКОВЕЦЬ Вадим Олегович 25.07.1993

137. ПЛАТОШКІН Юрій Олегович 10.10.1965

138. ПОЛІЩУК (ПТАШКА) Катерина Олександрівна 31.03.2001

139. ПОЛУПАНОВ Максим Анатолійович 16.04.1975

140. ПОЛЯКОВ Павло Іванович 16.07.1977

141. ПОНАР Андрій Васильович 03.09.1995

142. ПОНОМАРЕНКО Ігор Вікторович 21.08.1978

143. ПОЩЄВ Микола Андрійович 01.06.1993

144. ПРАВДОЛЮБОВ Іван Сергійович 02.02.1999

145. ПРЕБЕГ Векослав 05.06.1982

146. ПРОКОПЕНКО Денис Геннадійович 27.06.1991

147. ПУЗІКОВ Олександр Юрійович 20.08.1990

148. ПУЧКОВ Борис Михайлов 19.09.1998

149. ПИШНИЙ Євген Валерійович 04.09.1986

150. РЕПЕЦЬКА Зоряна Ігорівна 25.11.1978

151. РОДОЛЄС Олександр Ігорович 07.12.2001

152. РОМАЩЕНКО Андрій Миколайович 28.11.1985

153. РУДЕНКО Іван Васильович 10.12.1976

154. РУССУ Віктор Іванович 11.02.1991

155. РИБАЧОК Андрій Юрійович 10.10.1996

156. СААДУН Брагім 25.08.2000

157. САДИК Олег Анатольович 08.01.1994

158. САЄНКО Олександр Олександрович 03.02.1999

159. САЛАМАТІН Роман Олександрович 07.06.1977

160. САЛІВОН Мирослав Віталійович 01.05.1987

161. САМОЙЛЕНКО Ілля Сергійович 10.07.1994

162. САМОХІН Олег Олександрович 05.09.1991

163. СЕМЕНЕНКО Юрій Євгенович 08.03.1971

164. СЕМЕНЕЦЬ (ЗАРИЦЬКИЙ) Богдан Володимирович 14.04.1991

165. СИДОРЕНКО Михайло Сергійович 17.11.1995

166. СКОРИЙ Віктор Ігорович 05.11.1998

167. СКУМІН Олександр Олександрович 18.11.1983

168. СКУРТОЛ Олександр Романович 08.04.1970

169. СЛЯДНЄВ Артур Ігорович 04.02.1996

170. СОВЕНКО Олег Володимирович 24.04.1997

171. СОВІНСЬКИЙ Сергій Євгенович 18.09.1972

172. СТРАТІЧУК Сергій Миколайович 15.08.1992

173. СТРАШКО Андрій Миколайович 24.06.1982

174. СТРЕБКОВ Олексій Вікторович 23.09.1979

175. СТРУК Максим Володимирович 21.01.2001

176. СТРУТИНСЬКА Валентина Валеріївна 23.12.1990

177. СУМБАТЯН Сергій Радікович 06.09.1991

178. ТАЙ Хюінь Енді 1995

179. ТИМЧУК Віталій Леонідович 17.11.1975

180. ТОПУЗОВ Олександр Сергійович 29.12.1988

181. ТОСХОПОРАН Олександр Володимирович 06.02.1995

182. ТРАХАНКОВ Володимир Борисович 25.01.1969

183. ТРУБІЧИН Богдан Ігорович 08.01.1995

184. ТИМЧАК Михайло Віталійович 12.04.1998

185. ФІЛІППОВА Олена Олександрівна 24.05.1976

186. ФРОЛОВ Степан Сергійович 10.12.1990

187. ХАРДІНГ Джон 19.04.1963

188. ХІЛІ Ділан 2000

189. ХІЛЛ Ендрю Джеймс 25.09.1986

190. ХОМЕНКО Олег Сергійович 24.10.1972

191. ХОХЛОВ Сергій Михайлович 25.07.1967

192. ЦЕБРИК Віктор Юрійович 28.04.1994

193. ЧЕПУРКО Олександр Михайлович 13.08.1991

194. ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олег Васильович 16.05.1964

195. ЧЕРЕШНЯ Сергій Олександрович 23.11.1991

196. ЧОРНЕНЬКА Анастасія Олегівна 24.09.1990

197. ЧЕРНОБАЙ Юрій Олександрович -

198. ЧЕХ Юрій Олександрович -

199. ЧОЛОВСЬКИЙ Олександр Миколайович 07.10.1985

200. ЧОРНОБАЙ Олександр Олександрович 07.05.1979

201. ШАБРОВ Олександр Миколайович 20.05.1982

202. ШАЛЕПО Сергій Михайлович 06.06.1982

203. ШЕРЕКІН Сергій Євгенович 17.06.1980

204. ШЛЕГА Денис Олексійович 01.05.1982

205. ШУМАКОВ Андрій Володимирович -

206. ШУМОВЕЦЬКА Яна Олексіївна 12.06.1982

207. ЮДІН Сергій Олексійович 21.12.1972

208. ЮРЧАК Юрій Миколайович 31.05.1983

209. ЮРЧИШИН Юрій Олександрович 26.05.1992

210. ЯВОРСЬКИЙ Євген Володимирович 07.02.1994

211. ЯЛИНСЬКИЙ Олександр Васильович 24.11.1977

212. ЯНКОВСЬКИЙ Микола Васильович 12.01.1987

213. ЯРЕМКО Олег Ігорович 10.06.1986

214. ЯСЮК Олександр Михайлович 02.04.1982

215. ЯЦЮК Олександр Миколайович 24.04.1993