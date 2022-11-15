Кинбурнская коса: Украина говорит, что там больше нет российских военных

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Кинбурнской косе больше нет российских военных, которые, по его словам, еще недавно обстреливали расположенный на противоположном берегу город Очаков.

Кинбурнская коса - довольно узкая полоска суши между Днепровским лиманом и Черным морем. Западная часть косы относится к Николаевской области Украины, а остальная территория – к Херсонской.

"Злые языки утверждают, что там были российские силы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, артиллерия и немножко охраняющих их десантников. Так вот их нет", - сказал Арестович в понедельник вечером на канале "Фейгин Live" на YouTube. "В общем, живых там не осталось, сразу скажу", - заявил Арестович.

По его словам, российские войска обстреливали с Кинбурнской косы город Очаков и расположенный там украинский Морской центр специальных операций.

Однако в понедельник пресс-служба главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо заявила, что Кинбурнская коса "находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации".

Днем ранее несколько российских телеграм-каналов, а затем и агентство РИА Новости сообщили о высадке на косу украинского десанта. Государственное информагентство передало со ссылкой на источник в российских силовых структурах об "уничтожении диверсионной группы" ВСУ и поражении четырех легкомоторных лодок.

Украинские власти события на Кинбурнской косе подробно не комментировали, однако еще 12 ноября официальный представитель оперативного командования ВСУ "Юг" Наталия Гуменюк заявила: "Пока продолжается боевая работа [на косе]. И если мы уже поставили себе цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена".

После этого украинские власти сообщали о событиях в этом районе только довольно расплывчатыми намеками.

Утром в понедельник министерство обороны Украины опубликовало в своем "Твиттере" короткий ролик, на котором видно перемещение группы украинских военных на легкомоторных лодках. Возможно, речь идет о форсировании Днепра или Днепровского лимана.

В тот же день глава офиса президента Андрей Ермак запостил в своих соцсетях набор эмодзи (которыми он в последнее время изъясняется довольно часто). При желании в этих символах можно увидеть намек на Кинбурскую косу. Источник Украинской службы Би-би-си в силовых структурах Украины сообщил, что ВСУ действительно "имели успех" на косе, что и мог иметь в виду Ермак.

Издание Defence Express, которое много пишет о войне в Украине, также отмечает, что, по некоторым данным, украинские силы смогли успешно высадиться на западном побережье Кинбурнской косы и, двигаясь на восток, вытеснить противника до села Геройское в Херсонской области.

Эти данные не подтверждаются какими-либо официальными источниками.

Вчера и сегодня приходят различные сообщения о боях на Кинбурнской косе: Украина говорит, что там больше нет российских военных, Россия – об уничтоженной группе украинского спецназа