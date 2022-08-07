Северная Македония передала Украине танки Т72А и боевые самолеты Су-25

В офисе президента Владимира Зеленского подтвердили информацию о передаче Северной Македонией Украине военной техники, включая танки, а также боевые самолеты.

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20, - написал в "Твиттере" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. - Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем".

Ранее информация о поставках Украине танков и самолетов появилась в северомакедонских СМИ. По этим данным, Украине передаются танки Т72А, которых официально в македонской армии насчитывалось около 30 единиц.

"Речь идет о танках третьего поколения, которые с развитием технологий через несколько лет станут неконкурентоспособны и несовместимы с нашими требованиями", - сообщили в минобороны Северной Македонии.

4 августа издание MKD сообщило, что Северная Македония подарила Украине также четыре штурмовика Су-25. Позже об этом написало и издание Слободен Печат. Эти самолеты были куплены у Украины в 2001 году во время беспорядков в стране, но с 2004 года находились на хранении.

Насколько известно, это первый случай передаче боевых самолетов Украине другими странами с начала российского вторжения. Весной власти Польши намеревались передать Украине свои истребители МиГ-29, однако процесс был заблокирован американской администрацией.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила на этой неделе, что Москва считает большой ошибкой решение властей Северной Македонии подарить Украине танки Т-72.

На это последовала быстрая реакция македонских министерств иностранных дел и обороны, заявивших, что Северная Македония - суверенное государство, принимающее решения самостоятельно, руководствуясь принципами международного права.