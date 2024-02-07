«Картина мрачна», – Financial Times дізнався, що Росія зробила у Маріуполі

Коли російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року, за оцінюванням ООН, 90% житлових будинків було пошкоджено або зруйновано. Із 430 000 осіб, які проживали у місті до війни, залишилося близько 100 000.

Згодом російська влада пообіцяла відновлювати місто та показала документи. У плані описана стратегія розвитку міських кварталів та історичного центру.

Документ був фіктивним, пише The Financial Times.

Російська розробка ґрунтувалася на застарілих українських планах, підготовлених до 2016 року, та не враховувала жодної зміни, яка відбулася відтоді.

Відновлювальні роботи гучно прославлялися у російських державних ЗМІ та російськими блогерами. Вони з гордістю розповідали про відновлену трамвайну систему та парк нових автобусів, які прибули з Санкт-Петербурга. Незабаром на загальний огляд було виставлено швидко побудовані житлові комплекси.

У березні 2023 року Путін відвідав Маріуполь. Він оглянув відновлені об'єкти, а також нещодавно побудований мікрорайон Невський на західній околиці міста. На відео, опублікованому Кремлем, президент Росії зустрічається зі щасливими жителями. На задньому плані чутно, як жінка кричить: "Це все неправда! Це все показуха!" Крики із запису швидко видалили.

Російська влада, яка хвалилася новими школами та дитячими садками, наносила останні штрихи на об'єкти, побудовані українцями. Нові автобуси та трамваї з написом "Маріуполь і Санкт-Петербург - міста-побратими" були ребрендингом українських моделей, куплених українцями.

"Це наш трамвай, він навіть із нашим реєстраційним номером", - каже колишній заступник директора транспортного управління Маріуполя Микита Бірюков.



Тепер, коли не вистачало водіїв, автобуси ходили з перебоями. Було відновлено тільки частину трамвайної мережі, маршрути якої були прокладені без урахування того, куди потрібно їхати людям.

Прагнучи продемонструвати світові новий російський Маріуполь, Москва направила мільярди рублів на реконструкцію, часто у вигляді контрактів, укладених із приватними будівельними компаніями. До їх входила і компанія "Р-Строй", створена у травні 2022 року, якраз у той момент, коли Росія взяла місто під свій контроль.

Швидкість будівництва призвела до втрати якості. Сумлінні будівельні роботи займають більше часу, ніж два-три місяці, які росіяни витратили на зведення деяких житлових будинків, каже Микола Трифонов, який очолював Управління капітального будівництва Маріуполя. За словами Трифонова, бетону дали лише тиждень на застигання, а не три тижні, як зазвичай. За його оцінюванням, проблеми виникнуть через два-три роки.

Неподалік від фальшивих кримських сіл, побудованих, щоб справити враження на Катерину Велику, на потьомкінському фасаді Росії почали з'являтися тріщини.

Але, у міру того як список проєктів зростає, збільшується і кількість скарг жителів. FT поспілкувався з десятками людей, які живуть у зведених компанією будинках, і зібрав свідчення із соціальних мереж. Намальована картина похмура.

Деякі жителі Маріуполя стикаються з іншою проблемою. Людям необхідно довести, що їм належать квартири, в яких вони жили до військового конфлікту. Деякі втратили документи під час бойових дій або тільки зараз повертаються у місто. Для підтвердження права власності на житло від людей вимагають довідки з нещодавно створених російських судів.

Іншим пощастило ще менше. Власники історичних квартир із краєвидом на море у самому центрі міста зіткнулися з тим, що їхні будинки було знесено та замінено елітним житлом. Російські будівельні компанії рекламують "розкішні" квартири у цих будівлях, а початковим власникам пропонують житло на околиці міста.

"Сьогодні відбувається велика подія... Квартири передаються новим мешканцям, але не справжнім", - каже житель Маріуполя на відео, розміщеному в Інтернеті.

Марк Ворошилов, ДіалогUA