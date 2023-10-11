MSI-DS Terrahawk Paladin для защиты от «Шахедов» передадут Украине

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи на 100 млн фунтов (около 123 млн долларов), выделяемых из Международного фонда Украины (IFU), передает в Украину дополнительное вооружение и средства противовоздушной обороны. В списке – средства для разминирования, запасные части для ремонта переданного вооружения и средства защиты критической инфраструктуры.А единственный названный конкретный образец вооружения – комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin от британской MSI. Необъявленное количество таких систем вместе с другими неназванными средствами ПВО было заказано в рамках контракта на 70 млн фунтов (около 86 млн долларов).Сама система MSI-DS Terrahawk Paladin была публично продемонстрирована только в сентябре 2022, а в обновленной версии в сентябре 2023 года. Она представляет собой уже классическое решение борьбы с дронами, когда автоматическая пушка объединяется с цифровой системой управления огнем, а также РЛС, которая отвечает за выявление целей в любых условиях.Определенным отличием комплекса является то, что он выполнен в виде платформы, которая может перевозиться на грузовике или устанавливаться стационарно.В качестве средства уничтожения целей используется 30-мм Mk44 Busmaster II, который может использовать боеприпасы с программируемым взрывом. Разработчики декларируют, что при их использовании дальность уничтожения воздушной цели до 2 км с 600-800 метров.За точность огня отвечает оптико-прицельная станция SATOS собственной разработки компании MSI, имеющей тепловизор и лазерный дальномер. Система управления огнем поддерживает автосопровождение цели. Радиолокационная компонентная MSI-DS Terrahawk Paladin включает четыре РЛС из АФАР, что позволяет вести одновременный обзор на 360 градусов.Управление системой осуществляется с выносных пультов, при этом на фото демонстрируется возможность управления комплексом только двумя лицами, один из которых отвечает за обзор целей, второй – за их уничтожение.Также MSI-DS Terrahawk Paladin включает возможность интеграции дополнительных средств уничтожения, например ракет с полуактивной лазерной наводкой типа APKWS.Таким образом, эта система, особенно в сочетании с программируемыми боеприпасами, является достаточно эффективным ответом на вопросы экономического уничтожения таких угроз, как самолето-снаряды Shahed-136.