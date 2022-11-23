Как жители села Чернобаевка пережили 8 месяцев оккупации и что думают об интернет-мемах

Все восемь месяцев оккупации Марина вместе с мужем и двумя детьми жили в своем доме в Чернобаевке, прячась в подвале и пытаясь лишний раз не попадаться на глаза россиянам.





Марина, Виктор и их дети всю оккупацию пережили в Чернобаевке

Марина, Виктор и их дети всю оккупацию пережили в Чернобаевке

Село с казацким названием, зажатое между Херсоном и местным аэропортом, - одно из самых больших в Украине. До войны здесь проживали около 11 тыс. человек. По-настоящему известной Чернобаевка стала, когда украинская армия нанесла десятки точных ударов по российской технике и войскам, которые базировались на аэродроме. Это и породило многочисленные интернет-шутки об украинском "месте силы".

Эта сила, однако, далась очень дорогой ценой. Сейчас в селе осталось около половины жителей. Остальные уехали, когда пришли россияне. За время оккупации погибли около 30 человек. Кого-то расстреляли российские солдаты, кого-то убило во время обстрелов, некоторых сбила военная техника.

По меньшей мере, четверо из мирных жителей села сейчас в российском плену. Об их судьбе ничего не известно.





Возвращаться сюда никто особенно не торопится. Как и в соседнем Херсоне, в Чернобаевке нет света, мобильная связь нестабильна, а питьевую воду разливают на центральной площади. Люди приходят сюда не только за водой, но и чтобы поговорить. Погрустить и посмеяться.

Три собаки в одной будке

У женщины с заплаканными глазами на другом берегу Днепра, в Олешках, живут родители. Там идут тяжелые бои. Связи с ними нет, говорит Марина.





Виктор, муж Марины, объясняет, почему семья решила не уезжать на время оккупации: нужно было ухаживать за стариками, другими родственниками и животными. Дети, загибая пальцы, считают, скольких животных они до сих пор подкармливают: 14 кошек и шесть собак. Вспоминают, как во время обстрелов трое их собачек наперегонки забирались в одну будку и прижимались там друг к другу, чтобы было не так страшно. О том, что скоро будут взрывы, предупреждал соседский алабай. "Если два раза гавкнет - будет прилет, - говорит Виктор. - Он словно чувствовал, что что-то будет. Или слышал "выход" [снаряда]. Проходит минутка - и начинается". Подкармливает домашних кошек и Ольга, еще одна жительница Чернобаевки, которую мы встретили у дома ее дочери. К сумке у нее привязана сине-желтая лента. Стайка серых ухоженных кошек, увидев кормилицу, бежит здороваться. Ольга рассказывает, что работает в херсонской больнице в кабинете гемодиализа. В течение всей оккупации ездила на работу. Зачастую на блокпостах россияне тщательно обыскивали и допрашивали ее. Но самым страшным было не это. "Самое страшное - когда горел аэропорт. Это был ужас. Мне было все видно, - говорит Ольга. - Их техника горела. Они свозили, их жгли, они опять привозили - и опять жгли. Это было страшно, но и рада была, что наши их жгли. Чтобы они поскорее ушли из нашей страны".





Во время оккупации Ольга ежедневно ездила на работу в херсонскую больницу "Здесь все женщины красивые" Были в деревне и те, кто приветствовал приход российской армии. Чернобаевцы рассказывают, что в местной группе в "Вайбере" на днях кто-то выложил список людей, которые якобы сотрудничали с оккупантами. Достоверность этого списка не подтверждена. Но многих людей, фамилии которых появились в нем, в селе уже нет. Как говорят местные, "поехали в Крым за Стремоусовым" (Кирилл Стремоусов - бывший зампредседателя оккупационной Военно-гражданской администрации Херсонской области, объявлен прокуратурой Украины подозреваемым по уголовным статьям о государственной измене. Погиб 9 ноября 2022, по официальной версии, в ДТП в районе Новой Каховки - Би-би-си). Мы заходим в сельсовет, чтобы расспросить о настроениях в селе его председателя или, как официально называется теперь его должность, главы сельской военной администрации Игоря Дударя. В мае он попал в плен к россиянам, а затем сумел вырваться на свободу и уехать из села.

В коридорах царит веселое возбуждение.

"Куда же делась эта высокая красивая женщина?"- спрашивает кто-то из работников сельсовета. "Здесь все женщины красивые!", - отвечает острая на язык местный депутат. Увидев журналистов, она выдает еще одну шутку: "Это не Чернобаевка возле Херсона, а Херсон возле Чернобаевки". У самого Игоря Дударя с чувством юмора тоже все в порядке. Его явно радует новый пост руководителя Чернобаевки, а также тот факт, что о селе сочиняют много мемов. "Теперь это часть нашей культуры. Я понимаю, там много легенд, что-то надуманное. Но это поднимает боевой дух наших военных, которые на этих мемах делают свою работу", - говорит Дударь.





Председатель села Игорь Дударь показывает старую табличку времен Януковича, на которой название села написано по-украински с ошибкой - через "е" (правильно - "Чорнобаївська"). Новую табличку россияне сняли и куда-то унесли 11/11/2022 На улице, словно в подтверждение слов председателя, мы наблюдаем сценку. Двое подростков в спортивных костюмах с капюшонами на головах идут куда-то с озабоченным видом и, минуя военных, как бы про между прочим, здороваются с ними: "Слава Украине!" Те спокойно отвечают. Видно, уже не первый раз за сегодня. Дойдя до края асфальтированной дорожки, ребята останавливаются. Похоже, у них не так уж много дел. К ним лениво подтягиваются друзья. "А где девушки?" - спрашиваю я. "Все красивые девчонки уехали, а страшные остались", - выдает и сам хохочет над своей шуткой невысокий белозубый парень, явно лидер в этой компании. Еще немного посмеявшись, ребята угощают журналистов пирожками и рассказывают о дне освобождения. "Было офигенно, мы поначалу не верили. Это было одиннадцатого одиннадцатого две тысячи двадцать второго", - говорит белозубый, чеканя новую историческую для своей деревни дату. "Я такой иду в магазин - вижу наши разведчики на "Mицубиши" едут и машут, - перебивает его товарищ. - Мы сначала думали, что это провокация, что это русские переодетые". "А как поняли, что это наши?" "А они нам паспорт показали: "Мы из Одессы". И я все понял".

В селе разрушены более десятка домов, многие дома повреждены Не выбирая выражений и перебивая друг друга, ребята вываливают сразу наболевшее: - Самое страшно было, когда они ездили на танках и самолеты летали. - Мы нашим показали где кацапский танк стоял на поле, заброшенный такой, здоровый! - А правда, что СБУ всегда ездят на черных машинах? - Они хотели открыть здесь кацапскую школу, но никто бы не пошел туда. - А вы будете кино о Чернобаевке снимать? - У них вся еда галимая. "Кола" в магазине - просто сладкая вода с сахаром. Наша раза в три лучше. - А я хочу посадить на Красной площади картошку.

Еще нет и 3 часов дня, а центр села уже пуст. За время оккупации люди привыкли не задерживаться на улице дольше, чем нужно.

Пока мы говорим, издалека слышны приглушенные взрывы. На них никто не обращает внимания. Через час люди расходятся по домам. К трем часам дня площадь в центре села пустеет. Лишь несколько солдат продолжают патрулировать. В пять здесь начинается комендантский час, и Чернобаевка, как и остальная Украина, погружается в темноту. До следующего утра. Он то и дело обращается к библейским аналогиям и добавляет, что Чернобаевка всегда была патриотической и находилась под "божьей охраной". Моисей, напоминает Дударь, 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы вытравить из них рабов. "У нас, благодаря этим событиям, срок сократится. Мы скорее станем патриотами, и здесь останется больше патриотов, чем было раньше. Особенно среди молодежи".Председатель села Игорь Дударь показывает старую табличку времен Януковича, на которой название села написано по-украински с ошибкой - через "е" (правильно - "Чорнобаївська"). Новую табличку россияне сняли и куда-то унесли Но ее муж и двое детей, мальчик и девочка, стоят рядом, все живы и здоровы. Марина улыбается сквозь слезы и кивает в сторону двух украинских солдат с автоматами, которые патрулируют центр села. "Они у нас лучшие. Посмотрите на них, на наших ребят, и на этих орков, которые топтали нашу землю. Это небо и земля".Виктор, муж Марины, объясняет, почему семья решила не уезжать на время оккупации: нужно было ухаживать за стариками, другими родственниками и животными. Дети, загибая пальцы, считают, скольких животных они до сих пор подкармливают: 14 кошек и шесть собак. Вспоминают, как во время обстрелов трое их собачек наперегонки забирались в одну будку и прижимались там друг к другу, чтобы было не так страшно.

"Я горда за Чернобаевку, но кое-что нас и обижало, - женщина с красными от слез глазами делится впечатлениями от интернет-мемов о ее родном селе. - Они смеялись, а нам было тяжело".