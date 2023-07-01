Ракетные удары по Украине и налёты дронами-камикадзе Shahed. Статистика за июнь 2023

ПВО Украины сбила 157 ракет и 166 дронов-камикадзе Shahed-136.

Детальнее по номенклатуре и не только.

В течение месяца было применено и уничтожено ракет следующих типов:

133/123 - Х-101/555

21/16 – КРМБ «Калибр»

12/12 - Искандер-М/К

9/6 - Х-47М2

18/0 - Х-22

Всего: 193/157

В целом, отмечается высокий процент сбития крылатых ракет. В случае с Х-101/555 это более 90%.

В свою очередь, российские оккупанты запускали ракеты Х-22, сбитие которых под силу только ЗРК Patriot и SAMP/T по районам, которые не прикрыты данными комплексами, в связи с чем данный тип ракет и подпортил общую статистику перехватов. Но этот случай, когда исключение подтверждает правило.

В целом, россияне не снизили интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем, но нарастили использование Х-22 в 3 с лишним раза.

Всё это указывает на то, что накопленного БК и внутреннего производства им пока хватает для того, чтобы держать темп обстрелов начатый 28 апреля.

Сокращение применения Shahed-136

Что же до дронов-камикадзе, то интенсивность их применения снизилась в 2 раза - 197/166. В мае этот показатель составил 413/377. Из этого можно сделать несколько осторожных выводов, ведь такой обвал это не минус 10% или 20%, а нечто куда более серьёзное.

С учётом всего выше озвученного, думаю, июль будет показательным относительно того, что из себя представляет нынешний российский ракетный ресурс. А так же, мы получим ответ относительно причин разительного сокращения применения Shahed-136.

Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", а так же Злой одессит по совместительству.

За июнь российские оккупанты совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры по Украине и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.