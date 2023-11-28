Брянская Резня! Украинский «Patriot» уничтожил 5 российских самолетов за 5 минут. Сенсация от ВСУ

Не так давно спикер воздушных сил Вооружённых сил Украины, Юрий Игнат, рассказал об успешном использовании Patriot для уничтожения российской авиации. Интересно, в небе над Брянской областью России. В интервью украинским СМИ он вспомнил, как 13 мая этого года воздушные силы Украины применили Патриот, сбив несколько самолётов и вертолётов.

Короткая цитата: "Это была блестящая операция под руководством командующего воздушными силами. Благодаря нестандартным действиям подразделения ЗРК Патриот за 5 минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это, шутя, Брянская Резня. Ещё Одесса была над Чёрным морем. Был сбит ещё один Су-35. Это произошло спустя некоторое время после событий в Брянской области, и после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно. Могут комплексы Патриот - это такие возможности", - Юрий Игнат, спикер воздушных сил ВСУ, в интервью украинским СМИ.

Отвечает военный эксперт Сергей Грабский

Сергей, вот хочется уточнение. По вашему мнению, сбитие системой Патриот в небе российском нескольких самолётов и вертолётов, оно не противоречит, вот якобы, тому слову, которое украинское высшее военно-политическое руководство давало союзникам, что на территории Российской Федерации. Как я понимаю, "небо" это тоже считается. Не будут проводиться удары операции с помощью западного вооружения, либо это так не работает?



В данном случае это не работает, потому что мы же сбивали самолёты в воздухе, сбивали самолёты, которые наносили удар по объектам на территории Украины. То есть мы защищали непосредственно территорию Украины. Поэтому данное слово не может рассматриваться как необходимое и достаточное условие для использования этой техники. То есть мы защищали свою страну, мы защищали своё пространство. А где находился враг в это время? Ну, по крайней мере, они были на боевых позициях. Уничтожение врага на боевых позициях является обязанностью и законной целью для средств поражения, которые мы имеем.



Да, можно как бы дискутировать по вопросу о том, стоит ли или не стоит для нас этого вопроса, нет, но для наших западных союзников пока этот вопрос стоит на повестке дня, стоит или не стоит наносить удары по объектам противника, стационарным, который находится в глубине его территории. Для меня этот вопрос не является, как бы, спорным вопросом. Да, безусловно, мы должны это делать, но пока наши западные союзники рассматривают это понятие в контексте возможной эскалации конфликта. Хотя уже куда эскалировать дальше непонятно. Но пока мы имеем это ограничение, но оно не распространяется на действие сил противовоздушной обороны.



Кстати, само название, как в английском, так и в русском и украинском языках, противовоздушная оборона (anti-aircraft Defense), именно акцент делается на оборону. Эти виды вооружения не могут проводить наступательные операции. Конечно, если мы не говорим о S-300, S-400, которые используются россиянами в террористических целях. Но комплекс Patriot для этого не предназначен. Он предназначен исключительно для защиты территории и населения, и объектов на территории страны, которую он защищает.

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