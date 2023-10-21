Жизнь танкоремонтной мастерской. Вот как механики чинят украинскую военную технику под Киевом. ФОТОГРАФИИ

Восстановление военной техники в Киевской области

Медпункт ВСУ на Донбассе

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы издания «Медуза» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения.В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.Танковый цех в Киевской области. Механики перемещают цепную гусеницу военной машиныBram Janssen / AP / Scanpix / LETAМеханик ремонтирует двигатель украинского бронетранспортераBram Janssen / AP / Scanpix / LETAРаботник танкоремонтной мастерской собирается выходить из украинского БТРBram Janssen / AP / Scanpix / LETABram Janssen / AP / Scanpix / LETAВоенные врачи помогают раненым в пункте стабилизации недалеко от линии фронта в Донецкой областиYakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETAYakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETAYakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETAВоенные врачи эвакуируют раненого бойца ВСУ из пункта стабилизацииYakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

Украинский противотанковый взвод в Запорожской области

Украинские военнослужащие из 128-й горно-штурмовой бригады в неизвестном месте в Запорожской областиKateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETAБойцы ВСУ устанавливают переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф» в неизвестном месте в Запорожской областиKateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETAВоенный управляет «Скифом»Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA

Урок безопасности для детей в Харькове

Дети в Харькове на занятиях по безопасности. «Мобильный класс безопасности» — это образовательная программа МВД Украины и ЮНИСЕФ. Занятия проходят в автомобиле — детям рассказывают, как опознать мину и как вести себя в других чрезвычайных ситуациях. Машина с «Мобильным классом» ездит по разным школам ХарьковаSergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA