Россия «передала» Украине больше военной техники и оружия, чем США и НАТО поставляет Киеву - WSJ

Российская армия бросает на поле боя и при отступлении больше военной техники и оружия, чем любая из западных стран передала Украине за все время войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на аналитиков открытых данных и военных чиновников.
По данным аналитического проекта Oryx, вооруженные силы Украины захватили:
«У нас так много трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать, — сказал заместитель начальника штаба батальона „Карпатская сечь“ Руслан Андрейко. — Мы начинали как пехотный батальон, а теперь вроде как становимся механизированным батальоном».
В то же время аналитик Oryx Якуб Яновский отмечает, что только часть российского трофейного оружия можно использовать: «То, что они захватывают, представляет собой смесь современного оборудования, которое можно использовать достаточно эффективно, и то, что в действительности должно храниться в музеях». Однако, сообщает WSJ, в последние месяцы ВСУ удалось добыть образцы наиболее современного российского оружия, такие как танки Т-90 и бронетранспортеры БТР-82.
Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что чаще всего крупная техника распределяется через командование материально-технического обеспечения, в то время как легкое оружие и боеприпасы остаются у захвативших их подразделений. Но батальон «Карпатская сечь», передав другим подразделениям самоходные орудия, смог оставить себе танки, для которых были найдены экипажи. Сейчас танки прикреплены к батальону и регулярно снабжаются боезапасом и горючим.