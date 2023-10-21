Жизнь танкоремонтной мастерской. Вот как механики чинят украинскую военную технику под Киевом. ФОТОГРАФИИ

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы издания «Медуза» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения.
В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Восстановление военной техники в Киевской области
Танковый цех в Киевской области. Механики перемещают цепную гусеницу военной машины
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA
Механик ремонтирует двигатель украинского бронетранспортера
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA
Работник танкоремонтной мастерской собирается выходить из украинского БТР
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA
Bram Janssen / AP / Scanpix / LETA
Медпункт ВСУ на Донбассе
Военные врачи помогают раненым в пункте стабилизации недалеко от линии фронта в Донецкой области
Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA
Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA
Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA
Военные врачи эвакуируют раненого бойца ВСУ из пункта стабилизации
Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA
Украинский противотанковый взвод в Запорожской области
Украинские военнослужащие из 128-й горно-штурмовой бригады в неизвестном месте в Запорожской области
Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA
Бойцы ВСУ устанавливают переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф» в неизвестном месте в Запорожской области
Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA
Военный управляет «Скифом»
Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA
Урок безопасности для детей в Харькове
Дети в Харькове на занятиях по безопасности. «Мобильный класс безопасности» — это образовательная программа МВД Украины и ЮНИСЕФ. Занятия проходят в автомобиле — детям рассказывают, как опознать мину и как вести себя в других чрезвычайных ситуациях. Машина с «Мобильным классом» ездит по разным школам Харькова
Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA