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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 7 » 11:19:45

ПВО «Пэтриот» и танки «Леопард» уже прибыли в Украину - министр обороны Польши

Вчера, 11:19:16 456 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ПВО «Пэтриот» и танки «Леопард» уже прибыли в Украину - министр обороны Польши

Министр обороны Польши: установки "Пэтриот" уже прибыли в Украину. Украина уже получила системы "Пэтриот" и первые танки "Леопард" благодаря Польше, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
 
По его словам, с начала войны Польша оказала Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро и продолжит оказывать ее в дальнейшем.
 
"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям, батареи "Пэтриот" или первые танки "Леопард", среди прочего, уже достигли Украины", - сказал министр в интервью испанской газете Razon.
 
О том, что Украине будут предоставлены передовые американские зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", стало известно в конце прошлого года. Слова польского министра - первое указание на то, что эти комплексы уже находятся в Украине.
 
Что касается поставок авиации, то, по словам польского министра, решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне.
 
Отвечая на вопрос, сколько еще может продолжаться война, министр сказал: "Боюсь, это вопрос месяцев, а не недель".
 
Мариуш Блащак также сообщил, что верит в то, что отвага и самоотдача, с которой украинцы сражаются за свободу своей страны, вкупе с поддержкой всего свободного мира, приведут к желанному окончанию этой войны - победе Украины, поскольку это, по его словам, единственный справедливый вариант.
Тэги: война в Украине, Танки, ЗРК, Patriot, ПВО, Польша
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