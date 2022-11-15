Массовый ракетный удар по городам Украины 15 ноября. Карта ракетного обстрела

"Они превзошли 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты. Сегодня была самая массированная атака с начала Российско-Украинской войны".

Киев — попадания в жилые дома, город и область частично без электроснабжения, введены экстренные отключения;

Житомир — две ракеты попали в объект критической инфраструктуры, город обесточен;

Львов — был прилет, электричества нет в части города, мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию;

Ровно — прилет по объекту инфраструктуры, перебои со светом;

Винниччина — несколько прилетов по инфраструктуре;

Черкащина — работало ПВО;

Кривой Рог — попал под ракетную атаку;

Одесская область — частично без света;

Волынская область — подтвержден прилет в Ковеле по объекту энергетической инфраструктуры, частично нет света;

Хмельницкая область — два прилета, регион частично обесточен;

Ивано-Франковская область — были звуки взрывов, пишут о проблемах со светом и водой;

Полтавская область — есть попадание в Кременчуге;

Харьков — несколько прилетов, город без света, остановлено метро;

Сумы и область — из-за прилетов ввели экстренное отключение электроэнергии;

Тернопольщина — работало ПВО;

Кировоградская область — два прилета по энергетической инфраструктуре;

​​​Черниговская область — работало ПВО. Видео из Киева

Угроза обстрела до сих пор остаётся. Угроза обстрела до сих пор остаётся. "85 ракетных ударов врага по Украине. Впереди может быть ещё около 20 ударов. Сегодня берегите себя", — сообщил Зеленский. ​​ Карта ракетного обстрела Предварительная информация о последствиях массированного ракетного обстрела территории Украины:​​

Эксперты предупреждали про ракетные удары

Военные эксперты предупреждали о том, что после потери Херсона Россия начнет ракетно-бомбовые удары по украинской энергетической инфраструктуре и сетям. Об этом в интервью «Агенству» говорил один из самых авторитетных OSINT-исследователей, глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка. При этом, он не считает, что новые бомбардировки продлятся долго — по его мнению, у Москвы сейчас нет возможностей для этого.

70 ракет сбили

Террористы выпустили по Украине больше 90 ракет. Украинские ПВО сбили 70. Повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры, — об этом сообщил заместитель директора офиса президента Кирило Тимошенко.

Из-за ракетного обстрела Россией около 500 шахтеров застряли под землей в Кривом Роге. На данный момент сотрудники ГСЧС уже приступили к их эвакуации.

Сегодня 15 ноября, после того, как Украина в очередной раз отказала России в переговорах, а президент Владимир Зеленский обнародовал мирный план завершения войны, Путин в истерике отдал приказ ударить по мирным городам Украины.Всего, РФ выпустила по территории Украины около 100 ракет Х-101 и Х-555. Выпущено около 80, ещё 20 летит, — заявил спикер воздушных сил ВСУ.