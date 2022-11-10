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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 10 » 14:30:44

ВСУ с боями освобождают Херсонскую область. Местные жители встречают защитников аплодисментами

Сегодня, 14:30:31 199 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ с боями освобождают Херсонскую область. Местные жители встречают защитников аплодисментами

Вооруженные Силы Украины вошли в город Снигиревка Николаевской области. Местные жители, жившие под оккупацией, с аплодисментами встретили украинских воинов. Город в Николаевской области находился под оккупацией россиян 8 месяцев.

ВСУ 10 ноября освободили Снигиревку

Снигиревка была освобождена силами 131 отдельного разведывательного батальона. Украинские воины уже опубликовали видео из Снигиревки, где отчитались об освобождении города.

После освобождения Снигиревки в сети показали разрушенный понтонный мост. Впрочем, жители города все равно счастливы и аплодисментами встретили ВСУ.

Разрушенный понтонный мост в Снигиревке: видео


На освобождение Снигиревки отреагировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он лаконично опубликовал в соцсетях эмодзи птички.

Показываем Снигиревку на карте

Отметим, что информация о том, что ВСУ могут быть в Снигиревке, появилась еще 9 ноября. Сообщалось, что там был поднят флаг Украины.

Херсонский активист Владимир Молчанов ранее уверял, что Снигиревка является ключевым пунктом для снабжения боеприпасами вражеской группировкой, расположенной к востоку от реки Ингулец.

ВСУ освободили Снигиревку: видео

Власть уже готовит гуманитарную помощь людям

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона прокомментировал освобождение Снигиревки. Ким призвал дождаться официального подтверждения Генштаба ВСУ, но намекнул, что там все хорошо.

Кроме того, глава Николаевской ОВА сообщил, что власти готовят гуманитарную помощь для людей, которые были вынуждены жить под оккупацией.

Освобождение Снигиревки прокомментировал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил, что освобождение Снигиревки имеет стратегическое значение для деоккупации всей Херсонщины.

По его словам, ВСУ сломали укрепления оккупантов и открыли возможность продвижения в сторону Херсона.

Поэтому ждем дальнейшие хорошие новости из Херсонского направления,
– отметил мэр Мелитополя.

Россияне, вероятно, отступают на Херсонщине


К сведению – карта боевых действий на 10 ноября: смотрите видео

Тэги: оккупация, контрнаступление, война в Украине, Херсон
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