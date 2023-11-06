Аналог «Шахеда»: Украина запустила в производство Дрон с 1000 км дальностью полета

В Украине запустили в серийное производство новый дрон-камикадзе с дальностью полета до 1000 км, который является аналогом беспилотника Shahed-136. Об этом гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал в интервью "Экономической правде".
"Укроборонпром" – вотчина выходцев из советской эпохи или, как их еще называют, "дедов". Они занимают десятки лет руководящие должности на государственных заводах. Кто всю жизнь честно выполняет свою работу, а кого-то ловили за руку на коррупционных схемах.
У каждого из директоров есть свои интересы. Отдельные из них настолько влиятельны, что пережили всех одиннадцать руководителей концерна и еще умудрялись вступать с ними в открытые конфликты.
Найти общий язык и организовать работу всех этих руководителей выпало 31-летнему Герману Сметанину, который в июне стал генеральным директором "Укроборонпрома", заменив Юрия Гусева. Его приход – часть крупных кадровых перестановок в оборонной промышленности.
Словосочетание "промышленный национализм" и "собственное производство оружия" стали звучать гораздо чаще представителей власти. Понимая изменяющуюся природу западной поддержки, власти поставили задачу кратно нарастить выпуск вооружения, и "Укроборонпром" будет играть в этом ключевую роль.
Не случайно и главное отличие Сметанина от своих предшественников – он совершенно "человек по производству".
Сметанин работал на украинских танковых заводах с 2014 года. После 9 лет работы над развитием танковой армии и достаточно быстрого карьерного роста он получил новый вызов – запустить невиданный за годы независимости конвейер производства оружия, "вычистить" ужасную коррупционную репутацию концерна и превратить его в современную холдинговую компанию.
Как именно это будет делать и что уже удалось?
О назначении, задачах от Зеленского и перевыполнении планов
— За последние 9 лет вы успели поработать на пяти должностях в четырех разных бронетанковых предприятиях. Почему вы так часто меняли место работы?
— Коллеги видели, что я могу работать лучше и брать на себя больше ответственности. Но на руководящих должностях, например, уже находились компетентные люди. Потому я шел на другое предприятие, где такие специалисты нужны.
Если было предложение идти на повышение, выполнять более сложные задачи, попробовать себя в новой роли, то я его принимал. Это нормально для любого человека. Но я всегда оставался в отрасли.
- Назовите ваши главные достижения за время работы на производстве.
- Первое - разработка бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев" на базе Т-72. Это стало поводом для повышения меня из главного конструктора до главного инженера. На этом же предприятии через год мы освоили капитальный ремонт танков Т-64 со всей технической документацией. Также освоили капитальный ремонт Т-72 и производство БРЭМ на базе Т-55.
Уже на другом предприятии выпуск товарной продукции за год моего руководства вырос с 600 млн. грн. до 1,2 млрд. грн. Мы произвели вдвое больше танковых двигателей, начали производить гусеничные ленты для БМП-2. На еще одном предприятии была произведена первая в Украине модернизация Т-64 в командирский танк
.
Все это разные проекты. Всеми ими горжусь. БРЕМ "Лев" создан на базе танка Т-72
— Как вы стали директором "Укроборонпрома" и кто вас порекомендовал? Вас ведь не по конкурсу выбирали.
— Да, во время военного положения конкурсы отменили. Первым, с кем я проходил собеседование, был наш министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, потому что это его компетенция. Потом был еще ряд собеседований, в том числе с президентом.
— Это была ваша первая встреча с Зеленским?
– Нет. Раньше я вел проект, который был в сфере внимания первого лица.
– Какие он вам поставил задачи?
— Реформирование концерна, борьба с коррупцией и самое главное – наращивание производства техники и вооружения, в том числе по стандартам НАТО. — Кто утверждает план производства "Укроборонпрома"?
— У нас заключены с Министерством обороны контракты с четкими графиками поставки. А Минобороны получает запрос от Генерального штаба, точно знающего, что сейчас нужно ВСУ. Наш первый приоритет – боеприпасы, второй – беспилотники, третий – бронетехника. Ну и, конечно, ПТРК и ПВО.
– Вам удается выполнять план производства?
– Да. Более того, сейчас мы готовы производить еще большее вооружение, поэтому ожидаем новых контрактов. Если говорить об объемах, то за три квартала мы увеличили выпуск продукции на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я думаю, в четвертом квартале эта цифра будет больше.
Про "украинские шахеды", дроны и ракету "Сапсан"
— Прошлое руководство рассказывало, что "Укроборонпром" разрабатывает беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров. Есть даже данные, что он где-то уже летал и взрывался. Но информации настолько мало, что люди начали сомневаться в его существовании. Скажите, производится ли этот беспилотник серийно?
- Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны заказывают. Это же здорово!
- Это аналог иранских "шахедов"?
- В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.
— Каков рекорд по дальности боевого вылета среди ваших беспилотников?
– Приблизительно 1000 километров.
— Вы освоили производство маленьких FPV-дронов?
— FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается. — "Укроборонпром" сейчас наращивает производство боеприпасов. Насколько долго мы можем увеличивать объемы производства и не упремся ли мы в определенный "потолок" наших возможностей?
— Этот вопрос очень чувствительный. Если я скажу, что у нас, например, есть дефицит какого-то компонента, который производится только в нескольких странах, Россия будет создавать нам проблемы. Ее представители придут туда с пятью чемоданами и скажут "мы выкупаем все до 2048 года". Тогда у нас не будет этого компонента. Не нужно подсказывать врагу.
Что могу сказать – мы успешно производим в сотрудничестве с иностранными партнерами минометные мины, артиллерийские и танковые снаряды. Наши производственные мощности расположены не только на территории Украины, но и за ее пределами.
— В прошлом году Минобороны заказало мало отечественных снарядов, поэтому их и производили немного. Сейчас Минобороны снабжает вас заказом на боеприпасы?
— Мы наращиваем производство и уже сейчас готовы производить больше, чем предусмотрено действующими контрактами. Ожидаем новые заказы. Между Минобороны и Минстратегпромом достигнута договоренность, что в первую очередь будут контрактоваться мощности именно украинских предприятий, поэтому, думаю, это вопрос в ближайшее время.
— С 2014 года тянется история со строительством патронного завода. Разные политики обещали, но за 9 лет ничего не было выстроено. Осваивает ли сейчас "Укроборонпром" производство патронов?
— В Украине производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооруженных Сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в нынешнем году. Часть этих денег пойдет на развитие возможностей производства патронов.
— Ранее собеседники ЭП в правительстве говорили, что прошлого директора "Укроборонпрома" заставили уйти, в частности, из-за проблем с ракетной программой. Вы уже знаете, что делать, чтобы украинские ракеты Сапсан успели на решающую битву?
- Скажу все. Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят у*бать по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу. — Насколько ощутим дефицит работников на предприятиях "Укроборонпрома"?
– Помню, когда я был на конкурсах директоров, приходили очень серьезные люди, зубры, монстры. Приносили стратегии развития предприятий. А сейчас приходит 10 человек, из которых только половина чем-то занималась в отрасли. Возможно, выехали профессионалы, а может боятся – но поэтому у нас значительный дефицит управленцев.
На самих предприятиях дефицит рабочих тоже есть. Каждый месяц нужно делать больше, потому и людей каждый месяц нужно набирать больше. Если мы вам скажем, что дефицита кадров нет, значит, у нас нет роста производства.
— До 24 февраля 2022 года у "Укроборонпрома" был портфель экспортных контрактов на сотни миллионов долларов. Что сейчас с ними?
- Наши экспортные контракты остаются в силе, никто их не отменяет. По некоторым из них уже были внесены авансы. После войны, как только мы сформируем резервы украинской армии и других ведомств, мы сможем возобновить выполнение этих договоров.
Мы от них не отказываемся, просто такое понятие как форс-мажор, и это понимают наши клиенты. Сегодня техника "Укроборонпрома" за границу не продается. Все идет на нужды ВСУ.
О корпоратизации, наблюдательных советах на заводах и коррупции
— Многие из отрасли считают, что "Укроборонпром" вообще не должен существовать, ведь он со времен Януковича был игрушкой для "распила" денег и якобы мешает военным предприятиям раскрыть свой потенциал. Зачем вообще сегодня нужен "Укроборонпром" и зачем собирать весь ОПК под одной крышей?
- Во время войны контроль и координация в ОПК – прямая необходимость. К примеру, Минобороны дает заказ на поставку какой-то продукции. Генштаб говорит, что нужно его отдать завтра. А директор предприятия говорит: "Я на завтра не могу сделать, у меня мощности загружены". И мы смотрим, может ли другой завод поставить эту продукцию или как-то иначе закрыть потребность.
Из 10 тысяч новых снарядов следует отстреливать 40 штук для испытания партии. Я говорю директору: у вас на складе лежит 2 тысячи, их нужно срочно отправить на фронт. А директор говорит: "Если я сейчас отгружу две тысячи, то все равно придется из них 40 штук отстрелять. Тогда у меня баланс не сойдется". И мы вместе находим, как этот баланс возвести.
То есть отдельные руководители предприятий видят ситуацию только на своем заводе и думают, что у них все нормально, забывая о глобальных вызовах.
Существование государственного оборонного холдинга – это нормальная практика в этом мире. Единственный момент, на который нам следует обратить внимание, это качественное корпоративное управление. - Сейчас проходит корпоратизация "Укроборонпрома". Скажите кратко, что это даст?
- Мир работает так: есть завод, входящий в холдинг. Холдинг создает для них единые стандарты и процедуры, систематизирует их – аудиторские отчеты, наблюдательные советы, портфели заказов. При этом у каждого завода есть директор, а у директора – свой наблюдательный совет, который контролирует его каждый день.
У нас же есть государственное предприятие, а у него есть директор. А кто контролирует директора? "Укроборонпром". А кто такой "Укроборонпром"? Мы как один большой непонятный наблюдательный совет.
Сейчас мы работаем над переходом к цивилизованным стандартам. 28 наших предприятий уже превращено в хозяйственные общества, еще 7 находятся в состоянии трансформации. Большое достижение последних месяцев – создание на месте государственного концерна "Укроборонпром" акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" и выпуск его акций, находящихся в собственности государства.
И это не просто поменять таблички. Концерн не имел возможности создавать совместные предприятия с западными партнерами или обмениваться технологиями. И появление совместного предприятия с немецким Rheinmetall стало возможным только после превращения "Укроборонпрома" в акционерное общество.
— Когда сформируют новые наблюдательные советы на предприятиях?
— Сейчас идет процесс формирования наблюдательных советов в "Укроборонпроме" и на его предприятиях. Как руководитель общества я не принимаю в нем непосредственного участия. Относительно "Укроборонпрома" это должен делать Кабинет министров, по конкретным предприятиям – новоизбранный наблюдательный совет концерна.
То есть создание наблюдательных советов на предприятиях станет следующим шагом после формирования наблюдательного совета "Укроборонпрома". Надеемся, что до конца года они будут избраны.
— Возможно ли привлечение иностранных специалистов в наблюдательные советы?
— Если иностранец желает принять участие в конкурсе и будет соответствовать критериям, устанавливаемым законодательством, его кандидатура будет рассмотрена. Не менее трети наблюдательного совета должны составлять независимые члены. Однако следует учитывать, что, согласно закону
, иностранец не может стать независимым членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", только представителем государства.
— На презентации антикоррупционной стратегии вы обещали посадки и задержания на ваших предприятиях. Или они уже начались?
— То, что могу сейчас рассказать: на двух наших предприятиях были отстранены руководители и проведены обыски. На их место назначили исполняющих обязанности, продолжаются следственные действия. — Исторически у "Укроборонпрома" очень плохая репутация относительно коррупции. Какими аргументами вы убедите ваших потенциальных партнеров и украинцев, что эпоха "распилов" осталась в прошлом?
— У нас три главных коррупционных риска: первый – когда кто-то берет средства за назначение директора предприятия, второй – когда руководители заводов что-то закупают по завышенным ценам, третье – когда менеджеры сдают в аренду за 1000 гривен то, что можно сдать условно за 10000 гривен.
По назначению. Мы возобновили и усовершенствовали конкурсный подбор кандидатов для руководителей предприятий. На последнем присутствовало четверо представителей иностранных посольств.
Как это происходит? К нам приходят несколько десятков кандидатов. Наши кадровики выбирают из них 10 самых профессиональных и образованных. Потом садится за стол людей наверняка двадцать: Кабмин, Минэкономики, Минстратегпром, иностранные дипломаты. Приходит кандидат и ему начинают задавать вопросы.
Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) и StateWatch смотрят, чтобы у него не было "левых" фирм, коррупционных рисков. В итоге из десяти кандидатов покидают двоих. И потом уже во время личного собеседования я выбираю, кто из них больше подходит.
По закупкам. Мы мониторим все самые большие закупки на предприятиях, чтобы не было такого, что принтер покупают по цене джипа. Мы активно возвращаем покупки в систему Prozorro, хотя эта практика была приостановлена с началом полномасштабного вторжения. К примеру, мы совместно проводим закупку электроэнергии и газа для предприятий. Благодаря этому уже удалось сэкономить около 50 миллионов гривен. Также проводим тендеры на услуги и товары невоенного назначения.
И по поводу злоупотреблений в использовании имущества. Мы разрабатываем политику, что при продаже или аренде имущества должна быть независимая оценка, которая определит стартовую цену. А затем все эти сделки будут проводить через Prozorro Sale.
Все, что нам рекомендовали НАПК, НАКО, StateWatch – мы все учли в нашей стратегии. Вскоре отчитаемся, как мы все это внедряем и используем. Возможно, кто-то будет искать скважины. Но наша задача не только искать где-то кто-то ворует, а сделать систему такой, чтобы украсть в принципе не было возможности.
Богдан Мирошниченко, Дмитрий Денков, "Экономическая правда"