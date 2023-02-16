В боях под Угледаром уничтожены 155-я и 40-я бригады военно-морской пехоты России

Под Угледаром были уничтожены 155-я и 40-я бригады военно-морской пехоты, заявил The New York Times полковник ВСУ, пресс-секретарь украинских сил в этом районе полковник Алексей Дмитрашковский. Серьезные потери России в этом районе подтверждаются словами одного из морпехов, который поговорил с изданием 7х7.За неделю столкновений в Угледаре, по оценкам Генштаба ВСУ, Россия потеряла не менее 130 единиц бронетехники, в том числе 36 танков.Дмитрашковский утверждает, что это уже третий разгром 155-й бригады за время войны в Украине. «Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз их разгромили под Донецком — они снова восстановились. А сейчас уже почти вся бригада уничтожена под Угедаром», — сказал он.Сейчас крупномасштабное российское наступление на Угледар прекратились, говорит представитель ВСУ, однако российская армия продолжает попытки атак небольшими группами из 10-15 солдат, вероятно, в поисках слабых мест в украинской обороне.На прошлой неделе стало известно, что в районе Угледар была разгромлена российская колонна из более чем 30 танков, БМП и МТ-ЛБ. Одну из самых крупных из известных разовых танковых потерь российской армии в войне в Украине понесла 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.В понедельник 7х7 опубликовало рассказ одного из морпехов 155-й бригады. Он заявил, что от третьей роты десантно-штурмовой бригады осталось 8 человек, а в бригаде «положили человек 500». Собеседник издания также утверждал, что бригада на 80-90% состояла из мобилизованных.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес накануне заявил, что российская армия потеряла «более 1000 человек за два дня» в районе Угледара. Он также заявил, что в регионе была полностью уничтожена целая бригада.