Почему российская армия уходит из Херсона: основные причины и последствия

Итак, сегодня 9 ноября на России генштаб армии официально объявил об уходе из украинского города Херсона и вообще отводит армию со всего правого берега Днепра.

Вот основные причины и последствия.

1. Оборонять плацдарм стало проблемно

Уже неоднократно заявлялось, что оборона плацдарма на правом берегу Днепра для РФ проблематична, так как основные коммуникации через Днепр обстреливаются ВСУ. При этом, там стояли самые боеспособные российские подразделения – морпехи и десантники, которые, в случае, переброски на другие направления, могли бы усилить позиции российских войск и быть использованы для наступательных операций.

Не исключено, что решение об отводе войск было принято уже давно, но тянули до выборов в Конгресс США, чтоб не давать козырей Байдену. Возможно, были в курсе этих планов и украинские власти, что объясняет относительное затишье на данном участке фронта в последние недели (зачем атаковать, если есть понимание, что россияне вскоре сами уйдут).

В тоже время в военно-стратегическом смысле уход с правого берега Днепра означает, что россияне отказываются от планов наступления на Одессу и выхода к Приднестровью. И, в целом, намерены сосредоточиться на удержании уже захваченных территорий. В первую очередь – сухопутного коридора в Крым. В этом плане эксперты не исключают, что армия РФ может также провести «перегруппировку» и на Донбассе, выстроив новую линию обороны по южному берегу Северского Донца и уйдя со всего севера Луганской области (то есть, и из Сватово, и из Старобельска, и из Кременной). Хотя, там все будет зависеть от ситуации на линии фронта.

И еще один момент – с выходом на правый берег Днепра ВСУ приблизятся к Крыму, что облегчит нанесение ударов по полуострову. Если на то, конечно, не будет политического запрета.

2. Поражение России и лично Путина

Если с военной точки зрения потеря Россией Херсона не будет иметь решающего значения для хода боевых действий в Украине (при условии, если российским войскам удастся уйти без серьёзных потерь), то имиджевые и политические последствия могут быть куда более значимыми.

С политической точки зрения – это грандиозная победа Украины. И, соответственно, поражение России и лично Путина. Особенно с учетом того, что Херсон официально аннексирован РФ.

Сдача Херсона уже вызвала волну зрады среди российских блогеров и телеграмм-каналов. Причем именно тех, кто поддерживал войну в Украине. Потенциально это чревато серьезным подрывом доверия к Путину (потому что именно его многие обвиняют в «сдаче русского Херсона»), а также – к дестабилизации ситуации в РФ. В том числе и в армии, боевой дух которой сдача Херсона, естественно, не укрепляет (особенно с учетом того, что россияне отступают уже с начала сентября).

Насколько удастся российским властям удержать ситуацию под контролем – вопрос открытый.

Но понятно, что все внутренние и внешние враги Путина качать «зраду» по поводу Херсона будут очень активно, надеясь подорвать его власть, а также в целом расшатать ситуацию в РФ, снижая ее способность продолжать войну.

3. Отступление из Херсона пролог к перемирию?

Может ли стать уход России из Херсона прологом к заключению перемирия и к окончанию войны? Эта версия активно обсуждается в последнее время, но вряд ли. И мы уже подробно писали почему: освобождение Херсона укрепит веру украинских властей и общества в грядущую победу, а потому уж точно не будет способствовать тому, чтоб Киев согласился пойти бы на какие-то компромиссы с Москвой и заключить с ней перемирие на условиях сохранения российского контроля над завоеванными землями.

Кроме того, и в Украине, и на Западе появятся ожидания начала «новой смуты» в России на фоне сдачи Херсона. Что также не будет способствовать желанию о чем-то договариваться с Путиным.

Если воюющие стороны и придут в будущем к какому-то соглашению о прекращении огня, то точно не Херсон будет тому причиной.