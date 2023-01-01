В Новый год Россия нанесли по Киеву удар 30 дронами Shahed: все были сбиты

Воздушная тревога по всей Украине была объявлена после 00:30 по киевскому времени. Пока в Киеве более 4 часов ревели сирены, некоторые жители города кричали со своих балконов «Слава Украине! Слава героям!», сообщил Reuters со ссылкой на очевидцев.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 1 января украинская армия сбила 45 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. В сообщении не говорится, в каких регионах были сбиты беспилотники, однако уточняется, что 13 из них были сбиты 31 декабря, а 32 – уже 1 января. Рано утром Киевская городская военная администрация сообщала в Telegram, что силы ПВО уничтожили 32 воздушных цели. Получается, что атаке подвергся только Киев.

Начальник киевской полиции Андрей Небытов опубликовал в Telegram фотографию, на которой изображен беспилотник, сбитый при нападении на украинскую столицу. На нем надпись на русском языке «С Новым годом».

Осколки сбитых снарядов нанесли минимальный ущерб центру столицы. По предварительным данным, раненых и пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях.

Это был второй массированный воздушный удар по Украине за сутки. Первый был нанесен днем.

Всего 31 декабря, по данным Генштаба ВСУ, Россия осуществила 31 ракетный, 12 авиационных обстрелов, а также 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, сообщили украинские военные. Известно об одном погибшем. Все запущенные Россией в последний день года 13 иранских ударных беспилотников были уничтожены, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночного обстрела окраины города Шебекино были повреждены дома, но обошлось без жертв. Российские государственные СМИ также сообщили о многочисленных ударах ВСУ по ДНР и ЛНР. По данным агентства РИА Новости, при обстреле больницы в Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря погибли шесть человек.

Контекст: В новогоднем обращении Владимир Путин дал понять, что война будет продолжена: «Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины!».

Атаки по гражданской инфраструктуре занимают центральное место в военной стратегии Кремля, которая направлена ​​на уничтожение критически важных объектов инфраструктуры и подрыв морального духа украинцев.

В Новый год Россия нанесла по Киеву удар десятками дронов. В новогоднюю ночь над Киевом были сбиты более 30 иранских беспилотников.