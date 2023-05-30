Москву атаковали дроны схемы «Утка». Что это за беспилотники?

Среди беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, есть новая модель — ранее она не использовалась ВСУ. По данным SHOT, это аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6.
Как нам сообщили, это новые дроны самолётного типа с аэродинамической схемой "утка"
. Такие беспилотники использовались при атаке на Краснодар 26 мая.
Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин:
«Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой «утка» — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать».
Такие дроны оснащены двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла не менее четырех метров. Могут лететь на дальность дальность 1000 километров. Стоимость - $30-200 тыс.