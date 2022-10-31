Массированная ракетная атака 31 октября: где атаковала Россия и какие последствия обстрелов

Важно! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам, энергообъектам и другим гражданским объектам. Предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки враждебных целей после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.