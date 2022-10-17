17 октября Киев атаковали дроны-камикадзе «Шахид»: ФОТО и ВИДЕО

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Утром 17 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Из-за атаки произошел взрыв в одном из жилых домов на улице Жилянской в Киеве. Там идет поисково-спасательная операция.

Сколько человек погибли и пострадали в результате атаки

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 12:00 17 октября российская атака унесла жизни 1 человека – тело женщины обнаружили под завалами разрушенного дома. Еще 4 человека получили травмы. Однако под завалами еще находится не менее 1 человека, поэтому поиски продолжаются.

Атака дронами-камикадзе по столице: все, что известно

Утро м 17 октября в Киеве прогремели взрывы в Шевченковском районе.

м 17 октября в Киеве прогремели взрывы в Шевченковском районе. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе типа «Шахид».

Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные подразделения.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что работают силы ПВО.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами. На какой период детей отправили на онлайн-обучение – неизвестно.

После утренней атаки на Киев в столице перекрыли движение по нескольким улицам. Власти Киева попросили не выезжать в город без надобности.

На атаку Киева уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.

Глава ОП Андрей Ермак из-за атаки Киева отметил, что Украине нужно больше систем ПВО. Важно, чтобы их предоставили нашему государству как можно скорее.

Несмотря на атаку, в "Укрзализныця" отметили, что все поезда будут прибывать и отправляться согласно графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами.

Кстати, посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы. Кольцевая электричка будет продолжать движение по городу четко по расписанию.

В 9:31 стало известно об окончании воздушной тревоги. Жители города через 3 часа смогли покинуть укрытие, однако в КГГА предупредили о возможной повторной опасности.

Враг обстрелял Киев: смотрите видео

По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Также продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.