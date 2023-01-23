Дело не только в броне. Почему Leopard 2 будет лучше любого российского танка

История создания Leopard 2

Машину разрабатывали, чтобы она соответствовала 4 принципам:

высокий уровень защиты;

маневренность на поле боя;

огневая мощь;

система управления огнем.

Какие существуют модификации танка Leopard 2

С 1979 года Leopard 2 прошел несколько этапов модернизаций:

2A1 — избавление от "детских проблем";

2A2 — новый прицел и трос для буксировки;

2A3 — новая цифровая радиостанция;

2A4 — автоматическое пожаротушение, башня с титан-вольфрамовой броней;

2A5 — новая башня с дополнительным бронированием, новые прицелы для командира и наводчика;

2A6 — новое 120-мм орудие Rheinmetall L55;

2A7 — новый камуфляж Barracuda, дополнительная силовая установка Steyr M12 TCA.

В чем особенность боеприпасов Leopard 2

Боевое применение танка Leopard 2

война в Косово

война в Афганистане

война в Сирии

Leopard 2 на Балканах

Leopard 2 в Афганистане

При этом "Леопарды" эффективно себя показали в ходе боев в Афганистане.

Leopard 2 в Сирии

Немецкие танки Leopard 2 имеют ряд особенностей, например, постоянная разработка новых боеприпасов, что позволит ВСУ эффективнее уничтожать российские машины. Фокус собрал данные о боевом применении танков, изучил историю их создания, а также основные различия.Ожидалось, что заседание министров обороны в формате "Рамштайн-8" приведет к решению о передаче танков Leopard 2 Украине. Этого не произошло, но украинских военных все равно отправят осваивать немецкие машины, что может означать, что танки таки будут. Фокус собрал все, что известно об одном из самых массовых танков в Европе — Leopard 2.Leopard 2 — это разработка немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann. По сути, это продолжение идей Leopard 1 и воплощение наработок США и Германии в 1960-х годах. Страны планировали создать единый основной боевой танк MBT-70. Несмотря на то, что страны разделились, в дальнейшем Германия использовали идеи совместной работы.По данным итальянских вооруженных сил, по состоянию на 2020 год 47% всех танков в Европе были именно Leopard разных модификаций. С 1979 года было произведено 3200 танков.Все они имеют свои особенности. Например, 2А1 это доработка танка и избавление его "детских болячек". Был доработан тепловизионный прицел. Следующие модели до 2А4 получали улучшения в системе управления огнем, радиостанции и другими системами. Вероятно, Украина получит версию именно 2A4 из Польши и других стран.Leopard 2A4 — оснастили автоматической системой пожаротушения. Также было улучшено бронирование башни, были предприняты шаги для повышения выживаемости экипажа. Масса танка стала составлять 55 тонн. В СМИ писали, что Германия могла бы передать Украине танки Leopard 2A5. Эта версия отличается от 2A4 еще большей защищенностью, новыми технологиями и улучшенной тормозной системы.С получением "Леопардов" Украина получит возможность и модернизировать их в дальнейшем или даже сделать украинскую версию, как это сделала Польша с Leopard 2 PL, Швеция с Leopard 2 S или Дания с Leopard 2A5 DK. Если же идти по немецким пакетам модернизации, то 2А4 можно будет довести до версии 2А6, где уже устанавливают более длинный ствол.Как рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в подкасте, посвященного танку, одной из главной особенностью является постоянная доработка боеприпасов. Даже имея версию 2A4 боеприпасы могут быть более эффективными против российских танков. В советской/российской школе практически не разрабатывают новые типы снарядов.Немецкие танки за время производства участвовали в нескольких военных конфликтах:В ходе войны в Косово Германия передала в KFOR 28 танков Leopard 2A5. В ходе этого конфликта танки использовали в основном для патрулирования, защиты важных объектов и устрашения конфликтующих сторон. Затем 2A5 в 2000 году поменяли на 2A4. Танки находились в Косово и Северной Македонии. С 1999 по 2004 годы не было потеряно ни одного "Леопарда". Однако и у сторон там не было достаточно тяжелого вооружения для уничтожения таких машин.Война в Афганистане стала первым серьезным испытанием для немецких тяжелых танков. В составе международной коалиции Leopard 2 были отправлены Канадой и Данией в 2007 году. Танки также планировали использовать для патрулирования и защиты баз. За пару лет было потеряно несколько танков, в основном из-за подрыва на минах. В основном экипажи отделывались незначительными ранениями. 25 июля 2008 года произошел единственный случай, когда в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве пострадал экипаж танка Leopard 2A5DK из Дании. Погиб водитель, так как у танка не было дополнительной защиты от подрывов на мине. Другие члены экипажа получили легкие ранения.В конце 2008 года в Афганистане проходила операция Red Dagger в провинции Гильменд. Танки использовали для поддержки пехоты. Операция прошла успешно и командование впоследствии заявило, что именно Leopard 2 сыграли решающую роль в ходе сражения.Самым неудачным опытом применения танков Leopard 2 стала война в Сирии. Турция имело несколько десятков танков в модификации 2А4. В декабре 2016 года появились доказательства, что танки были уничтожены боевиками ИГИЛ. Турецкая армия потеряла 10 танков: 5 уничтожены противотанковыми ракетами, два от мин, один от артиллерийского или минометного обстрела, другие два по неизвестным публично причинам. Как отмечают в журнале National Interest, этому способствовало неправильное применение танков.Турки использовали Leopard 2 в тылу в качестве средств огневой поддержки дальнего действия. Изолированные на открытых огневых позициях танки остались без пехоты поблизости. Leopard 2 были очень уязвимы для засад. Поэтому автор подчеркивает, что танки нужно использовать в составе общевойсковых сил в прикрытии пехоты. Тогда враг не сможет обойти технику и уничтожить ее противотанковыми средствами. Добавим, таких же ошибок допускают и ВС РФ в попытках атаковать украинские позиции.По материалам: focus.ua