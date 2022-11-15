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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 15 » 18:52:48

Массовый ракетный удар по городам Украины 15 ноября. Карта ракетного обстрела

Сегодня, 18:52:20 234 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Массовый ракетный удар по городам Украины 15 ноября. Карта ракетного обстрела

Сегодня 15 ноября, после того, как Украина в очередной раз отказала России в переговорах, а президент Владимир Зеленский обнародовал мирный план завершения войны, Путин в истерике отдал приказ ударить по мирным городам Украины.

Всего, РФ выпустила по территории Украины около 100 ракет Х-101 и Х-555. Выпущено около 80, ещё 20 летит, — заявил спикер воздушных сил ВСУ.

"Они превзошли 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты. Сегодня была самая массированная атака с начала Российско-Украинской войны".

 
Предварительная информация о последствиях массированного ракетного обстрела территории Украины:
  • Киев — попадания в жилые дома, город и область частично без электроснабжения, введены экстренные отключения;
  • Житомир — две ракеты попали в объект критической инфраструктуры, город обесточен;
  • Львов — был прилет, электричества нет в части города, мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию;
  • Ровно — прилет по объекту инфраструктуры, перебои со светом;
  • Винниччина — несколько прилетов по инфраструктуре;
  • Черкащина — работало ПВО;
  • Кривой Рог — попал под ракетную атаку;
  • Одесская область — частично без света;
  • Волынская область — подтвержден прилет в Ковеле по объекту энергетической инфраструктуры, частично нет света;
  • Хмельницкая область — два прилета, регион частично обесточен;
  • Ивано-Франковская область — были звуки взрывов, пишут о проблемах со светом и водой;
  • Полтавская область — есть попадание в Кременчуге;
  • Харьков — несколько прилетов, город без света, остановлено метро;
  • Сумы и область — из-за прилетов ввели экстренное отключение электроэнергии;
  • Тернопольщина — работало ПВО;
  • Кировоградская область — два прилета по энергетической инфраструктуре;
  • ​​​Черниговская область — работало ПВО.
 

Видео из Киева 


Угроза обстрела до сих пор остаётся.
"85 ракетных ударов врага по Украине. Впереди может быть ещё около 20 ударов. Сегодня берегите себя", — сообщил Зеленский.
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Карта ракетного обстрела

Карта ракетного обстрела.

Эксперты предупреждали про ракетные удары 

Военные эксперты предупреждали о том, что после потери Херсона Россия начнет ракетно-бомбовые удары по украинской энергетической инфраструктуре и сетям. Об этом в интервью «Агенству» говорил один из самых авторитетных OSINT-исследователей, глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка. При этом, он не считает, что новые бомбардировки продлятся долго — по его мнению, у Москвы сейчас нет возможностей для этого.

70 ракет сбили

Террористы выпустили по Украине больше 90 ракет. Украинские ПВО сбили 70. Повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры, — об этом сообщил заместитель директора офиса президента Кирило Тимошенко.
 
Из-за ракетного обстрела Россией около 500 шахтеров застряли под землей в Кривом Роге. На данный момент сотрудники ГСЧС уже приступили к их эвакуации.
Тэги: ракетный удар, война в Украине, россия
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