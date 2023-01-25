В твите СДПГ сказано, что "в результате тесной координации с главами других государств и правительств наш канцлер сформировал коалицию, которая предпримет дальнейшие и ответственные шаги".

В среду глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard-2 и не будет возражать против поставок из других стран. Ранее о намерении отправить свои "Леопарды" Украине в числе прочих говорили Польша и Финляндия, намерение принять участие в "танковой коалиции" также подтвердила Норвегия.

Ранее американские СМИ писали, что Украина может получить от союзников около 100 танков "Леопард".

Кто еще поставит танки Украине? США - одна из нескольких стран, обещавших отправить Украине свои танки (Вашингтон намерен поставить 31 танк Abrams). Вот кто еще выразил готовность передать танки украинской армии: Германия в среду объявила, что отправит в Украину 14 танков Leopard и разрешит реэкспорт этих танков другими странами. Норвегия пообещала отправить часть своих 36 "Леопардов", но не сказала, сколько именно. Польша, как следует из заявления советника президента телекомпании CNN, намерена отправить "одну роту" танков - от 10 до 14 машин. Испания готова, по словам ее министра обороны, присоединиться к союзникам и отправить ВСУ танки, но сколько именно - министр не уточнила. Нидерланды могут отправить 18 "Леопардов", которые взяли в лизинг у Германии. "Мы взяли их в прокат, что значит, что мы можем их купить, а значит - отдать", - сказал премьер-министр Марк Рютте. Британия на прошлой неделе заявила, что передаст ВСУ 14 танков Challenger 2. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ВСУ необходимо 300 танков, чтобы победить в войне. Белый дом: для отправки "Абрамсов" Украине понадобится много месяцев

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби подтвердил, что для отправки американских танков "Абрамс" Украине понадобятся "многие месяцы".

Объявляя о поставках танков Киеву, президент США Джо Байден сказал, что подготовка украинских военных для боевых действий на "Абрамсах" может начаться немедленно, однако обучение потребует времени – с учетом того, что эта техника довольно сложна в эксплуатации.

Кроме того, американские танки предоставляются в рамках программы "Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая предполагает, что техника заказывается у производителя, а не берется из имеющихся у армии США запасов.

Кирби также сказал журналистам, что Украина должна подготовиться к моменту, когда улучшится погода и российские военные могут повысить темп своих операций.

Отвечая на вопрос, почему США изменили свое отношение к поставкам танков, представитель Совета национальной безопасности США заявил:

Поменялись обстоятельства на поле боя – и типы боевых действий, которые сейчас применяют россияне. И, что более важно, – типы боевых действий, которые должны быть способны вести украинцы в ближайшие месяцы – и в течение всего 2023 года.

По словам Кирби, именно поэтому США сейчас обучают украинских военнослужащих ведению общевойскового боя, когда вместе действуют все рода войск.

Сегодня 25 января 2023 г правящая Социал-демократическая партия Германии сообщила в своем "Твиттере", что в ближайшее время Украина может получить два батальона танков Leopard-2, то есть около 80 машин.