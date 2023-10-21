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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Октябрь » 21 » 13:37:03
 

Жизнь танкоремонтной мастерской. Вот как механики чинят украинскую военную технику под Киевом. ФОТОГРАФИИ

Сегодня, 13:37:03 100 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жизнь танкоремонтной мастерской. Вот как механики чинят украинскую военную технику под Киевом. ФОТОГРАФИИ

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы издания «Медуза» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения.

В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Восстановление военной техники в Киевской области

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Танковый цех в Киевской области. Механики перемещают цепную гусеницу военной машины
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA


w-LYLmi-Jzu-SRl-Th-Vp-JHft-JQМеханик ремонтирует двигатель украинского бронетранспортера
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA


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Работник танкоремонтной мастерской собирается выходить из украинского БТР
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA


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Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA
 

Медпункт ВСУ на Донбассе

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Военные врачи помогают раненым в пункте стабилизации недалеко от линии фронта в Донецкой области
Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

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Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA



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Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA


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Военные врачи эвакуируют раненого бойца ВСУ из пункта стабилизации
Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

 

Украинский противотанковый взвод в Запорожской области

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Украинские военнослужащие из 128-й горно-штурмовой бригады в неизвестном месте в Запорожской области
Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA


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Бойцы ВСУ устанавливают переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф» в неизвестном месте в Запорожской области
Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA

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Военный управляет «Скифом»
Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA

 

Урок безопасности для детей в Харькове


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Дети в Харькове на занятиях по безопасности. «Мобильный класс безопасности» — это образовательная программа МВД Украины и ЮНИСЕФ. Занятия проходят в автомобиле — детям рассказывают, как опознать мину и как вести себя в других чрезвычайных ситуациях. Машина с «Мобильным классом» ездит по разным школам Харькова
Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA
Тэги: фотографии, мастерская, война в Украине, Танки

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