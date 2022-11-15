Массовый ракетный удар по городам Украины 15 ноября. Карта ракетного обстрела

Сегодня 15 ноября, после того, как Украина в очередной раз отказала России в переговорах, а президент Владимир Зеленский обнародовал мирный план завершения войны, Путин в истерике отдал приказ ударить по мирным городам Украины.
Всего, РФ выпустила по территории Украины около 100 ракет Х-101 и Х-555. Выпущено около 80, ещё 20 летит, — заявил спикер воздушных сил ВСУ.
"Они превзошли 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты. Сегодня была самая массированная атака с начала Российско-Украинской войны".
Предварительная информация о последствиях массированного ракетного обстрела территории Украины:
Киев — попадания в жилые дома, город и область частично без электроснабжения, введены экстренные отключения;
Житомир — две ракеты попали в объект критической инфраструктуры, город обесточен;
Львов — был прилет, электричества нет в части города, мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию;
Ровно — прилет по объекту инфраструктуры, перебои со светом;
Винниччина — несколько прилетов по инфраструктуре;
Черкащина — работало ПВО;
Кривой Рог — попал под ракетную атаку;
Одесская область — частично без света;
Волынская область — подтвержден прилет в Ковеле по объекту энергетической инфраструктуры, частично нет света;
Хмельницкая область — два прилета, регион частично обесточен;
Ивано-Франковская область — были звуки взрывов, пишут о проблемах со светом и водой;
Полтавская область — есть попадание в Кременчуге;
Харьков — несколько прилетов, город без света, остановлено метро;
Сумы и область — из-за прилетов ввели экстренное отключение электроэнергии;
Тернопольщина — работало ПВО;
Кировоградская область — два прилета по энергетической инфраструктуре;
Черниговская область — работало ПВО.
Видео из Киева
Угроза обстрела до сих пор остаётся.
"85 ракетных ударов врага по Украине. Впереди может быть ещё около 20 ударов. Сегодня берегите себя", — сообщил Зеленский.
Карта ракетного обстрела
Эксперты предупреждали про ракетные удары
Военные эксперты предупреждали о том, что после потери Херсона Россия начнет ракетно-бомбовые удары по украинской энергетической инфраструктуре и сетям. Об этом в интервью «Агенству» говорил один из самых авторитетных OSINT-исследователей, глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка. При этом, он не считает, что новые бомбардировки продлятся долго — по его мнению, у Москвы сейчас нет возможностей для этого.
70 ракет сбили
Террористы выпустили по Украине больше 90 ракет. Украинские ПВО сбили 70. Повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры, — об этом сообщил заместитель директора офиса президента Кирило Тимошенко.
Из-за ракетного обстрела Россией около 500 шахтеров застряли под землей в Кривом Роге. На данный момент сотрудники ГСЧС уже приступили к их эвакуации.