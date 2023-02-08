При попытке прорваться в Угледар российские танки взлетели на воздух. ВИДЕО

ВСУ "обнулили" очередную технику врага на подступах к Угледару в Донецкой области вместе с экипажами. Российская армия продолжает безуспешные попытки штурмовать город, который находится под полным контролем ВСУ, неся тяжелые потери.Свежие кадры "демилитаризации" двух таков РФ опубликовал военкор Андрей Цаплиенко в Тelegram.Теперь враг не решается проводить крупномасштабные атаки, а бросает на прорыв лишь небольшие подразделения, однако украинские защитники очень оперативно выявляют вражескую технику и утилизируют ее.Вражеский танковый "дуэт" выехал из лесополосы и на полном ходу рванул в сторону позиций ВСУ в Угледаре. Марш закончился очень быстро. Удар украинских защитников пришелся точно в цель. Первому танку сорвало башню.Накануне бойцы из 72-й ОМБр сумели отбить очередную атаку оккупантов на Угледар, уничтожив много техники и пехоты армии РФ. Напомним, ВСУ под Угледаром уничтожили бронетанковый взвод россиян, который пошел на штурм города.