ВСУ с боями освобождают Херсонскую область. Местные жители встречают защитников аплодисментами

Разрушенный понтонный мост в Снигиревке: видео
#Снігурівка. Зруйнований понтонний міст і абсолютно щасливі наші люди, які весь цей час чекали на ЗСУ. І врешті дочекались!#Snihurivka #снигиревка #MykolaivRegion #Mykolayiv pic.twitter.com/riVRLcHUh5— Миколаївська область. Mykolaiv Region, Ukraine. (@MykolaivRegion) November 9, 2022
На освобождение Снигиревки отреагировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он лаконично опубликовал в соцсетях эмодзи птички.
Отметим, что информация о том, что ВСУ могут быть в Снигиревке, появилась еще 9 ноября. Сообщалось, что там был поднят флаг Украины.
Херсонский активист Владимир Молчанов ранее уверял, что Снигиревка является ключевым пунктом для снабжения боеприпасами вражеской группировкой, расположенной к востоку от реки Ингулец.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона прокомментировал освобождение Снигиревки. Ким призвал дождаться официального подтверждения Генштаба ВСУ, но намекнул, что там все хорошо.
Кроме того, глава Николаевской ОВА сообщил, что власти готовят гуманитарную помощь для людей, которые были вынуждены жить под оккупацией.
Освобождение Снигиревки прокомментировал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил, что освобождение Снигиревки имеет стратегическое значение для деоккупации всей Херсонщины.
По его словам, ВСУ сломали укрепления оккупантов и открыли возможность продвижения в сторону Херсона.
Поэтому ждем дальнейшие хорошие новости из Херсонского направления,
– отметил мэр Мелитополя.