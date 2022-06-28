Россия нанесла ракетный удар по СТО в Днепре. Под завалами есть люди — мэр города

Российская армия нанесла ракетные удары по Днепру, в городе было слышно несколько громких взрывов. Информацию подтвердил мэр Днепра Борис Филатов.
«Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим. Только что русские мрази влупили ракетой по СТО „Автодизель“. Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили», — написал он в Facebook.
Ранее очевидцы сообщили LIGA.net, что в Днепре прогремело несколько громких взрывов, а над городом поднимаются клубы дыма.
Более подробную информацию, вероятно, предоставит местная военная администрация. В городе продолжается воздушная тревога.
Место ударов и информацию о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщают.
Напомним, 27 июня Россия нанесла ракетный удар
по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.
Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.