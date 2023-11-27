Готова ли украинская ПВО к российским ударам зимой?

Россия уже начала активные обстрелы украинской инфраструктуры ракетами и беспилотниками, и эти обстрелы будут только нарастать с наступлением зимних холодов, а отражать их станет труднее.

В прошлом году в это время Украина уже фактически сидела без света — российские войска с октября наносили удары по ЖКХ и электрическим сетям, подстанциям, трансформаторам — словом, по всей украинской энергосистеме.

Аналитики отмечают, что россияне, видимо, готовятся повторить прошлогоднюю кампанию. Основная масса ударов, как предполагают военные, может наноситься баллистическими ракетам, бороться с которыми украинской ПВО будет затруднительно — не хватает ракет-перехватчиков.

Видимо, именно этим и объясняется пауза в их использовании на фронте — россияне накапливают запасы ракет для зимы. Согласно данным украинской разведки, их уже около 870.

Как Украина готовится к зиме

Важные объекты в энергетике укрывают защитными земляными валами, бетонными кубами, сетками, переносят пункты управления под землю.

Процесс генерации энергии стараются максимально децентрализовать — коммунальные службы избегают централизованной поставки тепла в ТЭЦ, а строят сети котельных на отдельные районы.

То же касается и ДТЭК — генерация электроэнергии разбивается на узлы с мощностью 4-6 МВ вместо больших мощных блоков.

АВТОР ФОТО,КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ У Украины есть три комплекса ЗРК Patriot, один из которых еще в процессе подготовки

Украинская система ПВО развернула четыре района, где она может организовать противоракетную оборону, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты.

Это три батареи Patriot и одна SAMP/T.

Украинский расчет одного из этих комплексов — немецкой батареи PATRIOT — только в середине октября начал обучение в Германии, поэтому, вероятно, она будет готова к работе уже зимой.

Поэтому города-миллионники, скорее всего, будут прикрыты. Однако пока непонятно, что будет с Харьковом: вряд ли туда подтянут дефицитную батарею этих комплексов, где россияне смогут относительно легко дотянуться до них с помощью реактивной артиллерии и корректируемых бомб. К тому же столь близко к фронту ее легко будет перегрузить массовыми пусками ракет.

В пробелах между этими зонами будут работать пять комплексов IRIS-T и несколько комплексов NASAMS, чтобы создать буферную зону, которая защищает зоны ПРО и крупные города от перегрузки ударов крылатыми ракетами и дронами. Это делается, чтобы противник не смог сосредоточить усилия в одном секторе и прорвать ПВО.

Гибридные комплексы

АВТОР ФОТО,КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ БУК-М1

Дивизионы старых зенитно-ракетных комплексов «Бук» получили ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Эти ракеты, адаптированные для наземных пусковых установок, совместили с радарами «Буков».

Американские RIM-7 Sea Sparrow — ракеты класса «земля-воздух», разработанные на основе авиационных ракет AIM-7 Sparrow класса «воздух-воздух». Эта модернизация разработана как средство противоракетной обороны кораблей, и сейчас их удалось адаптировать для использования на советских ЗРК «Бук» в условиях, когда Украина имеет достаточно этих пусковых комплексов, но недостаточно ракет к ним.

Похожие решения используются и на тактическом уровне — не только в британских системах, но и, возможно, в советских «Осах».

Британия передала Украине зенитно-ракетные комплексы, оборудованные под пуск авиационных ракет AIM-132 ASRAAM с грузовиков SupaCat. Существуют предположения, что похожие гибридные ЗРК создали и на основе американских авиационных ракет и советских комплексов малой дальности «Оса».

АВТОР ФОТО,THE TIMES / «МИЛИТАРНЫЙ» Ракеты AIM-132 ASRAAM на шасси SupaCat

Конечно, пуски из таких адаптированных ЗРК более трудоемки, а дистанция эффективного поражения у них меньше по сравнению с версиями, запускаемыми с воздуха. Однако это лучше, чем ничего.

Hawk и его радар

АВТОР ФОТО,МИНОБОРОНЫ США Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk считается достаточно устаревшим, его приняли на вооружение еще в 1960-х, но в российско-украинской войне он все еще может быть эффективным, в том числе и благодаря его радарам

ЗРК Hawk за счет радиокомандного наведения и подрыва могли бы стать хорошими охотниками за дронами из глубины, чтобы нивелировать при этом их главный недостаток — долгое, порядка 40 минут, развертывание и малое количество каналов.

В последних версиях этих комплексов их радиус поражения целей составляет 40-45 км, а большие осколки при подрыве позволяют уничтожать и баллистические ракеты.

АВТОР ФОТО,КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

Два комплекса Hawk (это 12 пусковых установок) от Испании и пакет от США, которые получила Украина, — это не только огневая мощь, но и обзорные радары.

«Гепарды»

АВТОР ФОТО,ГЕНШТАБ ВСУ Десятки «Гепардов» уже работают в ВСУ

Также известно, что США выкупили 60 «Гепардов» у Иордании. Скорее всего, им понадобится капитальный ремонт, но в перспективе это четыре полка самоходных установок с РЛС.

На счету отдельных расчетов украинских «Гепардов» уже полтора десятка сбитых целей, среди которых не только беспилотники, но и крылатые ракеты.

Германия к лету 2024 года собирается произвести 300 тысяч снарядов для «Гепардов», половина из них будут с запрограммированным подрывом для более эффективной борьбы с малогабаритными целями, вроде «Шахедов».

Avenger

АВТОР ФОТО,КОМАНДОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВСУ / «МИЛИТАРНЫЙ» AN/TWQ-1 Avenger — самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия на базе «Хамви» с пулеметом и установками Stinger

Другой пример тактических средств ПВО — комплексы Avenger.

Около 20 этих комплексов уже в строю или передаются в полки, которые сейчас оснащены «Осами».

Эти машины активно применяют по крылатым ракетам за счет хорошего ночного канала и принципа «выстрелил-забыл» у «Стингеров».

Мобильные группы

АВТОР ФОТО,ГЕНШТАБ ВСУ

Развертываются и десятки экипажей мобильных групп — с турелями на пикапах, прожекторами, тепловизорами, лазерным дальномерами, комплеками мобильной связи «Старлинк», ПЗРК.

Вооружены эти группы всем, что попадается под руку, от шведских зениток Bofors до пулеметов «Максим» на турелях.

Такие экипажи «охотников на шахедов» действуют в Николаевской, Киевской, Херсонской областях и в ряде других регионов.

Однако «Шахедам» удается долетать даже до западных областей Украины.

АВТОР ФОТО,КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ Работа С-300 харьковского 302-го зенитного ракетного полка

Рассредоточение, снабжение и восстановление инфраструктуры

Украина сейчас максимально децентрализует свои системы ПВО, рассредоточивает военную инфраструктуру и производство энергии.

Противовоздушные подразделения будут получать данные с внешних радаров, постов обзора, радаров от Hawk и пунктов управления боем ПРО.

Если что-то сломается, будет уничтожено или подавлено — в действие вступят дежурные или запасные «глаза».

Где-то, где цель уйдет за радиогоризонт, ее подсветят радары «Гепардов», различных мобильных РЛС, типа шведского «Жирафа», или же она попадет визуально на планшет гражданской системы «еППО» или военных закрытых сетей.

АВТОР ФОТО,ГЕНШТАБ ВСУ

Во время движения по курсу ее будут ждать грузовики со шведскими или британскими «Бофорсами», пикапы с зенитками ЗУ-23-2 и ПЗРК или комплексы Avenger, чтобы увеличить шанс поражения.

А на подхвате будут комплексы дальнего радиуса действия.

Отдельно ведется работа по усилению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Россияне будут пытаться вывести из строя или хотя бы временно подавить западные комплексы ПВО с помощью баллистических и противорадиолокационных ракет, чтобы затем беспрепятственно наносить удары по нужным целям теми же баллистическими ракетами, а на отдельных направлениях добавлять для количества крылатые ракеты и дроны.

Пока что это российским военным не удавалось, но они продолжают попытки.

Украина продолжает перевооружение и поддерживает на плаву советское наследие, пусть даже и в виде западных ракет. Но «Буки» и С-300 по-прежнему составляют основу украинской противовоздушной системы.

АВТОР ФОТО,«МИЛИТАРНЫЙ» / UKRAINE WEAPONS TRACKER Радары малой дальности Giraffe 75 шведского производства

Эта зима, как полагают военные обозреватели, станет гонкой между российским производством и западными поставками Украине, и одновременно тестом на способность украинцев восстанавливать поврежденные объекты критической инфраструктуры.