Как операторы FPV дронов-камикадзе наносят максимальный урон российским оккупантам

Украинские военнослужащие продолжают наносить урон российским войскам с помощью FPV дронов-камикадзе. Эти беспилотники предназначены для поражения техники и военных сил противника на расстоянии. Они эффективно дополняют украинскую артиллерию на линии фронта.Дрон-камикадзе работает не удаленно - его цель - нанести удар непосредственно в цель. Такие дроны направляют либо в люки боевой техники врага, либо в бронированные укрепления. Они могут работать на расстоянии от нескольких километров до более 10 километров, в зависимости от задачи и нагрузки.Специальные осколочные бомбы используются для ударов дронами по пехоте. Например, бомба весом 1 кг и 300 г может пройти через 10-15 см брони. Есть снаряды с большим количеством осколков. Также, украинские военнослужащие используют в дронах снаряды из гранатометов и противотанковых гранат. Преимущественно это делается днем. Они эффективно поражают движущиеся цели. Но основная проблема в работе - это российские средства радиоэлектронной борьбы. Украинские защитники говорят, что их разновидностей много: переносные системы и статичные на боевой технике.Операторам дронов помогают виртуальные реальности: они используют VR-очки для коррекции управления FPV-дроном. Военнослужащий с позывным "Физрук" провел десятки часов обучаясь на симуляторе, прежде чем уничтожить свою первую виртуальную цель на реальном поле боя. На данный момент у него уже несколько важных виртуальных побед.Легко-бронированный автомобиль стоит примерно 500 тыс долларов, а дрон за 500 долларов. Операторы дронов 6-й отдельной механизированной бригады говорят, что задача их боевых вылетов - нанести максимальный урон технике противника.