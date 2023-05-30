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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Май » 30 » 08:34:10
 

Москву атаковали дроны схемы «Утка». Что это за беспилотники?

Вчера, 08:42:10 783 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Москву атаковали дроны схемы «Утка». Что это за беспилотники?

Среди беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, есть новая модель — ранее она не использовалась ВСУ. По данным SHOT, это аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6.

Как нам сообщили, это новые дроны самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Такие беспилотники использовались при атаке на Краснодар 26 мая.

​​​​​Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин:

«Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой «утка» — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать».

 
Такие дроны оснащены двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла не менее четырех метров. Могут лететь на дальность дальность 1000 километров. Стоимость - $30-200 тыс.
Тэги: война в Украине, москва, Дроны, shahed
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