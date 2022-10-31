Массированная ракетная атака 31 октября: где атаковала Россия и какие последствия обстрелов

Утром 31 октября во время воздушной тревоги в Киевской, Винницкой и Полтавской областях были слышны взрывы. Это результат работы сил ПВО. В то же время оккупанты атакуют Харьковскую область и Запорожье. Работу ПВО подтвердили главы ОВА. Однако воздушная тревога по состоянию на 8:00 продолжается по всей стране.
Ситуация в регионах
Киевская область
Глава ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО на территории области и призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В то же время, по данным Суспільного, около 8:05 прогремели взрывы и в Киеве. Вероятно, там также сработало ПВО.
Мониторинговые группы сообщают о возможном попадании на территории области. Однако официальной информации нет.
Также есть сообщения о повторной работе ПВО в Киевской области около 8:15. В то же время в Киеве сообщают о перебоях со светом.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил перебои со светом и отметил, что в столице есть проблемы и с водоснабжением после вражеских обстрелов.
Начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в результате ракетного удара по энергообъекту есть пострадавшие.
Винницкая область
В Винницкой области также прогремели взрывы. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области сработало ПВО и также призвал граждан находиться в укрытиях.
Позже руководитель ОВА сообщил, что сбитая российская ракета, к сожалению, упала на гражданские объекты. Есть разрушения, однако жертв или пострадавших нет. На месте работают спасатели.
Полтавская область
Кроме того, взрывы слышали и жители Полтавской области. Глава ОВА Дмитрий Лунин также сообщил об успешной работе сил противовоздушной обороны.
Харьковская область
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне наносят ракетные удары по Харьковской области. В частности, захватчики атаковали и областной центр. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил 2 прилета по городу по состоянию на 8:18.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что россияне атаковали Харьковский и Чугуевский районы области. Вероятно, враг применил ракеты С-300, выпущенные из Белгородской области.
Повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется, – сообщил глава ОВА.
Черкасская область
Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры на территории Черкасской области. Глава ОВА Игорь Табунец сообщил, что часть области осталась без электроснабжения после вражеской атаки. На месте атаки работают аварийные службы.
Запорожье
Серия взрывов раздалась и в Запорожье. Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что враг атаковал критическую инфраструктуру. Поэтому часть города обесточена.
Информацию о масштабах разрушений и пострадавших уточняют.
Кировоградская область
Также взрывы прогремели и в Кировоградской области. Руководитель ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне атаковали энергетический объект в районе Светловодска. По предварительным данным, жертв нет. На месте атаки возник пожар.
Львовская область
Взрывы во время массированной ракетной атаки раздались и во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил об успешной работе ПВО.
Глава военной администрации не уточнил количество сбитых ракет и пообещал рассказать детали впоследствии.
Буковина
Впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксирован ракетный удар по территории Черновицкой области. Глава ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру области.
Хмельницкая область
Глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что на территории Хмельницкой области зафиксировано падение обломков вражеских ракет. В результате есть разрушение гражданского объекта.
По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают спасатели.
Волынь
В сети распространили информацию о якобы сбитии на Волыни 3 ракет, летевших из Беларуси. Глава ОВА Юрий Погуляйко опроверг эту информацию и отметил, что по состоянию на 9.40 на территории области спокойно.
Днепропетровская область
Оккупанты нанесли ракетные удары по энергетическим объектам в Днепре и Павлограде. Председатель ОВА Валентин Резниченко сообщил, что разрушения на местах попадания серьезные. На месте работают все службы.
Количество сбитых ракет и последствия обстрелов
Силы ПВО сбили 44 из 50 выпущенных Россией ракет. Оккупанты атаковали ракетами Х-101 и Х-555, выпущенными из стратегической авиации из района Каспийского моря.
44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности:
воздушного командования "Центр" – 18,
воздушного командования "Юг" – 12,
воздушного командование "Восток" – 9,
воздушного командования "Запад" – 5,
Однако попадания ракет привели к тому, что в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии.
Также Укрзализныця сообщила о задержке поездов рейсами Киев – Ужгород, Киев – Краматорск, Киев – Днепр. Однако 80% поездов курсируют по графику.
Важно! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам, энергообъектам и другим гражданским объектам. Предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки враждебных целей после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.
Важно – ситуация на фронте по состоянию на 31 октября: смотрите видео