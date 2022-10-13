Ракеты ПВО IRIS-T: цена, характеристики и что о них нужно знать

Германия передала Украине первую современную систему ПВО IRIS-T из четырех обещанных. Одна такая система ПВО может защищать крупный город. Читайте в статье о её основных характеристиках и цене.
Во вторник, 11 октября 2022 года, издание Spiegel сообщило, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.
О передаче системы ПВО заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге в среду, 1 июня 2022 года. Согласно данным германских СМИ, Германия планирует прислать ВСУ одну систему IRIS-T SLM, в состав которой входят три пусковых установки. Такая же система ранее была передана Египту.
IRIS-T SML – система противовоздушной обороны, которая была разработана компанией Diehl Defence как наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (колесная база 8х8). Использует модифицированные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" с малой дальностью – IRIS-T.
Работы над зенитной ракетой наземного базирования на базе IRIS-T начались в 2000 году. Их финансировало Международное управление оборонных технологий и закупок. Ракета также использовалась в других системах (например, UHT Tiger). В период между 2000 и 2002 годами производились испытательные выстрелы наземного запуска IRIS-T (на полигоне Сальто-ди-Квира, Сардиния).
Компания Diehl Defence еще в начале мая 2022 года предложила передать систему Украине. Однако все это время предложение находилось на рассмотрении комитета по безопасности.
Ракета состоит из пяти модулей:
Существуют две основных модификации ракеты IRIS-T:
Трехметровую ракету оценивают в 400 тысяч евро. В настоящее время ракета стоит на вооруженных 9 европейских государств. А в 2008 году заявку на поставку IRIS-T подала также ЮАР.