ВСУ уничтожили чемпиона мира по танковому биатлону из горного Алтая - Алексея Бакулева

Танкисты ВСУ в танковом бою уничтожили чемпиона мира по танковому биатлону из Республики Алтай старшего сержанта Алексея Бакулева. Информацию об этом сообщает местное издание «Новости Горного Алтая».
"В ходе ведения боевых действий при отражении контратаки противника, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сводке издания.
Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2014 году был призван в армию, служил в Южно-Сахалинске и остался служить по контракту.
В 2017 году будущий окупант стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.
Как пишет издание, в начале российского вторжения в Украину Бакулев сам вызвался повоевать. «Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, какого это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет», — говорил окупант незадолго до своих похорон.
С 24 февраля по 10 июня Россия потеряла на войне в Украине уже 1409 танков и около 31 тысячи человек ликвидировано.