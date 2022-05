«Мы больше не могли терпеть и отступили» - Сергей Лапко и Виталий Хрусь теперь могут попасть под военный трибунал

Малочисленные, необученные и сжимающие в руках только легкое вооружение, солдаты молились о прекращении обстрела и о том, чтобы их собственные танки перестали нацеливаться на русских.

«Они [русские] уже знают, где мы находимся, и когда украинский танк стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию», — вспоминает недавний бой командир их роты Сергей Лапко. «И начинают отстреливаться всем — Градами, минометами. «И ты просто молишься, чтобы выжить».

Украинские лидеры спроектировали и взрастили в обществе образ военной неуязвимости — своих добровольческих и профессиональных сил, триумфально противостоящих российскому натиску. Видео штурмов российских танков или позиций ежедневно публикуются в социальных сетях. Художники создают патриотические плакаты, билборды и футболки. Почтовая служба даже выпустила марки, посвященные гибели российского военного корабля в Черном море.

«Украинским силам удалось помешать российским попыткам захватить Киев и Харьков и одержать победы на полях сражений на востоке. Но опыт Лапко и его группы добровольцев предлагает редкую и более реалистичную картину конфликта и борьбы Украины за то, чтобы остановить продвижение России в части Донбасса. Украина, как и Россия, предоставила скудную информацию о погибших, раненых или потерях военной техники. Но после трех месяцев войны эта рота из 120 человек сократилась до 54 из-за смертей, ранений и дезертирства», - пишет американское издание.



Добровольцы были гражданскими лицами до вторжения России 24 февраля, и они никак не ожидали, что их отправят на одну из самых опасных линий фронта на востоке Украины. Они быстро оказались в перекрестье прицела войны, чувствуя себя брошенными своим военным начальством и борясь за выживание.

«Наше командование ответственности не несет», — сказал Лапко. «Они присваивают себе только наши достижения. Они не оказывают нам поддержки».

«Когда они больше не могли терпеть, Сергей Лапко и его старший лейтенант Виталий Хрусь на этой неделе отступили с бойцами своей роты в гостиницу вдали от фронта. Там оба мужчины поговорили с The Washington Post под запись, зная, что им грозит военный трибунал и тюремное заключение».



Командир добровольческого батальона Игорь Кисилейчук не ответил на звонки или письменные вопросы The Washington Post вовремя для публикации, но поздно вечером в четверг отправил краткое сообщение, в котором говорилось: «Без этого командира подразделение защищает нашу землю», в явном виде ссылка на Лапко. Представитель украинских военных отказался от комментариев, заявив, что для предоставления ответа потребуются «дни».

«Война ломает людей», — сказал Сергей Гайдай, глава областного военного управления в Луганской области, признав, что многие добровольцы не были должным образом обучены, поскольку украинские власти не ожидали вторжения России. Но он утверждал, что обо всех солдатах заботятся: «У них достаточно медикаментов и еды. Единственное, есть люди, которые не готовы воевать».

Видео обращение 3-го батальона 115-й бригады



Опасения Лапко и Хруса недавно поддержал взвод 3-го батальона 115-й бригады, базирующейся поблизости, в осажденном городе Северодонецк. В видео, загруженном в Telegram 24 мая и подтвержденном как подлинное помощником Гайдая, добровольцы заявили, что больше не будут сражаться, потому что у них не было надлежащего оружия, тыловой поддержки и военного руководства. Опасения Лапко и Хруса недавно поддержал взвод 3-го батальона 115-й бригады, базирующейся поблизости, в осажденном городе Северодонецк. В видео, загруженном в Telegram 24 мая и подтвержденном как подлинное помощником Гайдая, добровольцы заявили, что больше не будут сражаться, потому что у них не было надлежащего оружия, тыловой поддержки и военного руководства.

«Нас отправляют на верную смерть», — сказал доброволец, читая подготовленный текст, добавив, что подобное видео снимали военнослужащие 1-го батальона 115-й бригады. «Мы не одни такие, нас много».



Украинские военные опровергли утверждения добровольцев в своем собственном видео, размещенном в Интернете, заявив, что у «дезертиров» было все необходимое для борьбы: «Они думали, что приехали на отдых», — сказал один из военнослужащих. «Вот почему они оставили свои позиции».

Через несколько часов после того, как The Washington Post взяла интервью у Лапко и Хруса, сотрудники службы безопасности Украины прибыли в их отель и задержали некоторых из их людей, обвинив их в дезертирстве.

Мужчины утверждают, что они были брошены.

В ожидании смерти

До вторжения Лапко был бурильщиком нефтяных и газовых скважин. Хрус покупал и продавал электроинструменты. Оба жили в западном городе Ужгороде и присоединились к силам территориальной обороны, гражданской милиции, возникшей после вторжения.

Лапко, сложенный как борец, был назначен командиром роты 5-го отдельного стрелкового батальона в составе 120 человек. Столь же крепкий Хрусь стал командиром взвода под командованием Лапко. Все их товарищи были с Западной Украины. Им вручили автоматы АК-47 и провели обучение, которое длилось менее получаса.

«Мы выпустили 30 пуль, а потом они сказали: «Вы не можете получить больше; слишком дорого», — сказал Лапко.





кликни для увеличения



Те, кто остался, базировались в городе Лисичанске. Оттуда они были отправлены в Тошковку, прифронтовой поселок, граничащий с сепаратистскими районами, где российские войска пытались продвинуться. Они были удивлены, когда получили заказ. Им был дан приказ направиться в западный город Львов. Когда они добрались туда, им было приказано идти на юг, а затем на восток в Луганскую область на Донбассе, часть которой уже находилась под контролем поддерживаемых Москвой сепаратистов и теперь оккупирована российскими войсками. По словам Лапко, пара десятков его людей отказались воевать, и их посадили в тюрьму.Те, кто остался, базировались в городе Лисичанске. Оттуда они были отправлены в Тошковку, прифронтовой поселок, граничащий с сепаратистскими районами, где российские войска пытались продвинуться. Они были удивлены, когда получили заказ.

«Когда мы ехали сюда, нам сказали, что мы будем в третьей линии защиты», — сказал Лапко. «Вместо этого мы вышли на нулевую линию, линию фронта. Мы не знали, куда едем».

Этот район стал фокусом войны, поскольку Москва концентрирует свою военную мощь на захвате всего региона. Город Северодонецк, расположенный недалеко от Лисичанска, с трех сторон окружен русскими войсками. За выходные они разрушили один из трех мостов в город, два других постоянно обстреливают. Украинские войска внутри Северодонецка ведут бои, чтобы не дать русским полностью окружить город.



Когда добровольцы впервые прибыли, их ротации в Тошковке и из нее длились три-четыре дня. По мере обострения войны они оставались минимум неделю, а то и две. «Еду доставляют каждый день, за исключением обстрелов или плохой ситуации», — сказал Хрус.

И в последние недели, по его словам, ситуация значительно ухудшилась. Когда их цепочки снабжения были прерваны бомбардировками на два дня, мужчинам пришлось довольствоваться картошкой в ​​день.

Большинство дней и ночей они проводят в траншеях, вырытых в лесу на окраинах Тошковки или в подвалах заброшенных домов. «У них нет воды, там ничего нет», — сказал Лапко. «Только вода, которую я приношу им через день».

Это чудо, что русские не прорвали линию обороны в Тошковке, сказал Хрус, когда Лапко кивнул. Помимо винтовок и ручных гранат, единственным оружием, которое им выдали, была горстка гранатометов для противодействия хорошо оснащенным российским силам. И никто не показывал бойцам Лапко, как пользоваться РПГ.



«У нас не было должной подготовки, — сказал Лапко.

«Это примерно четыре РПГ на 15 человек», — сказал Хрус, качая головой.

По его словам, русские развертывают танки, боевые машины пехоты, ракеты «Град» и другие виды артиллерии — когда они пытаются проникнуть в лес с наземными войсками или пехотными машинами, они могут легко подобраться достаточно близко «чтобы убить».

«Ситуация контролируемая, но сложная», — сказал Хрус. «А когда против нас тяжелое вооружение, нам не с чем работать. Мы беспомощны».

За своими позициями украинские силы имеют танки, артиллерию и минометы, чтобы поддержать людей Лапко и другие подразделения вдоль линии фронта. Но когда танки или минометы стреляют, русские отвечают ракетами «Град», часто в районах, где люди Лапко укрываются. В ряде случаев его войска оказались без артиллерийской поддержки.



Отчасти это связано с тем, что Лапко не предоставили радио, сказал он. Значит, связи с его начальством в Лисичанске нет, что мешает ему позвать на помощь.

Мужчины обвиняют россиян в использовании фосфорных бомб — зажигательного оружия, которое запрещено международным правом при использовании против мирных жителей.

«Он взрывается на высоте от 30 до 50 метров, медленно опускается и сжигает все вокруг», — сказал Хрус.

«Знаете, что у нас есть против фосфора?» — спросил Лапко. «Стакан воды, кусок ткани, чтобы прикрыть рот!»

И Лапко, и Хрусь рассчитывают погибнуть на фронте. Вот почему Лапко носит пистолет.

«Против них это просто игрушка, а у меня так, что если меня возьмут, то я застрелюсь», — сказал он.

Выживание

По словам Лапко, несмотря на трудности, его люди мужественно сражались. Указывая на Хруса, он заявил: «Этот парень — легенда, герой». По словам его командира, Хрус и его взвод убили более 50 российских солдат в ближнем бою.

По его словам, в недавнем столкновении его люди атаковали две российские бронемашины с примерно 30 солдатами, устроив им засаду с применением гранат и огнестрельного оружия.

«Их ошибка была в том, что они не пошли за нами», — сказал Лапко. — Если бы они так поступили, я бы сейчас с вами здесь не разговаривал.

Лапко рекомендовал к медалям за доблесть 12 своих бойцов, в том числе двоих посмертно.

Война нанесла тяжелый урон его роте, а также другим украинским силам в этом районе. Двое его бойцов были убиты, среди 20 погибших во всем батальоне, и «многие ранены и сейчас выздоравливают», сказал он.

А есть те, кто получил травму и не вернулся.

«Многие получили контузию. Я не знаю, как их считать», — сказал Лапко.

Потери здесь в основном держатся в секрете, чтобы защитить боевой дух солдат и широкой публики.

«По украинскому телевидению мы видим, что потерь нет», — сказал Лапко. «Нет правды».



Он добавил, что большинство смертей произошло из-за того, что раненых солдат не эвакуировали достаточно быстро, часто по 12 часов ждали доставки в военный госпиталь в Лисичанске, в 15 милях от него. По словам Лапко, иногда мужчинам приходится нести раненого солдата на носилках до двух миль пешком, чтобы найти машину. По его словам, две машины, приписанные к его роте, так и не прибыли, и вместо этого они используются людьми из военного штаба.

«Если бы у меня была машина и мне сказали, что мой товарищ где-то ранен, я бы в любое время приехал и забрал его», — сказал Лапко, который ездил из Лисичанска в гостиницу на своей битой машине. — Но у меня нет необходимого транспорта, чтобы туда добраться.

Спасаться бегством

Лапко и его люди все больше разочаровывались в своем начальстве. Его просьба о наградах не была одобрена. Командир его батальона потребовал, чтобы он отправил 20 своих солдат на другую линию фронта, а это означало, что он не мог вывести своих людей из Тошковки. Он отказался от заказа.

Последнее оскорбление произошло на прошлой неделе, когда он прибыл в военный штаб в Лисичанске после двухнедельного пребывания в Тошковке. По его словам, командир его батальона и команда переехали в другой город, не сообщив ему об этом, взяв с собой еду, воду и другие припасы.

«Они оставили нас без объяснений», — сказал Лапко. «Я думаю, что нас послали сюда, чтобы закрыть брешь, и никого не волнует, живы мы или мертвы».

Поэтому он, Хрусь и несколько членов их компании проехали 60 верст до Дружковки, чтобы остановиться на несколько дней в гостинице. «Мои ребята впервые за месяц захотели помыться, — сказал Лапко. «Вы знаете, гигиена! У нас её нет. Мы спим в подвалах, на матрасах, а вокруг бегают крысы».



Он и его люди настаивали на том, что хотят вернуться на фронт.

«Мы готовы бороться и будем бороться», — сказал Лапко. «Мы защитим каждый метр нашей страны — но адекватными приказами и без нереальных приказов. Я принял присягу на верность украинскому народу. Мы защищаем Украину и никого не пустим, пока живы».

Но в понедельник в гостиницу прибыли силовики Украины и забрали Хруса и других членов его взвода в изолятор на двое суток, обвинив их в дезертирстве. Согласно приказу, с которым ознакомилась The Post, Лапко был отстранен от должности. Его держат на базе в Лисичанске, его будущее неясно.

По телефону в среду он сказал, что еще двое его людей были ранены на передовой.



By Sudarsan Raghavan

Updated May 26, 2022 at 5:38 p.m. EDT

Published May 26, 2022 at 2:46 p.m. EDT

Застрявшие в своих окопах, украинские добровольцы ели по одной картошке в день, пока российские войска обстреливали их артиллерией и ракетами «Град» на ключевой восточной линии фронта, пишет сегодня издание Washington Post.