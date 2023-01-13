Как танки Leopard II и Challenger II могут изменить ситуацию на украинском фронте

Мы приводим самые важные моменты его анализа.

1. Challenger II надежно защищен секретной броней Chobham и Dorchester, которая позволит машинам выдерживать прямые попадания танков Т-72.

2. Запад поменял свое мнение о поставках тяжелой техники после успехов ВСУ.

3. Относительная уязвимость танков против атак БПЛА может быть сведена к нулю за счет боевого взаимодействия с другими подразделениями вооруженных сил: например, с собственными операторами беспилотников или противовоздушной обороны.

4. Challenger II и Leopard II были разработаны специально для противодействия танкам Т-72. В Ираке их эффективно уничтожали даже броневики «Брэдли», а США направляют в Украину уже 50 таких машин.

5. Танки эффективно сочетают огневую мощь, защиту и мобильность.

6. Если Украина грамотно использует "комбинированное оружие", где танки, броневики, пехота, артиллерия и авиация работают вместе, то армия рф не сможет остановить наступление.

7. В грядущей битве ВПК Запада и рф российская техника обречена. Нынешняя российская армия с 24 февраля прошлого года мало что показала, чтобы предположить, что она будет способна противостоять атаке западной бронетехники и украинского боевого духа.

В заключение аналитик привел английскую военную поговорку: «Танки это как пиджаки: они нужны не очень часто. Но когда они нужны, ничего другого не остается».

Доминик Николлс, британский военный аналитик выдал прогноз о возможном противостоянии российской и западной техники