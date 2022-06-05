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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 5 » 11:29:50

Що взяти з собою на війну. Список речей для солдата та ціни

Сегодня, 11:29:03 390 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Що взяти з собою на війну. Список речей для солдата та ціни

За допомогу в складанні списку дійсно необхідних речей, ми дякуємо волонтерам, родичам солдатів і бійцям, які перебувають зараз на передовій. Ціни середні. Безумовно, можна купити річ дешевше, а тим більше дорожче. Не "по крутому", але з цілком прийнятною якістю зібрати бійця в армію обійдеться близько 25 тисяч гривень. Найдорожче - бронежилет і шолом.

Засоби захисту

(взяти бажано, якщо є можливість, а проте шанс, що їх видадуть, теж великий - жартують бійці в зоні АТО)

  • бронежилет (не нижче четвертого класу захисту) - 9 тис.грн.
  • шолом (кевларовий, не нижче другого класу захисту) - 7 тис.грн.

Екіпірування

(навіть якщо видадуть, не факт, що потрібного розміру, і взагалі, свій камуфляж - ближче до тіла)

  • розвантаження + подсумки (спеціальний жилет з безліччю кишень) - 2,5 тис.грн.
  • балаклава (захисна маска) - 200 грн.
  • камуфляж (Не синтетика) - 1500 грн.
  • берци - 1200 грн.
  • тактичні окуляри (спеціальні захисні окуляри для військових) - 2500 грн.

Предмети комфортного побуту

(бійці вкрай рекомендують мати власні)

  • рюкзак (або речовий мішок, бажано чорного або захисного кольору) - 1500 грн.
  • спальний мішок (беріть середній по вартості, не помилитеся) - 1000 грн.
  • каремат (спеціальний непромокальний килимок) - 500 грн.
  • сидушка туристична (в народі - "подпопнік") - 150 грн.

Особисті речі

(тільки те, що насправді може знадобитися)

  • годинники (в гумовому або пластиковому корпусі, непромокальні, протиударні) - 600 грн.
  • ліхтарик (краще акумуляторний, якщо його можна закріпити на голові) - 200 грн.
  • фляга (волонтери радять спеціальний заплічних мішок для води) - 100 грн.
  • ніж (армійський або будь-який розкладний) - 300 грн.
  • саперна лопатка - 100 грн.
  • ложка, гуртка, миска (металеві) - 150 грн. (набір)
  • мобільний телефон (візьміть подешевше, батарею варто поставити нову, а зарядку краще взяти автомобільну) - 100 грн.
  • сигарети (з розрахунку на два тижні) - 600 грн.
  • запальничка (краще турбовані, які не вимагають заправки 2-3 штуки) - 80 грн.

Одяг

(пора року - літо)

  • косинка (або бандана - і від сонця врятує, і від пилу) - 50 грн.
  • вітровка (найлегша, непромокаюча. Якщо нема, візьміть дощовики клейончасті - кілька штук) - 500 грн.
  • джинси (однієї пари достатньо) - 600 грн.
  • кросівки (зручні для тривалої ходьби) - 1000 грн.
  • гольф (не товстий, але утеплений) - 500 грн.
  • футболки х \ б (3-4 штуки) - 400 грн.
  • майки й труси (3-4 пари х \ б) - 400 грн.
  • шкарпетки (не менше 10 пар х \ б) - 300 грн.
  • рукавички (бажано спеціальні стрілецькі або будь-які, навіть будівельні підійдуть) - 200 грн.
  • термобілизна (хоча б один комплект) - 1000 грн.
  • головний убір (від сонця, можна звичайну бейсболку) - 150 грн.

Предмети гігієни

  • зубна паста + щітка (краще взяти два набору) - 60 грн.
  • мило туалетне (2-3 шматочки) - 20 грн.
  • мило господарське (1-2 шматка) - 20 грн.
  • гель для душа - 30 грн.
  • рушник (краще темний) - 50 грн.
  • набір для гоління (бритва, піна, гель - те, чим користуєтеся) - 200 грн.
  • крем, зволожуючий для обличчя (можна дитячий крем) - 30 грн.
  • вологі серветки (3-4 упаковки) - 30 грн.
  • туалетний папір (2-3 рулону) - 30 грн.

Аптечка

(в санчастинах медикаменти є, в список увійшло тільки те, що у бійця має бути завжди під рукою) Середня вартість такої аптечки - 1000 грн. При цьому найдорожчий в наборі "Целокс".

  • кровоспинний препарат (бійці рекомендують "Целокс")
  • стерильні бинти + вата
  • джгут гумовий
  • засіб для дезінфекції рани (можна звичайні: йод, зеленку, перекис)
  • знеболювальне (таблетки)
  • лейкопластир (бактерицидний краще, беріть більше - це для розтертих ніг)
  • жарознижуючі (таблетки)
  • активоване вугілля (беріть більше)
  • будь-який засіб від отруєння (здуття, діарея)
  • прокладки жіночі (бійці рекомендують в сиру погоду використовувати замість устілок у взуття)

Їжа

(на перший час, буквально на кілька днів, поки не поставлять на постачання)
  • консерви (рибні або м'ясні з максимальним терміном придатності - 2-3 банки) - 150 грн.
  • печиво (типу крекер - замість хліба) - 40 грн.
  • вода (негазована 1,5-2 літра) - 20 грн.
  • шоколад (краще шоколадні батончики з горішками) - 60 грн.


Решта дрібниці (багато місця не займуть, але обов'язково знадобляться)

  • кусачки для нігтів (або манікюрні ножиці) - 40 грн.
  • засіб від комарів (спрей або гель, кілька упаковок) - 200 грн.
  • антибактерицидні спрей (коли руки мити колись і ніде) - 40 грн.
  • нитки та голки (білі, чорні, зелені) - 50 грн.
  • бінокль, компас (спеціально не купуйте, але якщо є, візьміть)
  • гроші (на всякий випадок нехай будуть, до першої зарплати. Бійці кажуть, максимум тисяча гривень)
  • прапор України (підіймає бойовий дух) - 100 грн.

Щасливо!. Повертайтеся живими, здоровими. З перемогою!
Тэги: экипировка, Война, Солдаты, Нацгвардия, Россия агрессия, война в Украине
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