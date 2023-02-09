ВСУ в Угледаре разгромили половину танкового батальона 155-й бригады морской пехоты РФ

По многочисленным фото и видео в соцсетях OSINT аналитики выяснили, что оккупантами были потеряны: 13 танков Т-72Б3, 12 БМП 1/2, 2 МТ-ЛБ и 1 ИМР. Стоит отметить, что это составляет примерно половину от танкового батальона, входящего в состав бригады.

Полностью повторяется разгром российской бригады под Белогоровкой . Так, необучаемое российское командование гонит в бой мобилизованных , колонну за колонной по одному и тому же маршруту, без прикрытия артиллерией и средствами РЭБ, а украинская артиллерия с корректировкой по БПЛА раз за разом её разносит.

К слову, 155-я бригада морской пехоты уже несла тяжелые потери в ходе Z-операции - в ноябре 2022 морпехи обратились к губернатору Приморского края с сообщением о потерях до 300 человек убитыми за 4 дня штурма Павловки. Тогда бойцы обвинили в потерях неграмотное командование в лице генерала Мурадова и Ахметова.

На России траур. В ходе штурма небольшого поселка Угледар в Донецкой области была уничтожена 31 единица бронетехники 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ РФ вместе с экипажем.