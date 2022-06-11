ВСУ уничтожили чемпиона мира по танковому биатлону из горного Алтая - Алексея Бакулева

Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2014 году был призван в армию, служил в Южно-Сахалинске и остался служить по контракту.

В 2017 году будущий окупант стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.







С 24 февраля по 10 июня Россия потеряла на войне в Украине уже 1409 танков и около 31 тысячи человек ликвидировано.

Как пишет издание, в начале российского вторжения в Украину Бакулев сам вызвался повоевать. «Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, какого это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет», — говорил окупант незадолго до своих похорон.С 24 февраля по 10 июня Россия потеряла на войне в Украине уже 1409 танков и около 31 тысячи человек ликвидировано.

"В ходе ведения боевых действий при отражении контратаки противника, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сводке издания.