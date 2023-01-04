Французский танк AMX-10RC поставят Украине: Зеленский поблагодарил Макрона

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пообещал Владимиру Зеленскому, что ВСУ вскоре получат французские бронеавтомобили AMX-10RC.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на брифинг представителя Елисейского дворца. Чиновник не уточнил, когда ВСУ могут получить эту технику и в каком количестве.

Бронеавтомобиль AMX-10RC часто классифицируют как "колесный танк". Он может бороться с бронетехникой.

AMX-10 RC оснащается 105-миллиметровой пушкой и пулеметом.

Зеленский: Украина получит от Франции легкие танки и бронетранспортер "Бастион"

Данные о том, что Франция передает Украине легкие танки AMX-10RC, подтвердил в своем "Твиттере" президент Украины Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что во время телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить украинским военным бронетранспортер "Бастион".

Видео: AMX-10RC



"Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу", - написал Зеленский в адрес Макрона.

Что такое колесные танки AMX-10 RC и "Бастионы"

Франция обещала предоставить Украине легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры "Бастион". Как говорят в администрации французского президента, это первый случай, когда украинские военные получат западные танки.

Украина неоднократно просила западных партнеров предоставить ей танки и другую бронетехнику, что необходимо для ведения наступательных операций.

До последнего времени союзники отказывались выполнить эту просьбу Киева - некоторые эксперты писали, что это связано с опасениями эскалации конфликта, другие отмечали, что подобная техника нуждается в достаточно сложной технической поддержке и обслуживании.

Рассказываем, что известно о бронетехнике, которую дает Украине Франция.

AMX-10RC - высокомобильный колесный бронеавтомобиль, вмещающий четырех человек.

Первые экземпляры машины встали на вооружение французской армии в 1980-м году. В 2010 году 256 AMX-10 RC были модернизированы и оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя а также укрепленной броней. Какой именно вариант машины достанется ВСУ, пока не ясно.

Автомобиль предназначен для разведки и огневой поддержки. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, он показывает примерно такую же проходимость, как у гусеничных машин.

Во французских вооруженных силах эта модификация бронеавтомобиля классифицируется как легкий танк.

Французская армия применяла AMX-10RC в войне в Персидском заливе и во время нескольких миротворческих операций. Машины экспортировались в Марокко и Катар.

AMX-10RC классифицируется также как противотанковое средство.

Кроме того, Франция обещает ВСУ бронетранспортеры "Бастион" (хотя пока, как пишет La Tribune, только 20). Это бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник производства компании Acmat.

"Бастион" создавался прежде всего для французского спецназа, действующего в Африке.

Базовая версия бронетранспортера рассчитана на пятерых бойцов спецназа, модификация с увеличенной вместительностью - на 8 человек.

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