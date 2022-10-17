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17 октября Киев атаковали дроны-камикадзе «Шахид»: ФОТО и ВИДЕО

Сегодня, 12:18:44 165 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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17 октября Киев атаковали дроны-камикадзе «Шахид»: ФОТО и ВИДЕО

Утром 17 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Из-за атаки произошел взрыв в одном из жилых домов на улице Жилянской в Киеве. Там идет поисково-спасательная операция.

Сколько человек погибли и пострадали в результате атаки

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 12:00 17 октября российская атака унесла жизни 1 человека – тело женщины обнаружили под завалами разрушенного дома. Еще 4 человека получили травмы. Однако под завалами еще находится не менее 1 человека, поэтому поиски продолжаются.

По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Также продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.

Атака дронами-камикадзе по столице: все, что известно

  • Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы в Шевченковском районе.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе типа «Шахид».
  • Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные подразделения.
  • Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что работают силы ПВО.
  • В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами. На какой период детей отправили на онлайн-обучение – неизвестно.
  • После утренней атаки на Киев в столице перекрыли движение по нескольким улицам. Власти Киева попросили не выезжать в город без надобности.
  • На атаку Киева уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.
  • Глава ОП Андрей Ермак из-за атаки Киева отметил, что Украине нужно больше систем ПВО. Важно, чтобы их предоставили нашему государству как можно скорее.
  • Несмотря на атаку, в "Укрзализныця" отметили, что все поезда будут прибывать и отправляться согласно графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами.
  • Кстати, посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы. Кольцевая электричка будет продолжать движение по городу четко по расписанию.
  • В 9:31 стало известно об окончании воздушной тревоги. Жители города через 3 часа смогли покинуть укрытие, однако в КГГА предупредили о возможной повторной опасности.

Атака дронами-камикадзе по Киеву
Атака дронами-камикадзе по Киеву
Атака дронами-камикадзе по Киеву
Атака дронами-камикадзе по Киеву

Враг обстрелял Киев: смотрите видео

 
Тэги: Дроны, война в Украине, терракт, Киев
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