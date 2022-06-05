Що взяти з собою на війну. Список речей для солдата та ціни

Засоби захисту

(взяти бажано, якщо є можливість, а проте шанс, що їх видадуть, теж великий - жартують бійці в зоні АТО)

бронежилет (не нижче четвертого класу захисту) - 9 тис.грн.

шолом (кевларовий, не нижче другого класу захисту) - 7 тис.грн.

Екіпірування

(навіть якщо видадуть, не факт, що потрібного розміру, і взагалі, свій камуфляж - ближче до тіла)

розвантаження + подсумки (спеціальний жилет з безліччю кишень) - 2,5 тис.грн.

балаклава (захисна маска) - 200 грн.

камуфляж (Не синтетика) - 1500 грн.

берци - 1200 грн.

тактичні окуляри (спеціальні захисні окуляри для військових) - 2500 грн.

Предмети комфортного побуту

(бійці вкрай рекомендують мати власні)

рюкзак (або речовий мішок, бажано чорного або захисного кольору) - 1500 грн.

спальний мішок (беріть середній по вартості, не помилитеся) - 1000 грн.

каремат (спеціальний непромокальний килимок) - 500 грн.

сидушка туристична (в народі - "подпопнік") - 150 грн.

Особисті речі

(тільки те, що насправді може знадобитися)

годинники (в гумовому або пластиковому корпусі, непромокальні, протиударні) - 600 грн.

ліхтарик (краще акумуляторний, якщо його можна закріпити на голові) - 200 грн.

фляга (волонтери радять спеціальний заплічних мішок для води) - 100 грн.

ніж (армійський або будь-який розкладний) - 300 грн.

саперна лопатка - 100 грн.

ложка, гуртка, миска (металеві) - 150 грн. (набір)

мобільний телефон (візьміть подешевше, батарею варто поставити нову, а зарядку краще взяти автомобільну) - 100 грн.

сигарети (з розрахунку на два тижні) - 600 грн.

запальничка (краще турбовані, які не вимагають заправки 2-3 штуки) - 80 грн.

Одяг

(пора року - літо)

косинка (або бандана - і від сонця врятує, і від пилу) - 50 грн.

вітровка (найлегша, непромокаюча. Якщо нема, візьміть дощовики клейончасті - кілька штук) - 500 грн.

джинси (однієї пари достатньо) - 600 грн.

кросівки (зручні для тривалої ходьби) - 1000 грн.

гольф (не товстий, але утеплений) - 500 грн.

футболки х \ б (3-4 штуки) - 400 грн.

майки й труси (3-4 пари х \ б) - 400 грн.

шкарпетки (не менше 10 пар х \ б) - 300 грн.

рукавички (бажано спеціальні стрілецькі або будь-які, навіть будівельні підійдуть) - 200 грн.

термобілизна (хоча б один комплект) - 1000 грн.

головний убір (від сонця, можна звичайну бейсболку) - 150 грн.

Предмети гігієни

зубна паста + щітка (краще взяти два набору) - 60 грн.

мило туалетне (2-3 шматочки) - 20 грн.

мило господарське (1-2 шматка) - 20 грн.

гель для душа - 30 грн.

рушник (краще темний) - 50 грн.

набір для гоління (бритва, піна, гель - те, чим користуєтеся) - 200 грн.

крем, зволожуючий для обличчя (можна дитячий крем) - 30 грн.

вологі серветки (3-4 упаковки) - 30 грн.

туалетний папір (2-3 рулону) - 30 грн.

Аптечка

(в санчастинах медикаменти є, в список увійшло тільки те, що у бійця має бути завжди під рукою) Середня вартість такої аптечки - 1000 грн. При цьому найдорожчий в наборі "Целокс".

кровоспинний препарат (бійці рекомендують "Целокс")

стерильні бинти + вата

джгут гумовий

засіб для дезінфекції рани (можна звичайні: йод, зеленку, перекис)

знеболювальне (таблетки)

лейкопластир (бактерицидний краще, беріть більше - це для розтертих ніг)

жарознижуючі (таблетки)

активоване вугілля (беріть більше)

будь-який засіб від отруєння (здуття, діарея)

прокладки жіночі (бійці рекомендують в сиру погоду використовувати замість устілок у взуття)

Їжа

консерви (рибні або м'ясні з максимальним терміном придатності - 2-3 банки) - 150 грн.

печиво (типу крекер - замість хліба) - 40 грн.

вода (негазована 1,5-2 літра) - 20 грн.

шоколад (краще шоколадні батончики з горішками) - 60 грн.



Решта дрібниці (багато місця не займуть, але обов'язково знадобляться)

кусачки для нігтів (або манікюрні ножиці) - 40 грн.

засіб від комарів (спрей або гель, кілька упаковок) - 200 грн.

антибактерицидні спрей (коли руки мити колись і ніде) - 40 грн.

нитки та голки (білі, чорні, зелені) - 50 грн.

бінокль, компас (спеціально не купуйте, але якщо є, візьміть)

гроші (на всякий випадок нехай будуть, до першої зарплати. Бійці кажуть, максимум тисяча гривень)

прапор України (підіймає бойовий дух) - 100 грн.

За допомогу в складанні списку дійсно необхідних речей, ми дякуємо волонтерам, родичам солдатів і бійцям, які перебувають зараз на передовій. Ціни середні. Безумовно, можна купити річ дешевше, а тим більше дорожче. Не "по крутому", але з цілком прийнятною якістю зібрати бійця в армію обійдеться близько 25 тисяч гривень. Найдорожче - бронежилет і шолом.(на перший час, буквально на кілька днів, поки не поставлять на постачання)Щасливо!. Повертайтеся живими, здоровими. З перемогою!