10 октября ракетная атака по всей Украине: в Киеве погибли 8 человек, взрывы прогремели во многих областях — онлайн

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Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно серии ракетных ударов подверглись и многие другие области Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил один из «прилетов» в центральном Шевченковском районе города, а также атаку на объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах Киева.









По предварительным данным, одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Известно о 8 погибших и 24 раненых в центре столицы.

Также известно о ракетных ударах по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях. Во многих из них сработала ПВО, последствия обстрелов уточняются.





Ракетные удары РФ по Киеву и городам Украины 10 октября: подробности и последствия онлайн

11:05 Что известно о последствиях ракетной атаки в областях Украины:

Киевская область: практически по всей Киевской области работает ПВО, есть сбитые ракеты, зафиксированы «прилеты» по частному сектору в двух громадах — глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Над Бучанской городской территориальной громадой сбито 6 российских ракет, повреждений инфраструктуры нет, жертвы отсутствуют (мэр Бучи Анатолий Федорук).

Одесская область: силы ПВО сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе. «Опасность с воздуха все еще сохраняется, идет боевая работа», — глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Хмельницкая область: город Хмельницкий временно без электроснабжения из-за российских обстрелов, поврежден один из объектов критической инфраструктуры областного центра — мэр Александр Симчишин.

Сумская область: есть перебои со светом, местами с водоснабжением, в Конотопе «прилет» двух ракет по объекту инфраструктуры — глава ОВА Дмитрий Живицкий. Есть раненые.

Львовская область: по области выпустили 15 ракет, во Львове взрыв на объекте критической инфраструктуры, Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город. Часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров — мэр Андрей Садовый.

Харьковская область: три удара по Харькову. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры в городе перебои со светом и водой. Харьковский метрополитен приостановил перевозку пассажиров, все станции работают в режиме укрытия — мэр Игорь Терехов. В Первомайском Харьковской области отключена электроэнергия и водоснабжение, сообщил городской голова Николай Бакшеев.

Днепропетровская область: ракетные удары по Кривому Рогу и Днепру. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о массированной ракетной атаке по области, в результате которой есть погибшие и раненые.

Житомирская область: удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области, часть потребителей переведена на резервные источники питания — глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

10:54 Последствия удара у одного из столичных бизнес-центров

10:49 Тысячи киевлян снова нашли укрытие в метро, движение поездов метрополитена в Киеве приостановлено на всех линиях

Подземные станции работают как укрытие. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

10:27 В части районов Харькова после ударов нет воды и света — Терехов

«Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение», — написал мэр города Игорь Терехов в своем Телеграм-канале.

10:18 В центре Киева повреждены здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

10:16 Днепропетровская область подверглась массированной атаке, есть погибшие и раненые — глава ОВА

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы», — отметил он.

10:12 Кличко о ракетной атаке по Киеву: под удары попали Шевченковский и Соломенский районы, угроза продолжается

В Киеве под ракетные удары оккупантов попали объекты в центре столицы (Шевченковском районе), а также в Соломенском районе. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не въезжать», — написал он.

10:08 Массированная атака РФ: оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области

Во Львовской области российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

10:00 В ШЕВЧЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ КИЕВА ПОГИБЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК, РАНЕНЫ 24

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

09:56 Зеленский: «Нас пытаются стереть с лица земли. Будем сильными»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по Киеву и другим городам Украины.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он.





Карта массированных ракетных ударов по Украине 10 октября 2022 года.