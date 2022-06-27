Потушить пожар в ТРЦ в Кременчуге пока не удается. ВИДЕО

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На месте пожара в торговом центре в Кременчуге, подвергшемся российскому ракетному удару, работают 115 пожарных и 20 единиц техники.

К месту пожара направляется пожарный поезд "Украинских железных дорог", сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, площадь пожара – более 10 тысяч квадратных метров.

В офисе украинского президента сообщили, что сейчас в Кременчуг едут спасатели из всех близлежащих районов.



"Делаем все возможное для того, чтобы как можно скорее оказать помощь пострадавшим. Направляем скорые на место происшествия, готовим больницы области для приема раненых", – написал в "Телеграмме" заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Первые фото и реакция с места ракетного удара в Кременчуге

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин опубликовал фото горящего торгово-развлекательного центра в Кременчуге.

По его словам, количество пострадавших в результате ракетного удара уточняется. На момент удара в ТРЦ находилось более тысячи человек.

На месте работают медики, спасатели и полиция.

Лунин назвал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге преступлением против человечности, "нескрываемым и циничным актом террора против мирного населения".

"Просто посреди дня. Просто потому, что хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия - это государство-террорист. Россия ведет отвратительную войну", – написал в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

По данным СМИ, этот торговый центр расположен в Кременчуге неподалеку от железнодорожного вокзала.