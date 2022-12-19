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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Декабрь » 19 » 12:05:26

Атака дронов на Киев 19 декабря. Сколько "шахедов" сбили и какие масштабы разрушений?

Вчера, 12:05:26 604 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Атака дронов на Киев 19 декабря. Сколько

Российские оккупанты ночью 19 декабря атаковали Киев и область иранскими дронами Shahed. Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

По его данным, за время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Украинские силы обороны уничтожили 18 дронов.

Глава КМВА говорит, что обошлось без пострадавших. Однако в Соломенском районе обломками повредило проезжую часть.
 
Кроме того, изуродована многоэтажка в Шевченковском районе. Там повреждены окна.
 
"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия", — добавил Сергей Попко.

Атака Украины россиянами 19 декабря

Ночью 19 декабря Россия атаковала дронами Киев и область.
 
В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области. Прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
 
Кроме того, Россия ночью атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе (два удалось сбить), тяжелой артиллерией и "Градами".
 
В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".
 
А утром 19 декабря оккупанты обстреляли Херсон.
Тэги: Дроны, shahed, Киев, война в Украине
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