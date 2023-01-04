Французский танк AMX-10RC поставят Украине: Зеленский поблагодарил Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пообещал Владимиру Зеленскому, что ВСУ вскоре получат французские бронеавтомобили AMX-10RC.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на брифинг представителя Елисейского дворца. Чиновник не уточнил, когда ВСУ могут получить эту технику и в каком количестве.
Бронеавтомобиль AMX-10RC часто классифицируют как "колесный танк". Он может бороться с бронетехникой.
AMX-10 RC оснащается 105-миллиметровой пушкой и пулеметом.
Зеленский: Украина получит от Франции легкие танки и бронетранспортер "Бастион"
Данные о том, что Франция передает Украине легкие танки AMX-10RC, подтвердил в своем "Твиттере" президент Украины Владимир Зеленский.
Он также сообщил, что во время телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить украинским военным бронетранспортер "Бастион".
"Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу", - написал Зеленский в адрес Макрона.
Видео: AMX-10RC
Что такое колесные танки AMX-10 RC и "Бастионы"
Франция обещала предоставить Украине легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры "Бастион". Как говорят в администрации французского президента, это первый случай, когда украинские военные получат западные танки.
Украина неоднократно просила западных партнеров предоставить ей танки и другую бронетехнику, что необходимо для ведения наступательных операций.
До последнего времени союзники отказывались выполнить эту просьбу Киева - некоторые эксперты писали, что это связано с опасениями эскалации конфликта, другие отмечали, что подобная техника нуждается в достаточно сложной технической поддержке и обслуживании.
Рассказываем, что известно о бронетехнике, которую дает Украине Франция.
AMX-10RC - высокомобильный колесный бронеавтомобиль, вмещающий четырех человек.
Первые экземпляры машины встали на вооружение французской армии в 1980-м году. В 2010 году 256 AMX-10 RC были модернизированы и оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя а также укрепленной броней. Какой именно вариант машины достанется ВСУ, пока не ясно.
Автомобиль предназначен для разведки и огневой поддержки. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, он показывает примерно такую же проходимость, как у гусеничных машин.
Во французских вооруженных силах эта модификация бронеавтомобиля классифицируется как легкий танк.
Французская армия применяла AMX-10RC в войне в Персидском заливе и во время нескольких миротворческих операций. Машины экспортировались в Марокко и Катар.
AMX-10RC классифицируется также как противотанковое средство.
Кроме того, Франция обещает ВСУ бронетранспортеры "Бастион" (хотя пока, как пишет La Tribune, только 20). Это бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник производства компании Acmat.
"Бастион" создавался прежде всего для французского спецназа, действующего в Африке.
Базовая версия бронетранспортера рассчитана на пятерых бойцов спецназа, модификация с увеличенной вместительностью - на 8 человек.