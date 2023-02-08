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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Февраль » 8 » 14:05:07

При попытке прорваться в Угледар российские танки взлетели на воздух. ВИДЕО

Вчера, 14:05:07 472 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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При попытке прорваться в Угледар российские танки взлетели на воздух. ВИДЕО

ВСУ "обнулили" очередную технику врага на подступах к Угледару в Донецкой области вместе с экипажами. Российская армия продолжает безуспешные попытки штурмовать город, который находится под полным контролем ВСУ, неся тяжелые потери.

Свежие кадры "демилитаризации" двух таков РФ опубликовал военкор Андрей Цаплиенко в Тelegram.

Теперь враг не решается проводить крупномасштабные атаки, а бросает на прорыв лишь небольшие подразделения, однако украинские защитники очень оперативно выявляют вражескую технику и утилизируют ее.

Вражеский танковый "дуэт" выехал из лесополосы и на полном ходу рванул в сторону позиций ВСУ в Угледаре. Марш закончился очень быстро. Удар украинских защитников пришелся точно в цель. Первому танку сорвало башню.



Накануне бойцы из 72-й ОМБр сумели отбить очередную атаку оккупантов на Угледар, уничтожив много техники и пехоты армии РФ. Напомним, ВСУ под Угледаром уничтожили бронетанковый взвод россиян, который пошел на штурм города.
Тэги: Угледар, Танки, война в Украине
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