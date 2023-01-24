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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Январь » 24 » 22:14:16

Что такое M1 Abrams и почему он годится для украинской армии?

Вчера, 22:14:05 423 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Что такое M1 Abrams и почему он годится для украинской армии?

M1 Abrams - один из лучших современных основных боевых танков, и уж точно не хуже Leopard-2, которые ждет Украина. Их поставка кажется довольно логичным шагом - "Абрамсов" было выпущено в два с половиной раза больше, чем немецких Leopard-2: 10600 против 3600 единиц (всех модификаций).
 
Аргументы американских властей, которые ранее говорили, что это сложный в обслуживании и ремонте танк, что он будет потреблять много топлива, а также что его сложно осваивать, можно оспорить.
 
M1 Abrams - действительно современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" - в качестве двигателя он использует турбину. И она действительно потребляет много топлива.
 
Но при этом электронику в любом случае никто чинить в поле не будет, это слишком сложно, турбину выбрали в качестве двигателя отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.
 
Такой двигатель увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий.
Инфографика M1 Abrams
M1 Abrams вооружены сухопутные силы соседней Польши, так что ремонтная база находится не очень далеко от Украины. Это также означает, что логистика снабжения запчастями уже налажена, и организовывать новые пути снабжения не потребуется.
 
Наконец, ВСУ уже используют танки Т-80, захваченные у российской армии. На них тоже установлена турбина, и украинским танкистам знакомы особенности применения такой техники на войне. Для танкистов освоить "Абрамс" в любом случае вряд ли сильно тяжелее, чем немецкий "Леопард" - оба танка одного поколения, со сложной системой управления огнем, к тому же вооруженные одной пушкой.
 
Главным минусом "Абрамса" является его большой вес - это один из самых тяжелых в мире танков. Его, вероятно, будет довольно сложно использовать на бездорожье. Но распутица - беда, которая часто мешает использованию и более легких танков советской разработки.

Украина может получить тридцать танков Abrams - Politico


​​​​​​Американское издание пишет об этом со ссылкой на свои источники в администрации США и, таким образом, подтверждает информацию, ранее распространенную Wall Street Journal.
 
В публикации WSJ точное количество этих тяжелых наступательных танков не указывается. А по мнению источников Politico, речь может идти о примерно тридцати машинах.
 
Ранее сегодня стало известно, что Германия и другие европейские страны смогут передать Украине около ста танков "Леопард".
Тэги: Abrams, США, Танки, война в Украине
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